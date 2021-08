Sorteggio fase a gironi Champions League: quarta fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in quarta fascia per il sorteggio della fase a gironi 2021/22 di UEFA Champions League, che si terrà a Istanbul alle 18:00 CET di giovedì.

I campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni più in alto nel ranking sono in prima fascia. Dei rimanenti club, gli otto con i coefficienti più alti sono in seconda fascia, gli otto successivi in terza fascia e i club rimanenti in quarta fascia.

Quarta fascia: squadre e coefficienti Beşiktaş (TUR) 49,000

Dynamo Kyiv (UKR) 47,000

Club Brugge (BEL) 35,00

Young Boys (SUI) 35,000

AC Milan (ITA) 31,000

Malmö (SWE) 18,500

Wolfsburg (GER) 14,714

Sheriff Tiraspol (MDA) 14,500

Ranking UEFA per coefficienti: 30°

Come si è qualificato: campione di Turchia

Passata stagione: secondo turno di qualificazione (terzo turno di qualificazione UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1986/87)

Ranking UEFA per coefficienti: 31°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: fase a gironi (UEFA Europa League round of 16)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1976/77, 1986/87, 1998/99)

Ranking UEFA per coefficienti: 41°

Come si è qualificato: campione del Belgio

Passata stagione: fase a gironi (sedicesimi di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1977/78)

Highlights: Ferencváros - Young Boys 2-3 (2 min)

Ranking UEFA per coefficienti: 42°

Come si è qualificato: campione di Svizzera, spareggi (V 6-4tot. contro Ferencváros)

Passata stagione: terzo turno di qualificazione (ottavi di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1958/59)

Ranking UEFA per coefficienti: 53°

Come si è qualificato: secondo nel campionato italiano

Passata stagione: N/A (ottavi di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

2020/21: dopo otto anni d'assenza, l'AC Milan torna in UEFA Champions League. I rossoneri non sono riusciti a mantenere il ruolino di marcia impressionante di inizio stagione, quando sono rimasti imbattuti per 15 partite, ma con la vittoria per 2-0 in casa dell'Atalanta nell'ultima giornata si sono piazzati al secondo posto in campionato e di conseguenza tra le prime quattro posizioni. Il cammino in UEFA Europa League è invece iniziato nel secondo turno di qualificazione. Agli spareggi il Milan ha vinto 9-8 ai rigori in casa del Rio Ave qualificandosi alla fase a gironi dove è arrivato primo davanti al LOSC Lille. Nella fase a eliminazione diretta è arrivato sino agli ottavi di finale dove è uscito contro il Manchester United.

I gol classici del Milan in Champions League

Ranking UEFA per coefficienti: 88°

Come si è qualificato: campione di Svezia, spareggi (V 3-2tot. contro Ludogorets)

Passata stagione: N/A (spareggi UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1978/79)

Ranking UEFA per coefficienti: 103°

Come si è qualificato: quarto nel campionato tedesco

Passata stagione: N/A (spareggi UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2015/16)

Ranking UEFA per coefficienti: 108°

Come si è qualificato: campione della Moldavia, spareggi (V 3-0tot. contro Dinamo Zagreb)

Passata stagione: secondo turno di qualificazione (terzo turno di qualificazione UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2021/22)

Questo articolo è solo a titolo informativo e tutto è soggetto a conferma finale da parte della UEFA.

