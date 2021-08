Sorteggio fase a gironi Champions League: seconda fascia

UEFA.com passa in rassegna gli otto club della seconda fascia in vista del sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, in programma il 26 agosto a Istanbul.

I campioni in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e le vincitrici dei primi sei campionati nazionali del ranking sono in prima fascia. Delle restanti squadre, le otto con i coefficienti più alti vengono inserite in seconda fascia.

Le contendenti della seconda fascia e i coefficienti Real Madrid (ESP) 127,000

Barcellona (ESP) 122,000

Juventus (ITA) 120,000

Manchester United (ENG) 113,000

Paris Saint-Germain (FRA) 113,000

Liverpool (ENG) 101,000

Siviglia (ESP) 98,000

Borussia Dortmund (GER) 90,000

Lo show di Vinícius Júnior contro il Liverpool nei quarti di finale

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 2

Come si è qualificato: secondo in Spagna

Scorsa stagione: semifinali (S 1-3 comp. contro il Chelsea)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

2020/21: Il Real Madrid ha chiuso la stagione senza trofei per la prima volta dal 2009/10. Preceduto dall'Atlético nella Liga, è stato eliminato dal Chelsea in semifinale di UEFA Champions League e dall'Alcoyano ai sedicesimi di Coppa del Re. Ora le Merengues torneranno in azione nel rinnovato Santiago Bernabéu sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Ranking UEFA per coefficienti: 4

Come si è qualificato: terzo in Spagna

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 2-5 comp. contro il Paris)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

2020/21: ha chiuso il campionato alle spalle di entrambi i club di Madrid ed è stato estromesso dalla UEFA Champions League da una tripletta di Kylian Mbappé che ha propiziato il successo 4-1 del Paris al Camp Nou. Il Barcellona si è consolato vincendo la Coppa del Re con un successo 4-0 nella finale di Siviglia ai danni dell'Athletic Club.

Highlights: la Juventus cade contro il Porto

Ranking UEFA per coefficienti: 5

Come si è qualificata: quarta in Italia

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 4-4 comp. dts, gol in trasferta contro il Porto)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1984/85, 1995/96)

2020/21: la striscia di nove successi consecutivi in campionato è stata bruscamente interrotta dall'Inter e i Bianconeri hanno centrato il quarto posto solo all'ultima giornata, scavalcando il Napoli grazie al successo 4-1 ottenuto a Bologna. Il Porto ha eliminato la Vecchia Signora ai supplementari negli ottavi, ma la Juventus si è rifatta battendo 2-1 l'Atalanta a Reggio Emilia in finale di Coppa Italia.

Ranking UEFA per coefficienti: 7

Come si è qualificato: secondo in Inghilterra

Scorsa stagione: fase a gironi (finalista in UEFA Europa League)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1967/68, 1998/99, 2007/08)

2020/21: un'annata di transizione. Lo United non ha tenuto il ritmo del Manchester City in Premier League, ma ha centrato agevolmente il secondo posto ed è diventata la quarta squadra inglese a chiudere il campionato senza sconfitte in trasferta. Le sconfitte contro Paris Saint-Germain e Leipzig nelle ultime due giornate hanno confinato al terzo posto nel girone di UEFA Champions League i Red Devils, che si sono rifatti con un ottimo cammino in UEFA Europa League che li ha portati a superare 6-2 la Roma in semifinale, per poi arrendersi 11-10 ai rigori contro il Villarreal in finale.

Mbappé diventa il più giovane calciatore a segnare 25 gol in Champions League

Ranking UEFA per coefficienti: 8

Come si è qualificato: secondo in Francia

Scorsa stagione: semifinali (S 1-4 comp contro il Manchester City)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: finalista (2019/20)

2020/21: il Paris ha sostituito Thomas Tuchel con Mauricio Pochettino a metà stagione e ha eliminato squadre del calibro di Barcellona e Bayern Monaco, contro il quale aveva perso la finale 2020 in UEFA Champions League, prima di inchinarsi al Manchester City in semifinale. La stagione non è stata positiva nemmeno in patria, dove il LOSC Lille ha soffiato il titolo di Ligue 1 ai parigini, che si sono consolati battendo 2-0 il Monaco in finale di Coppa di Francia.

Ranking UEFA per coefficienti: 9

Come si è qualificato: terzo in Inghilterra

Scorsa stagione: quarti di finale (S 1-3 comp. contro il Real Madrid)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

2020/21: i Reds non hanno saputo bissare né il trionfo europeo del 2018/19 né quello in Premier League della stagione successiva. Sei sconfitte in sette gare tra febbraio e marzo hanno messo in dubbio la possibilità di chiudere fra le prime quattro in campionato, un'eventualità scongiurata da dieci risultati utili consecutivi (comprese cinque vittorie di fila nelle ultime partite) in chiusura di stagione. Il Liverpool ha vinto il suo girone in UEFA Champions League e ha eliminato il Leipzig agli ottavi, prima di arrendersi al Real Madrid nei quarti.

Tutti i gol del Siviglia nella fase a gironi

Ranking UEFA per coefficienti: 12

Come si è qualificato: quarto in Spagna

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 4-5 comp. contro il Dortmund)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

2020/21: ancora in corsa per il titolo spagnolo a maggio, il Siviglia si è dovuto accontentare di un posto fra le prime quattro ed è stato eliminato in semifinale di Coppa del Re dal Barcellona, capace di rimontare la sconfitta 2-0 subita nella gara di andata. Approdato in UEFA Champions League da vincitore della UEFA Europa League, il Siviglia ha chiuso il girone alle spalle del Chelsea ed è stato eliminato agli ottavi dal Borussia Dortmund, con Erling Haaland autore di quattro dei cinque gol tedeschi.

Ranking UEFA per coefficienti: 14

Come si è qualificato: terzo in Germania

Scorsa stagione: quarti di finale (S 2-4 comp. contro il Manchester City)

Miglior risultato in Coppa dei Campioni: vincitrice (1996/97)

2020/21: pur avendo vinto il girone di UEFA Champions League, il Dortmund ha salutato il tecnico Lucien Favre a dicembre, affidandosi a Edin Terzić per il resto della stagione. I gialloneri hanno chiuso fra le prime quattro in Bundesliga grazie a sette vittorie di fila nel finale di stagione e hanno battuto 4-1 il Leipzig in finale di Coppa di Germania. Haaland ha vinto la classifica marcatori di UEFA Champions League con dieci reti, di cui quattro realizzate contro il Siviglia agli ottavi, ma è rimasto a secco nei quarti contro il City.

