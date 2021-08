Sorteggio fase a gironi di UEFA Champions League: guida completa

Quando si svolge il sorteggio?

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 si svolge giovedì 26 agosto alle 18:00 CET a Istanbul e sarà trasmesso in diretta su UEFA.com.

Chi partecipa al sorteggio?

Alla fase a gironi sono qualificate automaticamente 26 squadre:

L'Atlético è alla fase a gironi perché ha vinto il campionato Getty Images

ESP: Atlético, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal

ENG: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

GER: Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg

ITA: Inter, AC Milan, Atalanta, Juventus

FRA: LOSC, Paris

POR: Sporting CP, Porto

RUS: Zenit

BEL: Club Brugge

UKR: Dynamo Kyiv

NED: Ajax

TUR: Beşiktaş

Gli ultimi sei posti saranno assegnati tramite gli spareggi.

Lo sapevi? Nella fase a gironi 2021/22, Cristiano Ronaldo può scavalcare Iker Casillas, detentore del record assoluto di presenze in UEFA Champions League. Guarda la classifica completa.

Come funziona il sorteggio?

Le squadre saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dalla squadra campione in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato delle prime sei nazioni del ranking che non si siano qualificate vincendo una competizione europea 2020/21; le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Highlights finale 2021: Man. City - Chelsea 0-1

Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro o più rappresentanti, si procederà a due abbinamenti, che si basano sui palinsesti televisivi e saranno confermati prima del sorteggio.

Si conoscono già le fasce?

Le fasce saranno confermate prima del sorteggio.

Quando si gioca la fase a gironi?

Il calendario completo della fase a gironi sarà confermato dopo il sorteggio. Le date sono le seguenti:

Prima giornata: 14/15 settembre

Seconda giornata: 28/29 settembre

Terza giornata: 19/20 ottobre

Quarta giornata: 2/3 novembre

Quinta giornata: 23/24 novembre

Sesta giornata: 7/8 dicembre



Quando saranno annunciati i vincitori dei premi 2020/21?

Durante la cerimonia di sorteggio saranno anche consegnati i seguenti premi:

Robert Lewandowski: giocatore dell'anno 2019/20

Giocatore dell'anno (UEFA Men's Player of the Year)

Giocatrice dell'anno (UEFA Women's Player of the Year)

Allenatore dell'anno a livello maschile (UEFA Men's Coach of the Year)

Allenatore dell'anno a livello femminile (UEFA Women's Coach of the Year)

Miglior portiere della UEFA Champions League 2020/21

Miglior difensore della UEFA Champions League 2020/21

Miglior centrocampista della UEFA Champions League 2020/21

Miglior attaccante della UEFA Champions League 2020/21

Miglior portiere della UEFA Women's Champions League 2020/21

Miglior difensore della UEFA Women's Champions League 2020/21

Miglior centrocampista della UEFA Women's Champions League 2020/21

Miglior attaccante della UEFA Women's Champions League 2020/21