Sorteggio fase a gironi Champions League: Fascia 3

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in terza fascia al sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 che si terrà alle 18:00 oggi a Istanbul.

I campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni nazionali delle prime sei nazioni nel ranking sono in Fascia 1. Le ulteriori fasce sono stabilite in base al ranking per squadre.

Le squadre in Fascia 3 + coefficiente Porto (POR) 87.000

Ajax (NED) 82.500

Shakhtar Donetsk (UKR) 79.000

Leipzig (GER) 66.000

Salzburg (AUT) 59.000

Benfica (POR) 58.000

Atalanta (ITA) 50.500

Zenit (RUS) 50.000

il Porto batte la Juventus

Ranking coefficiente UEFA (fine 2020/21): 16

Come si è qualificato: secondo in Portogallo

La scorsa stagione: quarti di finale (tot. 1-2 contro il Chelsea)

Miglior risultato in Europa: campione (1986//87, 2003/04)

Ranking coefficiente UEFA: 17

Come si è qualificato: Campione d'Olanda

La scorsa stagione: fase a gironi (quarti UEFA Europa League)

Miglior risultato in Europa: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

Ranking coefficiente UEFA: 18

Come si è qualificato: secondo in Ucraina, play-offs (W 3-2 tot. contro Monaco)

La scorsa stagione: fase a gironi (ottavi UEFA Europa League)

Miglior risultato in Europa: quarti di finale (2010/11)

Highlights: Leipzig 3-2 Man. United

Ranking coefficiente UEFA: 21

Come si è qualificato: secondo in Germania

La scorsa stagione: Ottavi (0-4 vs Liverpool)

Miglior risultato in Europa: semifinali (2019/20)

Ranking coefficiente UEFA: 23

Come si è qualificato: Campione d'Austria, play-offs (W 4-2 tot. contro Brøndby)

La scorsa stagione: fase a gironi (sedicesimi UEFA Europa League)

Miglior risultato in Europa: fase a gironi (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Ranking coefficiente UEFA: 24

Come si è qualificato: terzo in Portogallo, play-offs (W 2-1 tot. contro PSV Eindhoven)

La scorsa stagione: terzo turno preliminare (sedicesimi UEFA Europa League)

Miglior risultato in Europa: campione (1960/61, 1961/62).

Ranking coefficiente UEFA: 27

Come si è qualificata: terza Italia

La scorsa stagione: Ottavi (1-4 vs Real Madrid)

Miglior risultato in Europa: quarti di finale (2019/20)

Highlights: Ajax 0-1 Atalanta

Ranking coefficiente UEFA: 28

Come si è qualificato: campione Russia

La scorsa stagione: Fase a gironi

Miglior risultato in Europa: Ottavi (2015/16)

