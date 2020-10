Robert Lewandowski: Attaccante della Stagione di Champions League

Robert Lewandowski ha vinto il premio di Attaccante della Stagione per la UEFA Champions League 2019/20.

Lewandowski ha disputato una stagione straordinaria col Bayern ed è stato decisivo nella vittoria del triplete composto da: UEFA Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. Durante quella che è stata la sua migliore stagione di sempre, il 32enne è stato il capocannoniere di Bundesliga e UEFA Champions League. La sua vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di Ginevra per il sorteggio della fase a gironi 2020/21 di UEFA Champions League.

Classifica voti Attaccante della Stagione

1° Robert Lewandowski (Bayern) – 361 punti

2° Kylian Mbappé (Paris) – 72 punti

3° Neymar (Paris) – 62 punti

4° Serge Gnabry (Bayern) – 46 punti

5° Erling Braut Haaland (Salzburg/Dortmund) – 33 punti

= Lionel Messi (Barcellona) – 33 punti

7° Thomas Müller (Bayern) – 29 punti

8° Cristiano Ronaldo (Juventus) – 18 punti

9° Ángel Di María (Paris Saint-Germain) – 9 punti

10° Sadio Mané (Liverpool) – 8 punti

Il 2019/20 di Robert Lewandowski in numeri

Premi: vincitore UEFA Champions League, vincitore Bundesliga, vincitore Coppa di Germania, capocannoniere UEFA Champions League, Squadra della Stagione di UEFA Champions League, capocannoniere Bundesliga, Calciatore della Stagione di Bundesliga

UEFA Champions League

Presenze: 10

Gol: 15

Assist: 6



Competizioni nazionali

Presenze: 31

Gol: 34

Dicono di lui

"Lavora tantissimo per la squadra ed è importante anche per la nostra difesa poiché aiuta molto dietro. Inoltre non serve dire nulla su quanto sia pericoloso sotto porta. È molto professionale e lavora molto duramente. È il miglior attaccante centrale del mondo".

Hansi Flick, allenatore Bayern

"Non ho visto un giocatore migliore di lui durante tutto l'anno. Si sacrifica tanto per il risultato e, per me, merita assolutamente di essere definito il miglior calciatore del mondo".

Lothar Matthäus, ex capitano del Bayern e della Germania

"È senza dubbio il miglior professionista che abbia mai incontrato. La sua dieta, il suo stile di vita... tutto è dedicato al successo. La domanda è se Robert a 35 anni sarà ancora più forte di Cristiano Ronaldo a 35 anni".

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern



Come è stato scelto Lewandowski

La giuria che ha scelto Robert Lewandowski è stata composta dagli allenatori del 32 club della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20 e da 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM), uno per federazione UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare un giocatore della propria squadra.

I membri della giuria hanno scelto tre calciatori preferiti per ruolo ai quali hanno assegnato cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. I tre giocatori con più punti per categoria hanno fatto parte della selezione finale.