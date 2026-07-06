Anteprima semifinali Women's EURO Under 19: Spagna-Svezia, Germania-Austria

Nelle semifinali del Campionato Europeo Under-19 UEFA femminile, la Spagna campione in carica affronterà la Svezia a Zenica, mentre la Germania scenderà in campo contro l'Austria a Sarajevo.

UEFA.com presenta le sfide di martedì, che decreteranno le due qualificate per la finale di venerdì allo stadio Grbavica di Sarajevo.

Calendario fase a eliminazione diretta Semifinali: martedì 7 luglio Spagna - Svezia (ore 16:00, Training Centre FFBH, Zenica)

Germania - Austria (ore 20:00, Grbavica Stadium, Sarajevo) Finale: venerdì 10 luglio Germania/Austria - Spagna/Svezia (ore 18:00, Grbavica Stadium, Sarajevo) Orari CET

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La Spagna ha vinto tutte e quattro le edizioni dopo la sospensione per il COVID nel 2021/22 e ha conquistato il primo posto nel Gruppo B. Il gol subito nel finale nel 2-2 contro la Svizzera è stato l'unica battuta d'arresto, seguita da un 4-0 sull'Islanda e un 2-1 sull'Austria. Con nove veterane della scorsa stagione, la semifinale non sembra particolarmente problematica.

La Svezia, tre volte campione, è in semifinale per la prima volta dal 2022 e si è qualificata dal Gruppo A con una giornata d'anticipo battendo la Polonia 1-0 e la Bosnia ed Erzegovina 5-0. Venerdì ha perso 2-0 contro la Germania, scivolando al secondo posto, ma il suo gioco veloce e basato sul contropiede potrebbe essere il perfetto contrappunto al possesso palla della Spagna. Mancherà però Tilde Karlsson, espulsa contro la Germania; nella stessa partita, Filippa Andersson Widén era assente per malattia.

Highlights Women's EURO Under 19: Spagna - Austria 2-1

Statistica: la Spagna ha raggiunto le semifinali per 11 edizioni consecutive dal 2014 (non sono state disputate fasi finali nel 2020 e nel 2021).

David Aznar, Ct Spagna: "Molte squadre in questo torneo sono brave in contropiede, ma la Spagna domina nel possesso palla. Spero di ripetere la prestazione vista contro l'Austria, ovvero di tenere di più il pallone nelle fasi offensive, ma la Svezia è molto pericolosa nelle ripartenze".

Highlights Women's EURO Under 19: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5

Le tedesche hanno dominato il Gruppo A battendo le padrone di casa della Bosnia ed Erzegovina per 5-0 e, dopo un 1-1 contro la Polonia, la Svezia per 2-0. Oltre a Zoe Schick infortunata alla prima giornata, le tedesche dovranno rinunciare a Luzie Zähringer, squalificata per aver ricevuto due ammonizioni nella fase a gironi.

L'Austria spera di raggiungere la sua seconda finale UEFA per nazionali dopo quella degli Europei Under 16 maschili del 1997 e si è qualificata dal Gruppo B con una giornata d'anticipo, battendo l'Islanda 3-0 e la Svizzera 3-1. La sconfitta per 2-1 contro la Spagna l'ha relegata al secondo posto, con Sara Grabovac costretta a uscire per infortunio nel finale; il problema si aggiunge alla perdita di Anna Osl alla prima giornata.

Highlights Women's EURO Under 19: Germania - Svezia 2-0

Statistica: la Germania approda nella semifinale del torneo per la 19ª volta, mentre l'Austria è alla sua prima semifinale di un torneo UEFA giovanile femminile.

Melanie Behringer, Ct Germania: "Contro la Svezia abbiamo constatato che le giocatrici sono molto sicure di sé. Per un'allenatrice è bello saperlo: spero solo che sia così anche nella prossima partita".

Markus Hackl, Ct Austria: "[La Germania] è una buona squadra, ma penso che anche noi avremo le nostre occasioni e cercheremo di vincere".