Semifinali Women's Under-19 EURO 2026: Spagna - Svezia, Germania - Austria
sabato 4 luglio 2026
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La Spagna, detentrice del titolo, affronterà la Svezia a Zenica, mentre la Germania incontrerà l'Austria a Sarajevo nelle semifinali di martedì.
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Le semifinali di UEFA European Women's Under-19 si tengono martedì in Bosnia ed Erzegovina.
La Spagna, vincitrice del Gruppo B, affronterà la Svezia, seconda classificata del Gruppo A, presso il Centro di allenamento FFBH di Zenica alle 16:00 CET. A seguire, dalle 20:00 CET, la Germania, vincitrice del Gruppo A, giocherà contro l'Austria, seconda classificata del Gruppo B, allo stadio Grbavica di Sarajevo, che ospiterà anche la finale di venerdì.
Fase a eliminazione diretta
Semifinali: martedì 7 luglio
Spagna - Svezia (16:00, Training Centre FFBH, Zenica, 16:00)
Germania - Austria (20:00, Grbavica Stadium, Sarajevo, 20:00)
Finale: venerdì 10 July
Germania / Austria - Spagna / Svezia (18:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Orari CET
Germania - Austria
Germania
Turno 1: Seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-2 vs Belgio, 8-0 vs Isole Faroe, 0-5 vs Spagna
Turno 2: Vincitori Gruppo A6 (giocato in Germania)
3-0 vs Repubblica d'Irlanda, 4-2 vs Slovacchia, 2-1 vs Francia
Vincitori Gruppo A fasi finali
5-0 vs Bosnia ed Erzegovina (Training Centre FFBH, Zenica), 1-1 vs Polonia (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 2-0 vs Svezia (Training Centre FFBH, Zenica)
Miglior marcatrice fasi finali: Felicia Strässer 2
Miglior marcatrice incluso qualificazioni: Felicia Strässer 4
2024/25: Non qualificata
Miglior piazzamento: Vincitrici x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)
Semifinali: V9 S7
Austria
Turno 1: Terza Gruppo A3 (giocata in Estonia)
0-2 vs Grecia, 12-0 vs Estonia, 1-1 vs Inghilterra
Turno 2: Vincitrice Gruppo A4 (giocata in Estonia)
1-2 vs Scozia, 2-0 vs Austria, 5-0 vs Macedonia del Nord
Seconda Gruppo B fasi finali
3-0 vs Islanda (Bilino Polje Stadium, Zenica), 3-1 vs Svizzera (Grbavica Stadium, Sarajevo), 1-2 vs Spagna (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Miglior marcatrice fasi finali: Valentina Illinger, Tina Krassnig, Ronja Leidler, Denise Lueger, Emira Makalic, Katie Richter, Greta Spinn 1
Miglior marcatrice incluso qualificazioni: Greta Spinn 7
2024/25: Non qualificata
Precedente migliore: Group stage (2016, 2023)
Semifinali: Prima semifinale
Spagna - Svezia
Spagna (detentrice)
Turno 1: Vincitrice Gruppo A2 (giocato in Germania)
8-0 vs Isole Faroe, 5-1 vs Belgio, 5-0 vs Germania
Turno 2: Vincitrice Gruppo A7 (giocata in Portogallo)
3-0 vs Ungheria, 3-0 vs Irlanda del Nord, 0-0 vs Portogallo
Vincitrice Gruppo B fasi finali
2-2 vs Svizzera (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo), 4-0 vs Islanda (Training Centre FFBH, Zenica), Sarajevo), 2-1 vs Austria (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Miglior marcatrice fasi finali: Alba Cerrato, Rosalía Domínguez, Ainoa Gómez 2
Miglior marcatrice incluso qualificazioni: Celia Segura 6
2024/25: Vincitori
Precedenti: Vincitrice x 7 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025)
Semifinali: V11 S2
Svezia
Turno 1: Seconda Gruppo A5 (giocata in Bulgaria)
3-1 vs Repubblica d'Irlanda, 2-0 vs Bulgaria, 0-2 vs Polonia
Turno 2: Vincitrice Gruppo A5 (giocata in Svezia)
2-1 vs Paesi Bassi, 1-0 vs Ucraina, 0-0 vs Italia
Seconda Gruppo A fasi finali
1-0 vs Polonia (Grbavica Stadium, Sarajevo), 5-0 vs Bosnia ed Erzegovia (Bilino Polje Stadium, Zenica), 0-2 vs Germania (Training Centre FFBH, Zenica)
Miglior marcatrice fasi finali: Filippa Andersson Widén 2
Miglior marcatrice incluso qualificazioni: Agnes Ekberg 3
2024/25: Fase a gironi
Precedenti: Vincitori x 3 (1999, 2012, 2015)
Semifinali: V3 S4
Le finali di WU18 del 1999 e del 2000 si sono disputate con la formula a gironi da quattro squadre, senza semifinali.