Conosciamo le squadre della fase finale di Women's EURO Under 19
lunedì 20 aprile 2026
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Guida alle otto squadre in corsa per sollevare il trofeo in Bosnia-Erzegovina.
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I Campionati Europei UEFA Under 19 si giocheranno dal 27 giugno al 10 luglio in Bosnia-Erzegovina. Il sorteggio verrà effettuato alle 19:00 CET di mercoledì 22 aprile all'Hotel Hills di Sarajevo.
Le squadre si sfideranno in due gironi da quattro, con le prime due classificate di ciascun girone che accederanno alle semifinali del 7 luglio. La finale si disputerà il 10 luglio. Vi presentiamo le otto squadre in lizza per il titolo.
Le squadre della fase finale
Austria, Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Germania, Islanda, Polonia, Spagna (campione in carica), Svezia, Svizzera
Date delle partite
Fase a gironi: 27/28 giugno, 30 giugno/1° luglio, 3/4 luglio
Semifinali: 7 luglio
Finale: 10 luglio
Austria
Turno 1: terza Gruppo A3 (giocato in Estonia)
0-2 contro Greece, 12-0 contro Estonia, 1-1 contro Inghilterra
Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Scozia)
1-2 contro Scozia, 2-0 contro Austria, 5-0 contro Macedonia del Nord
Miglior marcatrice: Greta Spinn 6
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: fase a gironi (2016, 2023)
Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante)
Turno 1: terza Gruppo B3 (giocato in Bosnia-Erzegovina)
0-2 contro Ucraina, 1-2 contro Romania, 10-0 contro San Marino
Turno 2: prima Gruppo B4 (giocato in Lussemburgo), promossa, qualificata alla fase finale in quanto nazione ospitante
5-0 contro Lussemburgo, 1-1 contro Bielorussia, 3-1 contro Armenia
Miglior marcatrice: Ana Jurić 6
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: prima volta alla fase finale
Germania
Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-2 contro Belgio, 8-0 contro Isole Faroe, 0-5 contro Spagna
Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Germania)
3-0 contro Repubblica d'Irlanda, 4-2 contro Slovacchia, 2-1 contro Francia
Miglior marcatrice: Rosa Rückert 3
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: campione x 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011)
Islanda
Turno 1: terza Gruppo A1 (giocato in Portogallo)
1-2 contro Danimarca, 0-3 contro Portogallo, 5-0 contro Kosovo
Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Serbia)
1-1 contro Finlandia, 3-2 contro Danimarca, 3-0 contro Serbia
Miglior marcatrice: Berglind Hlynsdóttir 3
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: fase a gironi (2007, 2009, 2023)
Polonia
Turno 1: prima Gruppo A5 (giocato in Bulgaria)
3-0 contro Bulgaria, 3-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-0 contro Svezia
Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Polonia)
4-0 contro Romania, 0-0 contro Belgio, 3-0 contro Grecia
Miglior marcatrice: Zuzanna Witek 3
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: fase a gironi (2007, 2025)
Spagna (campioni in carica)
Turno 1: prima Gruppo A2 (giocato in Germania)
8-0 contro Isole Faroe, 5-1 contro Belgio, 5-0 contro Germania
Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Portogallo)
3-0 contro Ungheria, 3-0 contro Irlanda del Nord, 0-0 contro Portogallo
Miglior marcatrice: Celia Segura 5
2024/25: Winners
Miglior piazzamento: campione x 7 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025)
Svezia
Turno 1: seconda Gruppo A5 (giocato in Bulgaria)
3-1 contro Repubblica d'Irlanda, 2-0 contro Bulgaria, 0-2 contro Polonia
Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Svezia)
2-1 contro Paesi Bassi, 1-0 contro Ucraina, 0-0 contro Italia
Migliori marcatrici: Agnes Ekberg, Ella Lundin 2
2024/25: fase a gironi
Miglior piazzamento: campione x 3 (1999, 2012, 2015)
Svizzera
Turno 1: seconda Gruppo A6 (giocato in Italia)
1-0 contro Bielorussia, 2-1 contro Irlanda del Nord, 0-0 contro Italia
Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Svizzera)
3-0 contro Galles, 2-1 contro Lettonia, 2-0 contro Inghilterra
Miglior marcatrice: Emanuela Pfister 5
2024/25: non qualificata
Miglior piazzamento: semifinali (2009, 2011, 2016)
Le statistiche includono Women's EURO U18 (dal 1997/98 al 2000/01)