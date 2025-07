Women's EURO 2025: tutti i record infranti in Svizzera

UEFA Women's EURO 2025 si trovava davanti a un compito quasi impossibile dopo i numeri da record dell'Europeo femminile del 2022 in Inghilterra dal punto di vista dei gol e delle presenze negli stadi.

Tuttavia, il torneo in Svizzera sta alzando ulteriormente l'asticella e sta scrivendo nuovi primati da battere per il futuro.

Record gol

Più gol in una partita: 8 (record eguagliato)

Nella vittoria per 6-2 della Spagna sul Belgio alla seconda giornata, per la quarta volta sono stati segnati otto gol in una singola partita di una fase finale di Women's EURO dopo la vittoria per 5-3 della Norvegia sull'Italia nella fase a gironi del 2005, del 2-6 della Germania sull'Inghilterra nella finale del 2009, e dell'8-0 dell'Inghilterra sulla Norvegia nella fase a gironi 2022.

Highlights Women's EURO 2025: Spagna-Belgio 6-2

Le partite con più gol nella storia di Women's EURO

Più marcatrici diverse in una singola partita per una singola squadra: 6, Inghilterra-Galles

Nella partita contro il Belgio, la Spagna è stata la terza squadra ad avere cinque marcatrici diverse in una singola partita (Alexia Putellas con due, più Irene Paredes, Esther González, Mariona Caldentey e Clàudia Pina), ma nel 6-1 contro il Galles alla terza giornata, l'Inghilterra ha fatto ancora meglio andando in gol con sei calciatrici: Georgia Stanway, Ella Toone, Lauren Hemp, Alessia Russo, Beth Mead e Aggie Beever-Jones.

Più marcatrici diverse in una singola partita: 7, Spagna - Belgio e Inghilterra - Galles

Mai prima del 2025 più di sei giocatrici avevano segnato in una singola partita di una fase finale di Wornen's EURO, ma questo primato è stato superato due volte nella fase a gironi di questa edizione. Nella partita tra Spagna e Belgio, Justine Vanhaevermaet e Hannah Eurlings hanno segnato per le Fiamme Rosse, mentre Hannah Cain (gallese di origini inglesi) è andata a segno per il Galles contro le Leonesse.

Più gol un una singola fase a gironi: 89

I gol sono fioccati a Women's EURO 2022, con i 78 di quella fase a gironi che hanno superato di gran lunga il numero totale dell'unico precedente torneo a 16 squadre, quello del 2017. Tuttavia, Svizzera '25 ha superato quel primato e adesso è a sole sei lunghezze dai 95 gol segnati nell'intera fase finale di Inghilterra '22.

Più gol in un singolo girone: 29 (Gruppo D)

Le squadre del Gruppo D - Inghilterra, Francia, Paesi Bassi e Galles - hanno dato un enorme contributo al computo dei gol fatti. Con 29 gol, le partite del girone di Francia, Paesi Bassi e Galles hanno superato di cinque il precedente record che apparteneva al Gruppo C degli Europei femminili del 2022 (in cui vi erano anche in quel caso i Paesi Bassi).

Più gol in un singolo giorno: 14 (terza giornata Gruppo D)

Prima dell'ultima giornata, il Gruppo D era in svantaggio di otto gol rispetto al Gruppo B dove ne erano stati realizzati 23. Ma poi in entrambe le partite della terza giornata sono stati segnati sette gol: Francia-Paesi Bassi 5-2 e Inghilterra-Galles 6-1.

Record per squadra

Più gol nella fase a gironi: 14, Spagna (record eguagliato)

L'Inghilterra aveva battuto di tre gol il precedente record totalizzandone 14 nel proprio girone del 2022 (prima di arrivare al record di 22). La Spagna ha eguagliato questo record, che per la prima volta è stato stabilito congiuntamente da una squadra non ospitante.

Women's EURO 2025: tutti i gol della Spagna fino a ora

Totale di gol fatti e subiti in una fase a gironi: 17, Spagna

L'Inghilterra non ha subito gol nella fase a gironi del 2022, ma la Spagna ne ha subiti tre, e il totale complessivo di 17 gol tra gol fatti e subiti ha superato di uno quelli dell'Italia nelle tre partite del 2005 (GF4 GS12).

Più punti in una fase a gironi: 9, Francia, Norvegia, Spagna, Svezia (record eguagliato)

Prima del 2025 solo nove squadre avevano chiuso il proprio girone a punteggio pieno, ma mai più di due in una singola edizione. Questa volta in tutti e quattro i gironi una squadra ha totalizzato nove punti in tre gare: Francia, Norvegia, Spagna e Svezia - sebbene tutte abbiano vinto in rimonta l'ultima partita.

L'ultimo gol a decidere la qualificazione ai quarti

Mai prima d'ora le squadre si erano scambiate le posizioni tra il raggiungimento della fase a eliminazione diretta e l'eliminazione dopo i 90 minuti della terza giornata. Questo scenario è avvenuto nel Gruppo A, quando le padrone di casa della Svizzera, sotto per 1-0 contro la Finlandia allo scadere dei tempi regolamentari, hanno segnato il gol del pari al secondo minuto di recupero con Riola Xhemaili per la gioia delle compagne e del pubblico di Ginevra che ha festeggiato la prima qualificazione in assoluto ai quarti della propria nazione grazie alla differenza gol.

Record per giocatrici

In gol in tutte e tre le partite del girone: Esther González (Spagna, record eguagliato)

Da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 1997, molte grandi attaccanti hanno illuminato le fasi finali di Women's EURO, ma nessuna aveva mai segnato in tutte e tre le partite dei gironi in una singola campagna fino a quando Beth Mead dell'Inghilterra e Alex Popp della Germania ci sono riuscite nel 2022. Tre anni dopo, un terzo nome si è aggiunto alla lista: la spagnola Esther ne ha segnati due contro il Portogallo, e poi è andata in gol anche nelle vittorie contro Belgio e Italia.

Marcatrice più anziana: Jess Fishlock, 38 anni e 176 giorni (Francia - Galles 4-1)

Nel 2022 l'Irlanda del Nord ha fatto il suo esordio nella fase finale e ha segnato il suo primo gol con con Julie Nelson, all'età di 37 anni e 33 giorni, nella sconfitta per 4-1 contro la Norvegia. Nel 2025 ha esordito il Galles che ha segnato il suo primo gol in una fase finale con la leggenda gallese Fishlock all'età di 38 anni e 176 giorni nella sconfitta per 4-1 contro la Francia.

Guarda Fishlock segnare il primo gol in assoluto del Galles a WEURO

Record presenze

Record complessivo fase a gironi: 461.582

La prevendita dei biglietti ha suggerito che il totale di 574.875 tifosi presenti sugli spalti a Inghilterra '22 sarebbe stato eclissato in Svizzera e, come previsto, ciò sta accadendo. Il precedente record complessivo di presenze nella fase a gironi di 369.314 spettatori in Inghilterra è stato battuto già alla fine della seconda giornata. La media spettatori di questa edizione è stata superiore ai 18.544 rilevata al termine del torneo del 2022 (nonostante siano inclusi i 68.871 spettatori della gara d'apertura all'Old Trafford e gli 87.192 della finale a Wembley). In totale, 22 delle 24 partite dei gironi hanno registrato il tutto esaurito in Svizzera.

Record presenze a Women's EURO

Record presenze (fase a gironi, senza contare le partite della nazione ospitante): 34.165 (Germania - Danimarca 2-1, St. Jakob-Park, Basilea)

Il record stabilito dai 22.596 spettatori di Paesi Bassi - Svizzera a Sheffield nel 2022, è stato inizialmente superato nella seconda giornata del 2025, quando 29.520 persone hanno assistito a Spagna-Portogallo a Berna. Cinque giorni dopo, il record è stato superato nuovamente a Basilea, quando la Germania ha affrontato la Danimarca. Solo in Germania sono stati venduti più di 17.000 biglietti per quella partita, un record per un Paese non ospitante. Il record di Paesi Bassi-Svizzera del 2022 è stato superato sei volte nella fase a gironi con le partite di Basilea, Berna e Ginevra.

Altri record

Meno pareggi nella fase a gironi: 2 (record eguagliato)

Solo due partite su 24 della fase a gironi sono terminate con un pareggio, e anche se nel 2001 e 2009 sono stati registrati altrettanti pareggi, in quei casi c'erano due e tre gironi rispettivamente. In questa edizione ci sono stati comunque più pareggi rispetto alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2024/25, dove una sola partita su 48 è terminata in pareggio. Quell'unico pareggio è arrivato all'88' minuto col gol del Vålerenga contro il Bayern München; in Svizzera i pareggi sono stati altrettanto entusiasmanti dato che il primo è arrivato con un gol del Portogallo all'89' contro l'Italia alla seconda giornata, lasciando alle portoghesi ancora una speranza di qualificazione, mentre il secondo è stato alla terza giornata quando le padrone di casa hanno segnato quel gol-qualificazione nei minuti di recupero contro la Finlandia.

