Norvegia - Islanda 4-3: le doppiette di Gaupset e Maanum regalano la terza vittoria su tre alle due volte campionesse d'Europa

La Norvegia, vincitrice del Gruppo A di UEFA Women's EURO 2025, batte in rimonta la già eliminata Islanda con le doppiette di Signe Gaupset e Frida Maanum.

La Norvegia chiude il girone a punteggio pieno, mentre per le islandesi la magra consolazione di aver segnato tre gol in una partita. Le norvegesi affronteranno ai quarti la seconda classificata del Gruppo B mercoledì a Ginevra.

Momenti chiave 6': Jónsdóttir segna il primo gol dell'Islanda nella fase finale

26': Gaupset pareggia con un tiro da fuori area

49': Maanum sigla il 3-1

76': Maanum segna il suo secondo gol della serata

84' Eiríksdóttir finalizza un contropiede dell'Islanda

90'+5' Viggósdóttir trasforma un calcio di rigore

La cronaca

Matematicamente prima del Gruppo A grazie alle vittorie contro Svizzera e Finlandia, la Norvegia effettua una rotazione nell'11 iniziale e cambia sei titolari. L'allenatrice fa riposare Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg e Guro Reiten, e mette in campo Celin Bizet Ildhusøy, Elisabeth Terland e Signe Gaupset, fa esordire a centrocampo Lisa Naalsund, mentre in difesa inserisce Emilie Woldvik e Maren Mjelde. L'Islanda, già reduce da due sconfitte, fa partire dal primo minuto la ventenne attaccante Katla Tryggvadóttir, oltre a Hildur Antonsdóttir (al rientro dalla squalifica) e Sædís Heidarsdóttir a sinistra in difesa.

La cronaca di Norvegia - Islanda 4-3

L'Islanda parte subito forte e va vicino al gol prima con una conclusione di Tryggvadóttir che viene parata da Cecilie Fickerstrand, e poi con un tiro di Svendis Jónsdóttir che viene deviato in calcio d'angolo. Dal corner successivo battuto da Karólína Vilhjálmsdóttir, Alexandra Jóhannsdóttir colpisce il palo dopo una deviazione di Fickerstrand, ma Jónsdóttir è più veloce di tutte e ribatte in rete il pallone vagante dentro l'area piccola. La Norvegia risponde dopo meno di dieci minuti con una rete di Gaupset (al secondo gol in nazionale) con un tiro al volo su corner battuto da Vilde Bøe Risa.

Dopo pochi minuti, Terland sfiora il gol ma il suo tiro viene respinto da Cecilía Rán Rúnarsdóttir, ma al 26' la Norvegia si riporta in vantaggio con un rasoterra mancino da fuori area di Gaupset. Nella ripresa le norvegesi vanno subito sul 3-1 con un gol di Maanum dopo una splendida azione corale orchestrata da Gaupset ed Elisabeth Terland.

Frida Maanum ha segnato una doppietta come Signe Gaupset UEFA via Getty Images

Al 76' Gaupset serve un filtrante per Maanum che si aggiusta il pallone e trafigge Rúnarsdóttir con un sinistro potente fissando il risultato sul 4-1.

Nei minuti finali la partita si riaccende con un tentativo di rimonta delle islandesi: all'84' un contropiede letale di Jónsdóttir viene finalizzato da Eiríksdóttir, mentre al 95' la capitana Viggósdóttir segna su rigore il 4-3 dopo un fallo in area di Marit Bratburg Lund su Eiríksdóttir.

Player of the Match: Signe Gaupset (Norvegia)

Signe Gaupset col premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Con due gol e due assist, è stata determinante quando la partita era in bilico. Ha dominato anche nelle statistiche per quanto riguarda i passaggi chiave, gli ingressi in area di rigore e le corse palla al piede, dimostrando tutta la sua influenza sul gioco della Norvegia".

Osservatori Tecnici UEFA

Leggi le statistiche complete

Formazioni

I tifosi dell'Islanda UEFA via Getty Images

Norvegia: Fiskerstrand; Woldvil, Mjelde (Østenstad 79'), Harviken (Bratburg Lund 46'), T. Hansen; Bøa Risa (Kielland 46'), Maanum, Naalsund; Bizet Ildhusøy (Jensen 73'), Terland (Sævik 61'), Gaupset

Islanda: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Heidarsdóttir; Jóhannsdóttir (Ágústsdóttir 82'), Vilhjálmsdóttir (Andradóttir 71'), Antonsdóttir (Brynjarsdóttir 57'); Jónsdóttir, Jessen (Eiríksdóttir 71'), Tryggvadóttir (Albertsdóttir 57')