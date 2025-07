Record di affluenza a Women's EURO e nelle competizioni UEFA

UEFA Women's EURO 2022 si è concluso come era iniziato: con un ennesimo record di presenze. Un totale di 87.192 spettatori ha assistito al trionfo dell'Inghilterra sulla Germania nella finale disputata allo stadio di Wembley, portando il totale delle presenze a oltre mezzo milione per un torneo che ha stabilito nuovi parametri di riferimento.

Il precedente record di pubblico per una partita di Women's EURO prima dell'Europeo in Inghilterra, era di 43.301, cifra che risaliva alla finale del 2013 tra Germania e Norvegia a Solna, in Svezia. Il record è stato superato già nella partita inaugurale dell'edizione 2022, quando 68.871 tifosi hanno assistito alla vittoria per 1-0 dell'Inghilterra sull'Austria.

Durante la fase a gironi sono stati scritti altri record, compreso quello di presenze complessive di 240.055 stabilito per la fase finale del 2017. Alla fine della fase a gironi del 2022, si erano raggiunti i 357.993 spettatori, il che significa che anche se nessuno avesse assistito a una partita dai quarti di finale in poi, il precedente record di 9.000 spettatori a partita sarebbe stato comodamente battuto.

Con le partite dei quarti e delle semifinali, l'asticella si è alzata vertiginosamente. Con gli 87.192 tifosi che hanno assistito alla finale, si è scritto in nuovo record di presenze per una partita di calcio femminile per nazionali in Europa. Con la finale quindi il totale di presenze dell'intero torneo è salito a 574.875, mentre la media a partita è stata di 18.544 spettatori.

Da allora, l'Inghilterra ha continuato a registrare record di presenze a Wembley: 83.132 per la partita della Finalissima dell'aprile 2023 contro il Brasile, 71.632 nella sfida contro i Paesi Bassi della fase a gironi della UEFA Women's Nations League otto mesi dopo, un record di 63.428 per una partita di qualificazione a EURO nell'aprile 2024 contro la Svezia e il record mondiale di affluenza per un'amichevole femminile con 78.346 dopo contro gli Stati Uniti a novembre.

UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera non ha stadi delle dimensioni di Wembley o Old Trafford, ma la vendita dei biglietti ha raggiunto livelli da record. Un nuovo primato per la competizione è stato stabilito in ben due occasioni. Alla seconda giornata, infatti, erano presenti 29.520 spettatori per Spagna-Portogallo a Berna: si tratta dell'affluenza più alta di sempre per una partita di Women's EURO (finale esclusa) senza la nazione ospitante in campo. Il record è durato però soltanto cinque giorni, quando 34.165 appassionati hanno assistito a Germania - Danimarca a Basilea.

Il numero complessivo di spettatori dopo la seconda giornata della fase a gironi era già superiore a 300.000 unità, più del totale finale di ogni torneo tranne quello inglese del 2022. La fase a gironi si è conclusa con un totale di 461.582 presenze: sei delle prime 10 affluenze più grandi di sempre agli Europei femminili sono state registrate nelle prime due settimane del torneo in Svizzera.

Affluenze più alte a Women's EURO (fase finale)

L'Inghilterra manda in delirio l'Old Trafford

87.192: Inghilterra - Germania 2-1 dts (finale, 31/07/2022 – Wembley, Londra)

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (finale, 28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

34.165: Germania - Danimarca 2-1 (fase a gironi, 08/07/2025 – St. Jakob-Park, Basilea)

34.133: Paesi Bassi - Francia 2-5 (fase a gironi, 13/07/2025 – St. Jakob-Park, Basilea)

34.063: Svizzera - Norvegia 1-2 (fase a gironi, 02/07/2025 – St. Jakob-Park, Basilea)

30.785: Irlanda del Nord - Inghilterra 0-5 (fase a gironi, 15/07/2022 – St Mary's Stadium, Southampton)

29.658: Svizzera - Islanda 2-0 (fase a gironi, 06/07/2025 – Stadion Wankdorf, Berna)

29.644: Italia - Spagna 1-3, (fase a gironi, 11/07/2025 - Stadion Wankdorf, Berna)

29.520: Spagna - Portogallo 5-0 (fase a gironi, 03/07/2025 – Stadion Wankdorf, Berna)



Record di affluenza in ogni fase di Women's EURO

Qualificazioni

63.428: Inghilterra - Svezia 1-1 (05/04/2024 – Wembley Stadium, Londra)

Spareggi qualificazioni



40,189: Portogallo - Cechia 1-1 (29/11/2024 – Estádio do Dragão, Porto)

Fase a gironi

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

Fase a gironi (senza nazione ospitante)

34.165: Germania - Danimarca 2-1 (fase a gironi, 08/07/2025 – St. Jakob-Park, Basilea)

Quarti di finale

28.994: Inghilterra - Spagna 2-1 dts (20/07/2022 - Brighton & Hove Community Stadium, Brighton & Hove)

Quarti di finale (senza nazione ospitante)

26.276: Norvegia - Italia 1-2 (16/07/2025 – Stade de Genève, Ginevra)

Semifinali

28,624: Inghilterra - Svezia 4-0 (semifinali, 26/07/2022 – Bramall Lane, Sheffield)

Semifinali (senza nazione ospitante)

27.455: Germania - Francia 2-1 (27/07/2022 – Stadium MK, Milton Keynes)

Finale



87.192: Inghilterra - Germania 2-1 dts (31/07/2022 – Wembley Stadium, Londra)

Finale (senza nazione ospitante)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

Fasi finali di Women's EURO (concluse) con più spettatori

Totale

574.875 (31 partite): Inghilterra 2022

240.055 (31 partite): Paesi Bassi 2017

216.888 (25 partite): Svezia 2013

Media a partita

18.544 (31 partite): Inghilterra 2022

9000 (4 partite): Germania Ovest 1989

8676 (25 partite): Svezia 2013

Partite UEFA femminili con più spettatori

Serata da record al Camp Nou

91.648: Barcellona - Wolfsburg 5-1 (andata semifinale UEFA Women's Champions League, 22/04/2022 – Camp Nou, Barcellona)

91.553: Barcellona - Real Madrid 5-2 (ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League, 30/03/2022 – Camp Nou, Barcellona)

87.192: Inghilterra - Germania 2-1dts Germania (finale UEFA Women's EURO, 31/07/2022 – Wembley Stadium, Londra)

83.132: Inghilterra - Brasile 1-1, 4-2dcr Brasile (Women's Finalissima, 06/04/2023 – Wembley Stadium, Londra)*

72.262: Barcellona - Chelsea 1-1 (ritorno semifinale UEFA Women's Champions League, 27/04/2023 – Camp Nou, Barcellona)

71,632: Inghilterra - Paesi Bassi (UEFA Women's Nations League fase a leghe, 01/12/2023 – Wembley Stadium, Londra)

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi UEFA Women's EURO, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

63.428: Inghilterra - Svezia 1-1 (Fase di qualificazione a UEFA Women's EURO 05/04/2024 – Wembley Stadium, Londra)

60.063: Arsenal - Wolfsburg 2-3dts (ritorno semifinale UEFA Women's Champions League, 01/05/2023 – Arsenal Stadium, Londra)

54.667: Barcellona - Roma 5-1 (ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League, 29/03/2023 – Camp Nou, Barcellona)



*Finalissima organizzata da UEFA e CONMEBOL

Altri record di affluenza nel calcio femminile per nazionali

Coppa del Mondo FIFA femminile

90.185: Stati Uniti - Cina 0-0 dts, 5-4 dcr (finale, 10/07/1999 – Rose Bowl, Pasadena)

Coppa del Mondo FIFA femminile (fase finale in Europa)

73.680: Germania - Canada 2-1 (fase a gironi, 26/06/2011 – Olympiastadion, Berlino)

Qualificazioni Coppa del Mondo femminile FIFA in Europa

30.328: Paesi Bassi - Irlanda del Nord 7-0 (fase a gironi di qualificazione, 06/04/2018 - PSV Stadion, Eindhoven)

Olimpiadi

80.203: Stati Uniti - Giappone 2-1 (finale, 09/08/2012 – Wembley Stadium, Londra)

UEFA Women's Nations League



71,632: Inghilterra - Paesi Bassi (UEFA Women's Nations League fase a leghe, 01/12/2023 – Wembley Stadium, Londra)

Amichevoli

78.346: Inghilterra - Stati Uniti 0-0 (30/11/2024 – Wembley Stadium, Londra)

Ultimo aggiornamento 16/07/2025