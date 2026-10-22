Anteprima terza giornata UEFA Women's Champions League: Bayern-Real Madrid, OL Lyonnes-Inter, Arsenal-Benfica, HB Køge Women-Barcelona, Manchester City-Paris Saint-Germain

La fase campionato della ﻿UEFA Women's Champions League 2026/27 prosegue mercoledì e giovedì con la terza giornata: vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle partite.

Le 18 squadre si sfidano nel corso di sei giornate nella fase campionato; le prime quattro si qualificano direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre che si classificano dal quinto al dodicesimo posto accedono agli spareggi della fase a eliminazione diretta di febbraio.

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La terza giornata in breve

• Il Barcelona si presenta alla sfida contro l’HB Køge Women a punteggio pieno, mentre le sue avversarie sono reduci dal primo successo in assoluto in questa fase della competizione.

• Alla terza giornata si affrontano squadre imbattute: l’OL Lyonnes affronta l’Inter e il Bayern ospita il Real Madrid.

• Mercoledì doppio appuntamento a Londra: il Chelsea ospita la Roma e l’Arsenal affronta il Benfica, in una sorta di ripetizione delle partite vinte da entrambe le squadre inglesi nella scorsa stagione.

• L’Austria Wien punta alla prima vittoria contro la Juventus.

• Servette e Häcken vanno a caccia dei primi punti: il Servette in casa contro l’OH Leuven, l'Häcken in trasferta contro il Paris FC.

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Le due volte campionesse d'Europa dell'Arsenal stanno avendo risultati altalenanti in questa stagione, ma hanno comunque raccolto quattro punti nella fase campionato con la vittoria all'ultimo respiro contro l'HB Køge Women dopo il pari per 2-2 col Paris FC dopo essere state in vantaggio di due gol. In ogni caso, le partenze in sordina non hanno impedito all’Arsenal di conquistare il titolo nella stagione 2024/25, né di raggiungere le semifinali nella scorsa stagione, nonostante avesse totalizzato solo tre punti a metà della fase campionato (da un 2-0 nella seconda giornata in casa del Benfica).

Il Benfica ha battuto 2-1 la Juventus in trasferta nella prima giornata, ma poi ha perso 3-0 in casa contro il Bayern, e adesso affronta un Arsenal che in questo inizio di stagione ha sorprendentemente faticato a sbloccare le partite e che attualmente deve fare a meno di Mariona Caldentey, in gol su rigore al Meadow Park contro l’HB Køge nella prima giornata, oltre che del nuovo acquisto estivo Selina Cerci.

Highlights 2025/26: Benfica - Arsenal 0-2 ﻿

Dopo aver perso nella prima giornata contro l'Arsenal solo nei minuti di recupero, l'HB Køge ha interrotto la striscia di otto partite senza vittorie nella competizione, battendo 5-1 il Servette in Danimarca. Naturalmente il Barcelona è un avversario di tutt'altro spessore, ed è l'unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate.

La reazione entusiasta delle giocatrici dell'HB Køge al sorteggio contro il Barcelona, come riportato sui social media del club, dimostra la loro ambizione di mostrare quanto siano cresciute nei cinque anni trascorsi dall’ultimo incontro tra queste due squadre, quando persero due volte su due nella fase a gironi 2021/22.

Highlights: HB Køge - Servette 5-1 ﻿

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Riflettori su Naomie Feller del Paris Saint-Germain

Il Paris SG ha già superato il deludente bottino di due punti della scorsa stagione, e lo ha fatto in modo eclatante grazie alla vittoria per 5-0 sull’OH Leuven nella seconda giornata. A trascinare il club alla vittoria è stata la Player of the Match, Feller, autrice di due gol e due assist.

Quest’estate il Paris SG l’ha riportata nella sua città natale facendole firmare un contratto quadriennale, individuando nella ventiquattrenne una figura chiave per tornare a sognare in grande. Feller proverà a ripetersi giovedì contro il Manchester City, avversario che ha contribuito a eliminare da giocatrice del Real Madrid nelle qualificazioni della stagione 2022/23, in una delle sue prime partite con la maglia del club spagnolo.

Prossima partita di Feller: Manchester City - Paris Saint-Germain (giovedì)

La doppietta di Naomie Feller contro l'OH Leuven

Osservata speciale: Aivi Luik, Häcken

Molte giovani calciatrici stanno ben figurano in questa stagione, ma lo stesso vale per una giocatrice che ha esordito in questa competizione nel 2008. La scorsa stagione Luik è diventata la prima giocatrice quarantenne a disputare (e vincere) una finale di una competizione UEFA femminile, quando l’Häcken ha conquistato il titolo inaugurale della UEFA Women’s Europa Cup, e ora la difensore ha stabilito un record simile nella fase campionato della Women’s Champions League.

A 41 anni, la carriera di Luik l’ha portata dalla sua nativa Australia agli Stati Uniti, in Ucraina, Canada, Danimarca, Islanda, Norvegia, Spagna, Italia e (per la seconda volta) in Svezia. Vera e propria guida esperta nella giovane rosa dell’Häcken, che parte con ottime premesse per difendere il titolo della Damallsvenskan, Luik cercherà di aiutare la squadra a sbloccarsi nella fase campionato quando affronterà il Paris FC in trasferta.

La prossima partita di Luik: Paris FC - Häcken (giovedì)

Aivi Luik dell'Häcken (a destra) è entrata nella storia nella prima giornata di campionato all'Inter Getty Images

Classifica fase campionato