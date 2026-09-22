Dove guardare la UEFA Women's Champions League: TV e streaming
martedì 22 settembre 2026
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Scopri dove guardare la UEFA Women's Champions League 2026/27 in ogni nazione.
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La UEFA Women's Champions League 2026/27 sarà trasmessa in tutta Europa e nel resto del mondo.
Di seguito l'elenco delle emittenti che trasmetteranno la Women's Champions League.
Dove guardarla: emittenti partner
Europa
Isole Åland: Disney+
Albania: Disney+
Andorra: Disney+, L'Equipe
Armenia: Disney+, Public TV Armenia
Austria: Disney+, ORF Sport+
Azerbaigian: Disney+
Belgio: Disney+, RTBF, Sporza
Bosnia ed Erzegovina: Disney+
Territorio britannico dell'Oceano Indiano: Disney+
Bulgaria: Disney+
Croazia: Disney+, HRT
Cipro: Disney+, Cablenet
Cechia: Disney+, CT Sport
Danimarca: Disney+, DKDR Sport
Estonia: Disney+
Isole Faroe: Disney+
Finlandia: Disney+, YLE
Francia: Disney+, L'Équipe
Georgia: Disney+
Germania: Disney+, ZDF, ARD
Gibilterra: Disney+
Grecia: Disney+, Mega News
Groenlandia: Disney+
Guernsey: Disney+
Ungheria: Disney+, MTVA
Islanda: Disney+, RUV
Isola di Man: Disney+
Israele: Disney+, Sport 5
Italia: Disney+
Jersey: Disney+
Kazakistan: Disney+, Q Sport
Kosovo: Disney+
Lettonia: Disney+
Liechtenstein: Disney+
Lituania: Disney+
Lussemburgo: Disney+
Malta: Disney+, MTPBS
Monaco: Disney+, L'Équipe
Montenegro: Disney+
Paesi Bassi: Disney+, NOS
Macedonia del Nord: Disney+
Norvegia: Disney+, NRK, TV2
Isole Pitcairn: Disney+
Polonia: Disney+
Portogallo: Disney+, RTP
Repubblica d'Irlanda: Disney+, RTE
Romania: Disney+
San Marino: Disney+
Serbia: Disney+, RTS
Slovacchia: Disney+, STVR
Slovenia: Disney+
Spagna: Disney+, Radiotelevisión Española, 3CAT
Svalbard Jan Mayen: Disney+
Svezia: Disney+, TV4
Svizzera: Disney+, SRG SSR
Turchia: Disney+, TRT
Ucraina: Disney+, Suspilne Sport, Maincast
Regno Unito: Disney+, BBC
Città del Vaticano: Disney+
Resto del mondo
Algeria: BeIN Sports
Samoa Americane: Paramount+, ESPN Deportes
Angola: Disney+
Anguilla: ESPN
Antigua e Barbuda: ESPN
Argentina: ESPN
Aruba: ESPN
Australia: ESPN, Disney+
Bahamas: ESPN
Bahrein: BeIN Sports
Barbados: ESPN
Belize: ESPN
Benin: Disney+
Bermuda: Paramount+, ESPN Deportes
Bolivia: ESPN
Bonaire: ESPN
Botswana: Disney+
Brasile: ESPN
Isole Vergini britanniche: ESPN
Brunei: BeIN Sports
Burkina Faso: Disney+
Burundi: Disney+
Cambogia: BeIN Sports
Camerun: Disney+
Canada: OneSoccer
Capo Verde: Disney+
Isole Cayman: ESPN
Repubblica Centrafricana: Disney+
Ciad: BeIN Sports, Disney+
Cile: ESPN
Cina: Shinai Sport (iQiyi)
Colombia: ESPN
Comore: Disney+
Repubblica del Congo: Disney+
Isole Cook: ESPN, Disney+
Costa Rica: ESPN
Curaçao: ESPN
Repubblica Democratica del Congo: Disney+
Gibuti: BeIN Sports, Disney+
Dominica: ESPN
Repubblica Dominicana: ESPN
Ecuador: ESPN
Egitto: BeIN Sports
El Salvador: ESPN
Guinea Equatoriale: Disney+
Eritrea: Disney+
Etiopia: Disney+
Eswatini: Disney+
Isole Falkland: ESPN
Fiji: ESPN, Disney+
Guyana francese: ESPN, Disney+, L'Équipe
Polinesia francese: ESPN, Disney+, L'Équipe
Territori francesi dell'Australia e dell'Antartide: Disney+, L'Équipe
Gabon: Disney+
Gambia: Disney+
Ghana: Sporty TV, Disney+
Grenada: ESPN
Guadalupa: ESPN, Disney+, L'Équipe
Guam: Paramount+, ESPN Deportes
Guatemala: ESPN
Guinea: Disney+
Guinea-Bissau: Disney+
Guyana: ESPN
Haiti: ESPN
Honduras: ESPN
Hong Kong: BeIN Sports
India: FanCode
Indonesia: BeIN Sports
Iran: BeIN Sports
Iraq: BeIN Sports
Costa d'Avorio: Disney+
Giamaica: ESPN
Giappone: WOWOW
Giordania: BeIN Sports
Kenya: Sporty TV, Disney+
Kiribati: ESPN, Disney+
Kuwait: BeIN Sports
Laos: BeIN Sports
Libano: BeIN Sports
Lesotho: Disney+
Liberia: Disney+
Libia: BeIN Sports
Madagascar: Disney+
Malawi: Disney+
Malaysia: BeIN Sports
Mali: Disney+
Isole Marianne: Paramount+, ESPN Deportes
Isole Marshall: ESPN, Disney+
Martinica: ESPN, Disney+, L'Équipe
Mauritania: BeIN Sports, Disney+
Mautirius: Disney+, L'Équipe
Mayotte: Disney+, L'Équipe
Messico: Megacable
Micronesia: ESPN, Disney+
Midway: Paramount+, ESPN Deportes
Montserrat: ESPN
Marocco: BeIN Sports
Mozambico: Disney+
Namibia: Disney+
Nauru: ESPN, Disney+
Nuova Caledonia: ESPN, Disney+, L'Équipe
Nuova Zelanda: ESPN, Disney+
Nicaragua: ESPN
Niger: Disney+
Nigeria: Sporty TV, Disney+
Niue: ESPN, Disney+
Oman: BeIN Sports
Palau: ESPN, Disney+
Palestina (striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Sports
Panama: ESPN
Papua Nuova Guinea: ESPN, Disney+
Paraguay: ESPN
Perù: ESPN
Filippine: BeIN Sports
Porto Rico: Paramount+, ESPN Deportes
Qatar: BeIN Sports
Réunion: Disney+, L'Équipe
Ruanda: Disney+
Saba: ESPN
Samoa: ESPN, Disney+
Arabia Saudita: BeIN Sports
Senegal: Disney+
Seychelles: Disney+
Sierra Leone: Disney+
Singapore: BeIN Sports
Saint Maarten: ESPN, Disney+
Isole Salomone: ESPN, Disney+
Somalia: BeIN Sports, Disney+
Sudafrica: Sporty TV, Disney+
Sud Sudan: Disney+
St. Barts: ESPN, Disney+, L'Équipe
St. Eustatius: ESPN
St. Helena and Ascension: Disney+
St. Kitts and Nevis: ESPN
St. Lucia: ESPN
St. Martin: ESPN, Disney+, L'Équipe
St. Pierre e Miquelon: Disney+, L'Équipe
St. Vincent e Grenadines: ESPN
Sudan: BeIN Sports, Disney+
Suriname: ESPN
Siria: BeIN Sports
Tanzania: Disney+
Thailandia: BeIN Sports
Timor Est: BeIN Sports
Togo: Disney+
Tokelau: ESPN, Disney+
Tonga: ESPN, Disney+
Trinidad e Tobago: ESPN
Tunisia: BeIN Sports
Isole Turks e Caicos: ESPN
Tuvalu: ESPN, Disney+
Uganda: Disney+
Emirati Arabi Uniti: BeIN Sports
Stati Uniti d'America: Paramount+, ESPN Deportes
Uruguay: ESPN
Isole Vergini Americane: Paramount+, ESPN Deportes
Vanuatu: ESPN, Disney+
Venezuela: ESPN
Wallis e Futuna: Disney+, L'Équipe
Western Sahara: Disney+
Yemen: BeIN Sports
Zambia: Disney+
Zimbabwe: Disney+