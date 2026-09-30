Seconda giornata Women's Champions League, mercoledì: Juve corsara a Göteborg, la Roma si arrende al Barça

La Juventus batte l'Häcken con tre gol nel secondo tempo e centra la prima vittoria nella fase campionato di UEFA Women's Champions League, mentre la Roma si arrende a un Barcelona nettamente superiore.

UEFA.com riepiloga le partite più importanti del mercoledì della seconda giornata.

Aggiorna la tua squadra Fantasy

Highlights Women's Champions League: Roma - Barcelona 0-6

Ewa Pajor segna il sesto gol delle blaugrana e diventa la miglior marcatrice di sempre nella fase a gironi/campionato di Women's Champions League.

Le campionesse in carica dimostrano la loro superiorità per tutta la gara. Caroline Graham Hansen apre le marcature con una splendida azione personale, poi scambia con Clàudia Pina e provoca l'autorete di Shukurat Oladipo.

A inizio ripresa, Pina sigla il terzo gol (per poi firmarne un altro al 75'), mentre Graham Hansen va a segno al 60' e Pajor suggella la vittoria a 5' dal termine.

Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Highlights Women's Champions League: Häcken - Juventus 0-3

Tatiana Pinto segna il centesimo gol nella competizione della Juventus, che trova i primi punti nella fase campionato cambiando marcia nel secondo tempo.

Dopo una volata a rete, Amaiur Sarriegi serve Pinto per il gol del vantaggio, poi Alba Redondo devia il cross di Estela Carbonell sul palo.

Le bianconere raddoppiano con un colpo di testa spiovente di Emma Stølen Godø su calcio di punizione di Eva Schatzer, mentre Redondo sigla il gol del definitivo 3-0 a 2' dallo scadere. A fine gara, l'Häcken colpisce la traversa con un tiro di Anna Anvegård.

Player of the Match: Cecilia Salvai (Juventus)

Highlights Women's Champions League: Paris - Arsenal 2-2

Il Paris Saint-Germain recupera due gol di svantaggio e strappa un punto all'Arsenal in modo rocambolesco. Le Gunners sembrano destinate a una facile vittoria dopo il gol di Alessia Russo su una bella azione corale e il raddoppio di Georgia Stanway, alla sua prima marcatura con la nuova maglia.

Al 72', però, Clara Mateo riaccende le speranze delle padrone di casa superando Misa Rodríguez e festeggiando il suo secondo gol nel torneo, mentre la subentrata Maeline Mendy trasforma con sicurezza un calcio di rigore all'87' e porta il risultato in parità.

Player of the Match: Georgia Stanway (Arsenal)

Calendario e risultati fase campionato

Highlights: Benfica - Bayern 0-3

Klara Bühl, Pernille Harder e Franziska Kett segnano negli ultimi 17 minuti e regalano la prima vittoria al Bayern. Il portiere ospite Ena Mahmutovic respinge i tiri di Frøya Dorsin e Andreia Norton nel primo e nel secondo tempo, mentre la collega avversaria Lena Pauels compie una parata straordinaria deviando in angolo una conclusione di Harder.

Dopo il gol dalla distanza di Bühl e la precisa conclusione di Harder, Kett si lancia in avanti dalla propria metà campo, scambia con Bühl e archivia la gara all'88.

Player of the Match: Pernille Harder (Bayern München)

Highlights: OL Lyonnes - Chelsea 0-0

OL e Chelsea si accontentano di un punto in una gara con poche occasioni che si accende solo nel finale. Lauren James sfiora il gol a 2' dalla fine, calciando su Maria-Luisa Grohs dopo un bel passaggio all'indietro di Alyssa Thompson, poi Hannah Hampton compie una parata miracolosa sull'altro fronte e nega ad Ada Hegerberg il 70° gol nella competizione.

Le Blues cercano in tutti i modi di regalare una vittoria all'allenatrice Sonia Bompastor contro la sua ex squadra, ma Maika Hamano calcia a lato in pieno recupero.

Player of the Match: Lucy Bronze (Chelsea)

Classifica fase campionato