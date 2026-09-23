Prima giornata Women's Champions League, mercoledì: pari per la Roma, vittorie per OL Lyonnes, Chelsea e Barcelona
mercoledì 23 settembre 2026
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Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League, la Roma pareggia in trasferta, mentre vincono OL Lyonnes, Barcelona e Chelsea.
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Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Women's Champions League, la Roma pareggia a reti bianche in casa dell'OH Leuven, e l'OL Lyonnes ottiene una vittoria da record contro il Servette. Vincono anche le campionesse in carica del Barcelona e il Chelsea.
Vi raccontiamo le partite della prima giornata di mercoledì.
Chelsea - Austria Wien 1-0
Il Chelsea inizia la fase campionato con una vittoria all’AFC Wimbledon Stadium grazie al gol di Wieke Kaptein e... al palo.
Kaptein sblocca il risultato nel primo tempo con una conclusione potente che si insacca all'incrocio dei pali. Melvine Malard e Alyssa Thompson vanno vicine al raddoppio, ma quando la partita sembrava ormai decisa, l'Austria Wien va vicinissimo al pari con Modesta Uka, la cui conclusione però colpisce il palo.
Player of the Match: Wieke Kaptein (Chelsea)
Statistica: Kaptein ha segnato contro una squadra austriaca per la seconda stagione consecutiva nella fase campionato, dopo la rete al St. Pölten nell'edizione 2025/26
Barcelona - Paris FC 5-2
Le campionesse in carica iniziano la difesa del titolo con una grande vittoria in rimonta.
Il Paris sorprende le padrone di casa al quinto minuto, quando Evelyne Viens porta in vantaggio le ospiti con un tiro che si insacca sotto la traversa. Nel giro di dieci minuti, le padrone di casa ribaltano il risultato: al 18' Kerolin sigla il pari e al 28' Clara Serrajordi porta in vantaggio il Barça.
Al 35' Ewa Pajor ribadisce in rete un cross di Caroline Graham Hansen, che al 43' va in gol su assist della stessa Pajor. A venti minuti dalla fine, il Barcelona si porta sul 5-1 con la doppietta personale di Pajor. La rete di Clara Mateo al 73' accorcia le distanze ma non basta ad alimentare una possibile rimonta.
Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Statistica: Pajor è salita al primo posto ex aequo nella classifica delle migliori marcatrici di tutti i tempi nella fase a gironi/campionato della UEFA Women's Champions League con 17 gol, a pari merito con Sam Kerr.
Servette - OL Lyonnes 0-8
Marie-Antoinette Katoto realizza una tripletta nella vittoria da record delle vicecampionesse a Ginevra.
Il Servette va sotto dopo otto minuti con un autogol di Laia Ballesté, ma resiste circa mezz'ora all'assalto delle francesi, quando Katoto segna il suo primo gol della serata. Da quel momento in poi, le avversarie non riescono a reagire allo strapotere dell'OL Lyonnes che segna altri sei gol con Katoto (40', 47'), Melchie Dumornay (46', 54'), Magdalena Sobal (68' aut.) e Ines Benyahia (89').
Player of the Match: Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes)
Statistica: Otto gol rappresentano il margine di vittoria più ampio nella fase campionato di UEFA Women's Champions League da quando questo formato è stato introdotto nella stagione 2025/26.
OH Leuven - Roma 0-0
Entrata a partita in corso, Marta Pandini non riesce a regalare i tre punti alla Roma colpendo un palo su calcio di rigore nei minuti finali.
Le ospiti hanno le occasioni migliori del primo tempo, con Kayleigh van Dooren che sfiora il palo. Dopo l’intervallo, le conclusioni del Leuven si infrangono sui guantoni sicuri di Rachele Baldi che neutralizza i tiri di Jada Conijnenberg e Saar Janssen, oltre a sventare un’occasione di Camille Lafaix con una parata spettacolare di puro istinto.
Player of the Match: Jada Conijnenberg (OH Leuven)
Statistica: da quando è stata introdotta la fase campionato nella stagione 2025/26, ci sono stati solo due pareggi in questa fase, ed entrambi con l’OH Leuven protagonista.
Risultati della 1ª giornata di martedì:
Bayern München - Manchester City 2-2
Inter - Häcken 1-0
Arsenal - HB Køge Women 1-0
Juventus - Benfica 1-2
Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1
Calendario seconda giornata
Orari CET
Mercoledì 30 settembre 2026
Roma - Barcelona (18:45)
Häcken - Juventus (18:45)
Paris FC - Arsenal (18:45)
OL Lyonnes - Chelsea (21:00)
Benfica - Bayern München (21:00)
Giovedì 1° ottobre 2026
Austria Wien - Inter (18:45)
HB Køge Women - Servette (18:45)
Manchester City - Real Madrid (21:00)
Paris Saint-Germain - OH Leuven (21:00)