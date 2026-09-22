Riepilogo prima giornata, martedì: esordio vincente per l'Inter, cade la Juve

L'Inter debutta nella fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 con una vittoria di misura sull'Häcken, mentre la Juventus perde davanti al suo pubblico contro il Benfica.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della prima giornata.

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Highlights: Bayern - Man City 2-2

Il gol nel finale di Carlotta Wamser regala un punto al Manchester City, che rimonta da un 2-0. Le padrone di casa hanno nettamente la meglio nel primo tempo: Giulia Gwinn apre le marcature all'11' con un tiro potente, poi Kerstin Casparij devia un cross nella propria porta.

Il City risponde poco prima dell'intervallo con Beth Mead ma sprecato una ghiotta occasione per pareggiare con Khadija Shaw, che dal dischetto si fa ipnotizzare da Ena Mahmutovic. L'ultima parola, però, spetta a Wamser, che insacca con un bella conclusione di destro al ritorno nella sua Germania.

Player of the Match: Giulia Gwinn (Bayern)

Highlights: Real Madrid - Paris SG 1-1

Il rigore trasformato da Sakina Karchaoui nel secondo tempo assicura un punto al PSG contro le semifinaliste della scorsa stagione. La gara inizia con un gol di Felicia Schröder, a segno dopo due minuti su cross di Arianna Caruso.

La squadra di casa si rende pericolosa in contropiede per tutta la partita ma non riesce a raddoppiare, nonostante le occasioni create dal capitano Linda Caicedo. Il Paris SG, però, reagisce con più determinazione dopo l'intervallo, difendendosi con tenacia e gestendo meglio il possesso palla. A 16' dalla fine, le ospiti conquistano un meritato punto su rigore concesso per fallo su Léa Morissaint e trasformato alla perfezione da Karchaoui.

Player of the Match: Felicia Schröder (Real Madrid)

Highlights: Inter - Häcken 1-0

L'Inter esordisce nella fase campionato battendo le detentrici della UEFA Women's Europa Cup. Haley Bugeja, prima giocatrice maltese a disputare una partita della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League maschile o femminile, porta in vantaggio le nerazzurre al 5' con un rasoterra su assist di Sheila Garcia Gomez.

L'Inter continuato a spingere anche nella ripresa, con Elisa Bartoli e Lina Magull che colpiscono due legni. Le ospiti rimangono in dieci nel finale, quando il portiere Jennifer Falk viene espulsa per un fallo sulla subentrata Brittany Raphino.

Player of the Match: Ivana Andrés Sanz (Inter)

Classifica fase campionato

Il rigore trasformato da Mariona Caldentey nel recupero fa la differenza tra l'Arsenal e le tenaci avversarie danesi. Le Gunners dominano il possesso palla per tutta la partita e sfiorano il gol nel primo tempo con Kyra Cooney-Cross e Frida Maanum, ma non riescono a superare il portiere Alberte Vingum.

Nella ripresa, il calcio d'angolo di Smilla Holmberg si infrange sulla traversa e Leah Williamson calcia alto da distanza ravvicinata, ma a fine gara la subentrata Selina Cerci viene atterrata in area e Caldentey non sbaglia dal dischetto.

Player of the Match: Kyra Cooney-Cross (Arsenal)

Highlights: Juventus - Benfica 1-2

La doppietta di Marit Bratberg Lund regala una partenza vincente al Benfica, che l'anno scorso non è riuscito ad arrivare tra le prime 12. La nazionale norvegese trasforma di potenza un rigore al 40' minuto dopo un fallo in area su Anna Csiki.

Bratberg Lund raddoppia con una splendida punizione poco dopo l'ora di gioco. Alba Redondo, che aveva già colpito un palo mentre la Juventus cercava il gol del vantaggio, accende il finale accorciando con una conclusione precisa, ma le bianconere non riescono più a pareggiare.

Player of the Match: Marit Bratberg Lund (Benfica)

Calendario e risultati della fase campionato