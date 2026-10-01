Seconda giornata Women's Champions League, giovedì: pari per l'Inter, il Man City ferma il Madrid, vittorie per PSG e HB Køge

Nella seconda giornata di UEFA Women's Champions League, l'Inter pareggia allo scadere contro l'Austria Wien, pari anche tra Man City e Real Madrid, mentre vincono Paris Saint-Germain e HB Køge.

Vi raccontiamo le partite del secondo giorno della seconda giornata.

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Il bel gol di Khadija Shaw al 51' cancella il vantaggio iniziale segnato da Linda Caicedo al 29' con una bella azione personale. Per Manchester City e Real Madrid è il secondo pareggio nella fase campionato.

Player of the Match: Lauren Hemp (Man City)

Statistica: Shaw ha segnato otto gol in 11 partite di Women's Champions League.

Dove guardare le partite

Due gol e due assist di Naomie Feller aiutano il Paris SG a raggiungere quota quattro punti nella fase campionato. Le parigine passano in vantaggio dopo 9 minuti con Rasheedat Ajibade su assist di Feller. Le padrone di casa si portano sul 3-0 con la doppietta di Feller ( 51' e 63'), prima dei gol di Sakina Karchaoui (69') e Vitória Yaya (84'). Con questa sconfitta, l’OH Leuven, che lo scorso anno aveva pareggiato con il Paris SG e lo aveva superato per il passaggio del turno, rimane fermo a un punto.

Player of the Match: Naomie Feller (Paris SG)

Statistica: Karchaoui ha segnato in tre partite consecutive di Women's Champions League (comprese le qualificazioni), totalizzando quattro reti in queste partite, dopo aver realizzato solo due gol in carriera nelle competizioni UEFA per club prima di questa stagione.

Calendario e risultati fase campionato

Highlights: Austria Wien - Inter 1-1 ﻿

L'Austria Wien arriva a un passo dalla sua prima vittoria casalinga nella fase campionato, che sfuma al 94' per la rete di Ivana Andres Sanz. Le padrone di casa passano in vantaggio dopo 21 minuti e sfiorano il raddoppio sul finire del primo tempo con un colpo di testa di Virginia Kirchberger.

Il calcio di punizione di Uka mette alla prova i riflessi del portiere Cecilía Rúnarsdóttir, mentre la numero 1 di casa, Jasmin Pal, respinge le conclusioni di Brittany Raphino – una delle quattro sostitute dell’Inter nell’intervallo – e Benedetta Glionna. Ma proprio quando l’Austria sembrava a un passo dalla sua prima vittoria casalinga, il tiro deviato da distanza ravvicinata di Andres Sanz, il suo primo gol in una competizione UEFA per club, scatena l'entusiasmo dell'Inter che torna a casa con un punto riscattandosi parzialmente dalla sconfitta alla prima giornata contro l’Häcken.

Player of the Match: Modesta Uka (Austria Wien)

Statistica: Uka ha ora all'attivo sette gol in questa competizione in questa stagione, compresi i sei segnati nelle qualificazioni.

Highlights: HB Køge - Servette 5-1 ﻿

L’HB Køge conquistato i suoi primi punti in assoluto nella fase campionato grazie a un netto 5-1 contro il Servette. Per le padrone di casa vanno in gol Macy Schultz al 9', Nadia Nadim al 28', Noémie Carage (aut.) al 35', Kyra Carusa al 64' ed Emelía Óskarsdóttir all'88'. Per il Servette, Laia Ballesté segna il gol della bandiera al 48'.

Player of the Match: Kyra Carusa (HB Køge)

Statistica: l'HB Køge è imbattuto in casa da sette partite in competizioni femminili UEFA (V6 P1).



Roma - Barcelona 0-6

Häcken - Juventus 0-3

Paris FC - Arsenal 2-2

OL Lyonnes - Chelsea 0-0

Benfica - Bayern München 0-3

Classifica fase campionato