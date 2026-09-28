Anteprima seconda giornata UEFA Women's Champions League: OL Lyonnes - Chelsea, Roma - Barcelona, Man City - Real Madrid

La fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 giunge alla seconda settimana, con nove partite in programma tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre.

UEFA.com passa in rassegna le gare più importanti e le giocatrici da tenere d'occhio.

Le 18 squadre si sfidano in sei giornate: le prime quattro classificate accedono direttamente ai quarti di finale, mentre quelle dalla quinta alla dodicesima posizione dovranno disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta a febbraio.

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I temi della seconda giornata

• Sonia Bompastor, che oggi allena il Chelsea, torna sul campo dell'OL Lyonnes, che nella partita d'esordio ha segnato otto gol.

• Le campionesse in carica del Barcellona vanno a Roma e vogliono consolidare la loro posizione in classifica dopo i cinque gol messi a segno alla prima giornata.

• Il Benfica, vittorioso a sorpresa alla prima giornata, ospita il Bayern, fermato dal Manchester City nonostante un vantaggio di due gol.

• L'Austria Wien ospita l'Inter dopo le prestazioni promettenti nelle rispettive partite d'esordio.

• Il Paris Saint-Germain affronta l'OH Leuven, che lo ha fermato sul pareggio lo scorso anno.

• Manchester City e Arsenal vogliono una rivincita dopo le recenti eliminazioni nelle qualificazioni rispettivamente contro Real Madrid e Paris FC.

• L'Häcken, detentore della Women's Europa Cup, affronta la Juventus: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta alla prima giornata.

• HB Køge Women e Servette si sfidano alla ricerca del primo punto in assoluto in questa fase del torneo. ﻿

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Partita di cartello di mercoledì: OL Lyonnes - Chelsea

Questo incontro tra due squadre che raggiungono regolarmente le ultime fasi della competizione è di per sé degno di nota, a prescindere dal contesto, ma c'è un ulteriore elemento di interesse: la rosa del Chelsea non include solo diverse ex vincitrici della Women's Champions League con l'OL Lyonnes, come Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Ellie Carpenter e Melvine Malard, ma anche le due allenatrici, ovvero Sonia Bompastor e Camille Abily (vice).

Ashley Lawrence e l'infortunata Johanna Rytting Kaneryd si sono invece trasferite in direzione opposta. Le due squadre non si incontrano dal quarto di finale 2022/23, quando le Blues hanno vinto 1-0 in trasferta e hanno battuto l'OLL ai rigori a Stamford Bridge al ritorno.

Il Chelsea cercherà di dare continuità alla sofferta vittoria contro l'Austria Vienna grazie al gol di Wieke Kaptein, sperando che gli infortuni si siano attenuati. L'OLL arriva invece dalla vittoria per 8-0 in casa del Servette, con Marie-Antoinette Katoto autrice di una tripletta.

Guarda la tripletta di Katoto dell'OL Lyonnes

La partita di cartello di giovedì: Austria Wien - Inter

Mentre OLL e Chelsea sono sempre stati presenti nella fase a gironi/campionato, Austria Vienna e Inter hanno esordito alla prima giornata, con risultati molto promettenti. L'Austria è stato sfortunato nella sconfitta per 1-0 contro il Chelsea, colpendo un palo e mettendo alla prova le padrone di casa per lunghi tratti, mentre l'Inter ha sconfitto l'Häcken per 1-0 con gol di Haley Bugeja, prima giocatrice maltese in assoluto a partecipare alla fase a gironi/campionato di Women's Champions League.

L'Austria, che nella scorsa stagione è arrivato ai quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup, si è qualificato battendo il Brann per 4-0 con un'ottima prestazione di Modesta Uka allo stadio Franz-Horr di Vienna, dove ora ospiterà l'Inter. In vista della prima partita casalinga della fase campionato, Uka ha dichiarato alla UEFA: "I nostri tifosi sono fantastici e ci sostengono molto. Non daremo il 100%, ma il 200%".

L'Inter è invece approdata alla fase campionato battendo ai rigori il Wolfsburg, già vincitore del torneo. Oltre a giovani talenti come Bugeja, vanta un nutrito gruppo di giocatrici esperte a livello internazionale come Lina Magull, Olivia Schough ed Elisa Bartoli.

Guarda il gol di Haley Bugeja che ha regalato la vittoria all'Inter

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Giocatrice sotto i riflettori: Felicia Schröder, Real Madrid

A 16 anni, l'attaccante svedese ha aiutato l'Häcken a raggiungere i quarti di finale di Women's Champions League 2023/24. Quest'anno, le sue ottime prestazioni le sono valse la candidatura nella categoria miglior giovane al Pallone d'Oro 2026.

Schröder è stata una grande protagonista in UEFA Women's Europa Cup, segnando tutti e quattro i gol dell'Häcken nelle due finali. Dopo la chiamata al Real Madrid in estate, ha iniziato al meglio segnando in ognun delle sei partite disputate finora, comprese entrambe le partite di qualificazione contro l'Ajax e alla prima giornata nell'1-1 contro il Paris SG. La sua intesa con Linda Caicedo e le altre compagne sarà minacciosa anche per una squadra come il Manchester City, padrone di casa giovedì.

Prossima partita di Schröder: Manchester City - Real Madrid (giovedì)

Guarda la tripletta di Felicia Schröder nella finale di Women's Europa Cup

Osservata speciale: Alberte Vingum, HB Køge Women

Vingum era il portiere di riserva dell'HB Køge Women quando ha disputato la sua ultima partita di Women's Champions League nella fase a gironi 2021/22. In quella stagione, la squadra danese ha subito sei sconfitte e 22 gol; cinque anni dopo, però, si è dimostrata un'avversaria ostica anche per l'Arsenal, che è riuscito a vincere solo di misura nella prima partita della fase campionato 2026/27.

Vingum, che oggi ha 21 anni ed è titolare inamovibile anche in nazionale, è stata battuta solo da un rigore di Mariona Caldentey nei minuti di recupero. La scorsa stagione, si è ripresa da un infortunio e ha vinto due titoli nazionali con le Swans, prolungano il suo contratto e ribadendo di essere uno dei giovani portieri più promettenti d'Europa.

Prossima partita di Vingum: HB Køge Women - Servette (giovedì) ﻿

Alberte Vingum è andata vicina al clean sheet contro l'Arsenal alla prima giornata Getty Images

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