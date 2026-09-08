Svelati i candidati ai premi del Pallone d’Oro 2026

Il Pallone d’Oro™, il riconoscimento individuale più prestigioso del mondo del calcio, verrà assegnato lunedì 26 ottobre nella cornice del London Palladium Theatre di Londra, in Inghilterra. Per la prima volta, il celebre teatro londinese sarà il palcoscenico della cerimonia di premiazione.

L’edizione di quest’anno riveste un significato particolare, poiché il Pallone d’Oro™, istituito da France Football nel 1956, festeggia il suo 70° anniversario.

Dal 2024, il premio è co-organizzato da France Football (di proprietà del Gruppo L’Équipe) e dalla UEFA. La scelta di Londra come città ospitante rende omaggio al primo vincitore del premio: l’inglese Stanley Matthews.

L’edizione 2026 del Pallone d’Oro™ comprenderà le seguenti categorie:

• Pallone d’Oro™ maschile e femminile

• Giovane Talento dell’Anno maschile e femminile

• Portiere dell’Anno maschile e femminile

• Allenatore dell’Anno per il calcio maschile e femminile

• Club dell’Anno per il calcio maschile e femminile

• Attaccante dell’Anno maschile e femminile

• Premio Sócrates, assegnato da L’Équipe e Peace and Sport per le iniziative di solidarietà e le cause sociali supportate da un campione impegnato nel sociale.

Candidati Pallone d'Oro® maschile 2026

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (Spagna, Barcelona)

Marc Cucurella (Spagna, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United)

Gabriel (Brasile, Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasile, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Rodri (Spagna, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Ferran Torres (Spagna, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia, Paris Saint-Germain)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)﻿

Candidate Pallone d'Oro® femminile 2026

Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Esmee Brugts (Paesi Bassi, Barcelona)

Klara Bühl (Germania, Bayern München)

Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal)

Scarlett Camberos (Messico, Club América)

Kerstin Casparij (Paesi Bassi, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)

Cata Coll (Spagna, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

Alex Greenwood (Inghilterra, Manchester City)

Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)

Pernille Harder (Danimarca, Bayern München)

Yui Hasegawa (Giappone, Manchester City)

Rose Lavelle (United States, Gotham FC)

Mapi León (Spagna, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brasile, Kansas City Current)

Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Giappone, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Paesi Bassi, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)

Alexia Putellas (Spagna, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Giappone, Bayern München)

Caroline Weir (Scozia, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Belgio, Inter/Como)

Candidati al premio di Giovane Talento dell'Anno 2026 per il calcio maschile

Kerim Alajbegović (Bosnia-Erzegovina, Salzburg/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Marocco, Lille/Manchester City)

Pau Cubarsí (Spagna/Barcelona)

Yan Diomandé (Costa d'Avorio, Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Germania, Bayern München)

Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Johan Manzambi (Svizzera, Freiburg/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Algeria, Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris)

Candidate al premio di Giovane Talento dell'Anno 2026 per il calcio femminile

Veerle Buurman (Paesi Bassi, Chelsea)

Vicky López (Spagna, Barcelona)

Felicia Schröder (Svezia, Häcken/Real Madrid)

Clara Serrajordi (Spagna, Barcelona)

Lily Yohannes (Stati Uniti, OL Lyonnes)

Candidati al premio di Portiere dell'Anno maschile 2026

Yassine Bounou (Marocco, Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid)

Joan García (Spagna, Barcelona)

Gregor Kobel (Svizzera, Dortmund)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)

David Raya (Spagna, Arsenal)

Matvey Safonov (Russia, Paris Saint-Germain)

Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Vozinha (Capo Verde, Chaves/Colo-Colo)

Candidate al premio di Portiere dell'Anno femminile 2026

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spagna, Barcelona)

Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Lorena (Brasile, Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Giappone, Manchester City)

Candidati al premio di Allenatore dell'Anno per il calcio maschile 2026

Mikel Arteta (Spagna, Arsenal)

Luis de la Fuente (Spagna, Spain national team)

Unai Emery (Spagna, Aston Villa)

Vincent Kompany (Belgio, Bayern München)

Luis Enrique (Spagna, Paris Saint-Germain)

Candidati al premio di Allenatore dell'Anno per il calcio femminile 2026

Jonatan Giráldez (Spagna, OL Lyonnes)

Andrée Jeglertz (Svezia, Manchester City)

Nils Nielsen (Danimarca, Giappone national team)

Pere Romeu (Spagna, Barcelona)

Elena Sadiku (Svezia, Celtic/Häcken)

Candidati al premio di Club dell'Anno per il calcio maschile 2026

Arsenal (Inghilterra)

Bayern München (Germania)

Bodø/Glimt (Norvegia)

Flamengo (Brasile)

Paris Saint-Germain (Francia)

Candidati al premio di Club dell'Anno per il calcio femminile 2026

Barcelona (Spagna)

Bayern München (Germania)

Club América (Messico)

Manchester City (Inghilterra)

OL Lyonnes (Francia)