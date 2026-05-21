Le calciatrici norvegesi pronte a scendere in campo in patria nella finale di Women's Champions League

Tre compagne di squadra nella nazionale norvegese, potrebbero scendere in campo da avversarie nella finale di UEFA Women's Champions League che si giocherà in Norvegia.

Le due calciatrici del Barelona, Caroline Graham Hansen e Ada Hegerberg, e quella dell'OL Lyonnes, Ingrid Engen, potrebbero ritrovarsi da avversarie in campo sabato 23 maggio a Oslo, dopo aver condiviso il percorso della Norvegia verso i quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025.

Questo è il tema dell'ultimo episodio di «Sul Pezzo», sponsorizzato da Euronics, che approfondiamo in questo articolo.

Ingrid Engen, Ada Hegerberg e Caroline Graham Hansen festeggiano insieme durante il percorso della Norvegia verso i quarti di finale di Women's Euro 2025 Getty Images

Verso la finale

Hegerberg vuole tornare a vincere in Europa

"Tutti sanno quanto sia difficile vincere una volta, ma lo è ancora di più adesso che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che l’abbiamo vinta. La voglia è forte come prima perché, per me personalmente, è il torneo più importante", aveva spiegato Hegerberg, la miglior marcatrice di tutti i tempi della competizione, all’inizio della fase a eliminazione diretta di questa stagione.

Le finali della Women's Champions League rappresentano un capitolo speciale nella storia della brillante carriera dell’attaccante dell’OL Lyonnes. Ha segnato in quattro di esse, compresa una tripletta nella finale del 2019 contro il Barcelona; solo Conny Pohlers ha segnato più dei sei gol realizzati dalla trentenne nelle finali disputate.

Ada Hegerberg ha vinto l'ultimo trofeo europeo nel 2022 con l'OL Lyonnes Getty Images

Hegerberg è cresciuta a Sunndalsøra, nel nord della Norvegia, e ha giocato nelle giovanili del Kolbotn prima di trasferirsi in Germania per giocare nel Turbine Potsdam, dove ha mosso i primi passi nel calcio europeo.

Il Pallone d'Oro femminile 2018 è solo uno dei tanti premi che Hegerberg ha vinto nel corso degli anni, e tornare in Norvegia con la squadra per cui ha giocato più di 300 volte sarà un momento molto emozionante per l'attaccante.

Ritorno a Oslo per Graham Hansen

"Sarebbe davvero bello per me potermi giocare la vittoria del titolo nella mia città natale e nel mio stadio di casa", aveva dichiarato Graham Hansen alla UEFA all’inizio della stagione.

La sua squadra ce l'ha fatta ad arrivare in finale ma adesso l'esterna del Barcelona deve provare a riprendersi in tempo da un infortunio alla coscia per scendere in campo nella sua città natale, dopo gli inizi della sua carriera con lo Stabæk nella vicina Bærum.

Caroline Graham Hansen festeggia la qualificazione alla finale in programma nella sua città natale dopo la vittoria del Barcelona sul Bayern in semifinale UEFA via Getty Images

Dopo cinque anni ricchi di successi con il Wolfsburg, durante i quali ha conquistato numerosi titoli nazionali e disputato una finale di Women's Champions League, la trentunenne è diventata una colonna portante dell'inarrestabile Barcelona sin dal suo arrivo nel 2019.

Ora, con tre titoli di Women's Champions League al suo attivo, spera di recuperare la forma fisica per aggiungere altri gol e assist ai quattro e quattro già messi a segno nel percorso verso la finale di questa stagione.

Anteprima finale

Engen contro la sua ex squadra

Dopo aver vinto la Women's Champions League col Barcelona nel 2023 e 2024, Engen si appresta ad affrontare le sue ex compagne dopo il suo trasferimento della scorsa estate all'OL Lyonnes.

La versatile difensore, che può giocare anche a centrocampo, si è rapidamente fatta strada divenendo una titolare inamovibile della formazione francese e ha disputato nove delle dieci partite giocate dalle otto volte campionesse in questa stagione, fornendo anche un assist.

L'esultanza di Ingrid Engen dopo la vittoria in semifinale dell'OL Lyonnes contro le campionesse in carica dell'Arsenal Getty Images

La ventottenne, che ora gioca a livello di club insieme alla sua compagna di nazionale norvegese Hegerberg, punta a disputare la sua quarta finale consecutiva.

Dopo aver battuto in semifinale le detentrici del titolo dell'Arsenal, assicurandosi così un posto in finale, Engen ha detto: "È davvero speciale, si gioca nel mio Paese e sarà incredibile. È da quando ho saputo che si sarebbe disputata a Oslo che sogno questo momento".