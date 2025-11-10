Sul Pezzo: buon inizio per le esordienti in Women's Champions League

Due squadre che partecipano per la prima volta alla fase a gironi/campionato di Women's Champions League hanno iniziato la stagione 2025/26 al di sopra delle aspettative.

Il secondo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, rivive i momenti memorabili di OH Leuven e Manchester United e ricorda le squadre che hanno vinto la competizione nella stagione d'esordio.

L'OH Leuven scrive la storia per il Belgio

L'OH Leuven è diventato il primo club belga a raggiungere la fase campionato di UEFA Women's Champions League superando le qualificazioni. Dopo il 2-2 in rimonta contro il Paris FC alla prima giornata, ha vinto contro il Twente alla seconda con gol nel finale di Sára Pusztai e, senza troppe sorprese, ha perso in casa del Barcelona.

Guarda il gol vittoria di Sára Pusztai dell'OH Leuven contro il Twente

Manchester United a punteggio pieno

Il Manchester United, che fino alla seconda giornata era l'unica squadra a non aver ancora subito gol nella fase campionato, ha vinto le prime due partite per 1-0 dopo aver superato le qualificazioni per la prima volta. Il capitano Maya Le Tissier ha segnato il primo gol delle Reds nel tabellone principale della competizione con un calcio di rigore contro il Vålerenga. Fridolina Rolfö, acquistata in estate, ha segnato la rete decisiva contro l'Atleti alla seconda giornata, ripetendosi alla terza nel 2-1 contro il Paris Saint-Germain.

Guarda lo storico rigore di Maya Le Tissier contro il Vålerenga

I trionfi nella stagione d'esordio

OH Leuven e Manchester United sperano di seguire le orme delle squadre che hanno vinto il titolo europeo alla loro prima stagione, come il Wolfsburg nel 2012/13, il Duisburg nel 2008/09 e il Turbine Potsdam nel 2004/05.

Highlights finale 2013: Wolfsburg - Lyon 1-0

