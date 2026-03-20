Derby e sfide storiche ai quarti di finale di Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League 2025/26 riaccendono alcune grandi rivalità nel calcio femminile.

La sfida tra OL Lyonnes e Wolfsburg diventerà quella più disputata della competizione, ma in programma ci sono anche un derby di Londra e uno spagnolo.

L'ultimo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, ricorda i precedenti tra le squadre che cercano di arrivare in semifinale.

Wolfsburg - OL Lyonnes

Le squadre si sono affrontate in quattro finali di Women's Champions League e altre 11 volte nelle competizioni UEFA.

Tra le finali ci sono quella che ha regalato al Wolfsburg il suo primo titolo nel 2012/13 e quella vinta dall'OL Lyonnes ai rigori nel 2015/16.

La squadra francese ha vinto anche le altre due finali: nel 2017/18 si è imposta 4-1 (con tutti e cinque i gol segnati ai supplementari), mentre nel 2019/20 ha vinto 3-1.

La gara di ritorno dei quarti sarà il loro tredicesimo confronto diretto e supererà OL Lyonnes-Paris Saint Germain come sfida più disputata nella storia della competizione.

L'OL Lyonnes è in vantaggio negli scontri diretti, con otto vittorie contro due e un pareggio. Il Wolfsburg spera di interrompere una serie di sette sconfitte consecutive contro le campionesse di Francia, inclusa quella per 3-1 alla terza giornata di questa fase campionato.

Wolfsburg - OL Lyonnes: andata

Arsenal - Chelsea

Le uniche due squadre inglesi ad aver raggiunto una finale di Women's Champions League si incontreranno per la prima volta sul palcoscenico europeo.

Arsenal e Chelsea hanno una lunga e accesa rivalità, con partite che in genere si caratterizzano per passione, emozioni e momenti di grande classe.

La scorsa stagione, le Blues hanno vinto due volte a livello nazionale, ma a gennaio le Gunners le hanno battute in Women's Super League per la prima volta dal 2018/19 con un 2-0 a Stamford Bridge.

Dall'introduzione della Women's Super League nel 2011, l'Arsenal ha vinto tre titoli nazionali contro gli otto del Chelsea. Tuttavia, l'Arsenal rimane l'unica inglese ad aver vinto la Women's Champions League, alzando la coppa per la seconda volta la scorsa stagione. ﻿

Arsenal - Chelsea: andata

Erin Cuthbert (Chelsea) e Alessia Russo (Arsenal) a gennaio. Getty Images

Real Madrid - Barcellona

Entrambe le squadre schiereranno diverse nazionali spagnole che hanno vinto la UEFA Women's Nations League e UEFA Women's EURO in quello che sarà il loro secondo confronto diretto ai quarti di Women's Champions League. Nel 2021/22, il Barcellona si è imposto 3-1 in trasferta e 5-2 davanti a 91.553 spettatori al Camp Nou.

A livello nazionale, il Barcellona domina e ha vinto le prime 18 edizioni del Clásico. Il Real Madrid ha interrotto questa striscia battendolo per la prima volta un anno fa, ma il mese scorso il Barça ha vinto 4-0 ai quarti di finale di Coppa della Regina.

Il Real Madrid non è mai andato oltre i quarti di Women's Champions League, mentre il Barcellona ha raggiunto sei delle ultime sette finali e ne ha vinte tre.

Real Madrid - Barcelona: andata

Athenea (Real Madrid, a sinistra) e Ona Batlle del Barcellona sono compagne di nazionale spagnola NurPhoto via Getty Images

Manchester United - Bayern München

Poiché il Manchester United si è qualificato per la prima volta in Women's Champions League, le due squadre si affrontano per la prima volta.

Un'attaccante delle esordienti, però, conosce bene le prossime avversarie: Lea Schüller, arrivata al Manchester United dal Bayern appena due mesi fa.

Man United - Bayern: andata