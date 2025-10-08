Women's Champions League: Ada Hegerberg è la miglior marcatrice di sempre

Ada Hegerberg prosegue la sua corsa in vetta alla classifica marcatrici di tutti i tempi delle competizioni femminili UEFA per club dopo aver superato il precedente record di Anja Mittag nel 2019.

L'attaccante tedesca Mittag, che si è ritirata nel maggio 2019, è diventata la prima giocatrice ad arrivare a quota 50 gol in UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup l'11 ottobre 2017, dopo aver segnato col Rosengård contro l'Olimpia Cluj negli sedicesimi di finale.

La calciatrice, pilastro della nazionale tedesca per tanti anni, ha vinto due titoli europei col suo primo club, il Turbine Potsdam, prima di vestire le maglie di squadre del calibro di Paris Saint-Germain e Wolfsburg.

Mittag ha impiegato 68 partite per arrivare a 50 gol, ma a Hegerberg ne sono bastati 49 quando ha trasformato un rigore in trasferta contro il Fortuna Hjørring negli ottavi di finale nell'ottobre 2019, prima di andare nuovamente in gol eguagliando il record di 51 gol di Mittag.

Hegerberg ha poi segnato la sua 50esima partita continentale segnando i gol 52 e 53 nella gara di ritorno, allungando il proprio record di marcature. Nella serata inaugurale dell'edizione 2023/24, ha raggiunto quota 60 nella sua 62ª presenza in Europa e ora ha superato questo record con l'OL Lyonnes.

Diamo un'occhiata alla top ten di tutti i tempi della competizione, con Alex Popp che è l'ultima a essere entrata in questa classifica nell'ottobre 2025.

Classifica marcatrici di tutti i tempi 66 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/OL Lyonnes)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

50 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/Frankfurt/Wolfsburg)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/OL Lyonnes)

43 Kim Little (Hibernian/Arsenal)

42 Lotta Schelin (OL Lyonnes/Rosengård)

41 Pernille Harder (Linköping, Wolfsburg, Chelsea, Bayern München) ﻿

40 Nina Burger (Neulengbach)

40 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)﻿

I club indicati sono quelli che ogni giocatrice ha rappresentato in Europa, anche se non ha segnato. Numeri aggiornati all'8 ottobre 2025



Capocannoniere per stagione (qualificazioni incluse)



2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10

2023/24: Marie Alidou (Benfica), Romée Leuchter (Ajax) 9

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12