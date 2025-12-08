Sul Pezzo: le rivelazioni della Women's Champions League 2025/26

Quattro giocatrici che hanno contribuito con grandi prestazioni nelle prime quattro giornate della fase campionato di UEFA Women's Champions League sono le protagoniste del terzo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics.

Fiamma - Atlético de Madrid

A 21 anni, Fiamma si sta facendo notare in con tre gol e tre assist in quattro partite. L'attaccante dell'Atleti è stata convocata dalla Spagna per le finals di Women's Nations League ed è entrata dalla panchina per contribuire al 3-0 della Roja sulla Germania.

Fiamma ha segnato tre gol per l'Atleti in quattro partite della fase campionato DeFodi Images via Getty Images

Esmee Brugts - Barcelona

La giocatrice dei Paesi Bassi ha segnato due gol e servito due assist in quattro partite con il Barcellona. È andata a segno nel convincente 7-1 contro il Bayern alla prima giornata e ha aperto le marcature la settimana successiva nel 4-0 in casa della Roma.

Esmee Brugts celebrates with her Barcelona team-mate Mapi Leon after opening the scoring against Roma Insidefoto/LightRocket via Getty

Maya Le Tissier - Manchester United

La capitana del Manchester United ha fatto la storia segnando il primo gol della sua squadra nella fase campionato di Women's Champions League alla prima giornata. È stata fondamentale nell'ottimo inizio di stagione dello United, subendo un solo gol in tre vittorie prima di perdere i primi punti alla quarta giornata contro il Wolfsburg.

Guarda lo storico rigore di Maya Le Tissier (Man Utd) contro il Vålerenga

Franziska Kett - Bayern

Il Bayern si è ripreso dalla sconfitta iniziale contro il Barcellona centrando tre vittorie consecutive. La ventunenne giocatrice ha dato prova di sé contro il Paris Saint-Germain, consolidando la serie di vittorie alla quarta giornata. Ha giocato dall'inizio tutte e quattro le partite della fase campionato, servendo un assist e mettendo in mostra il suo talento con passaggi precisi, una difesa solida e un gioco propositivo.

Franziska Kett (a destra) nella vittoria del Bayern per 2-1 contro la Juventus AFP via Getty Images

Simula i risultati della fase campionato