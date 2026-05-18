Barcelona - OL Lyonnes, anteprima finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Barcelona e OL Lyonnes si affronteranno sabato 23 maggio all'Ullevaal Stadion di Oslo in finale di UEFA Women's Champions League.

Barcelona - OL Lyonnes Quando: sabato 23 maggio (18:00 CET)﻿

Dove: Ullevaal Stadion, Oslo﻿

Cosa: finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della finale

Guida alla partita

Per la quarta volta (record condiviso), Barcelona e OL Lyonnes si affronteranno in finale di Women's Champions League, in quella che è diventata una delle rivalità più accese d'Europa degli anni '20 del 2000.

Il Barcelona ha vinto l'ultima finale di Women's Champions League tra le due squadre nel 2024 Getty Images

Il Barcelona, alla sua sesta finale consecutiva – un primato assoluto –, punta al quarto titolo a un anno dalla sconfitta nella finale contro l’Arsenal a Lisbona. Dopo aver conquistato il primo posto nella fase campionato ed eliminato Real Madrid e Bayern München nella fase a eliminazione diretta, la squadra spagnola si presenta all'atto conclusivo di Oslo al termine di un'altra stagione entusiasmante. Aitana Bonmatí è tornata dall'infortunio, Caroline Graham Hansen potrebbe aver recuperato da un problema alla coscia e vuole festeggiare il titolo nella sua città natale, mentre la capocannoniera ex aequo Ewa Pajor cercherò di vincere una finale al suo sesto tentativo.

L'OL ha battuto il Barcelona nella finale di Women's Champions League 2022 Getty Images

L'OL Lyonnes ha dato prova di grande grinta nella rimonta nei quarti di finale contro il Wolfsburg, prima di vendicare la sconfitta in semifinale della scorsa stagione eliminando le campionesse in carica dell'Arsenal. Per le francesi è la dodicesima finale, tutte dal 2010 in poi, con la capitana Wendie Renard che se dovesse scendere in campo, avrebbe giocato tutte le finali dell'OL. Lei e l'OL puntano al nono titolo – cinque in più di qualsiasi altra squadra.

Barcelona - OL Lyonnes in Europa Finale 2023/24: Barcelona - OL Lyonnes 2-0 (Bilbao) Finale 2021/22: Barcelona - OL Lyonnes 1-3 (Torino) Finale 2018/19: OL Lyonnes - Barcelona 4-1 (Budapest) Quarti di finale 2017/18: OL Lyonnes - Barcelona 2-1/1-0 (tot.: 3-1 ) La squadra indicata per prima gioca in casa nella partita di andata dei turni che prevedono andata e ritorno

Dove guardarla: TV e streaming

Il cammino del Barcelona in Women's Champions League: tutti i gol sino alla finale

Stato di forma

Barcelona

Ultime sei partite: VVVVPV (dalla più recente)

Ultima: Barcelona - Atlético de Madrid 3-1, 16/05, finale Copa de la Reina (Las Palmas)

Situazione attuale: campione Liga F, vincitrice Copa de la Reina

OL Lyonnes

Ultime sei partite: VVVVPS

Ultima: OL Lyonnes - Nantes 8-0, 16/05, semifinale dei play-off di Première Ligue

Situazione attuale: 1° in regular season di Première Ligue, in finale playoff, vincitrice Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega

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Probabili formazioni

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Pajor, Clàudia Pina

Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio)

In dubbio: Graham Hansen (coscia)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg, Brand

Indisponibili: Joseph (ginocchio), Diani (ginocchio)

In dubbio: Micah (contusione), Junttila Nelhage (muscolare), Benyahia (non specificato)

Il cammino dell'OL Lyonnes in Women's Champions League: tutti i gol sino alla finale

Le parole dei protagonisti

Pere Romeu, allenatore Barcelona: "

Nessuna delle due squadre cambierà il proprio stile di gioco per la finale. Ci conosciamo bene, dato che [Jonatan Giráldez] era l’allenatore e io il suo assistente. Non mi ha mai affrontato come allenatore, ma dal punto di vista tattico mi conosce alla perfezione, e anch’io conosco lui alla perfezione.

"È una finale, saranno i piccoli dettagli a fare la differenza. Cercheremo di prepararci al meglio per sfruttare al massimo i nostri punti di forza e cercare di capitalizzare anche la più piccola debolezza che l'OL Lyonnes potrebbe avere".

Alexia Putellas fa una previsione "difficile" sulla finale della Women's Champions League

OL Lyonnes - Barcelona: i precedenti