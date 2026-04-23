I temi delle semifinali di Women's Champions League

Con solo quattro squadre rimaste in gara, l'attesa cresce in vista della finale di UEFA Women's Champions League 2025/26 in programma a Oslo a maggio.

Nell'ultimo episodio di Plugged In, presentato da Euronics, diamo un'occhiata più da vicino alle squadre che potrebbero sfidarsi in finale.

Le sfide

Bayern München - Barcelona

Il Barcelona sogna di raggiungere la sesta finale consecutiva di Women's Champions League, mentre il Bayern München insegue la sua prima storica apparizione nella finale della competizione più prestigiosa. Le due squadre si sono già affrontate all'inizio della stagione 2025/26, quando il Barcelona ha battuto il Bayern con un netto 7-1.

Highlights: Barcelona - Bayern München 7-1

Questo non sarà il loro primo incontro in semifinale: le due squadre si sono già affrontate nella stagione 2018/19, quando il Barcelona si è qualificato con un risultato complessivo di 2-0. Nonostante il vantaggio del Barcelona negli scontri diretti, il Bayern è già riuscito a sorprendere le campionesse di Spagna, vincendo 3-1 nella fase campionato della stagione 2022/23 davanti a un pubblico record a Monaco di Baviera.

Arsenal - OL Lyonnes

Se si ripeterà lo spettacolo dello scorso anno, possiamo aspettarci una gara equilibrata, ricca di gol e tante emozioni. La squadra francese vorrà riscattarsi dopo l'eliminazione in semifinale di un anno fa e ha già avuto la meglio contro le campionesse in carica in questa stagione, vincendo 2-1 in trasferta nella prima giornata della fase campionato.

Highlights: Arsenal - Lyon 1-2

La storia di questa sfida affonda le radici ancora più lontano, nelle semifinali del 2010/11, quando l'OL Lyonnes riuscì ad imporsi contro l'Arsenal. Wendie Renard e Kim Little furono le protagoniste di quella sfida e, 15 anni dopo, le due capitane sono ancora pronte a guidare le rispettive squadre in questa entusiasmante sfida.

Le giocatrici

Le ex compagne di squadra del Wolfsburg, Pernille Harder ed Ewa Pajor, hanno segnato sette gol a testa in questa stagione e saranno rivali quando il Bayern di Harder affronterà il Barcelona di Pajor.

Le ex compagne di squadra al Wolfsburg, Ewa Pajor e Pernille Harder Getty Images

Nell'altra semifinale, Alessia Russo dell'Arsenal, miglior marcatrice della competizione con otto gol, dovrà vedersela con Melchie Dumornay, autrice di una doppietta nella vittoria in rimonta all'OL al Meadow Park nella prima giornata.

Frida Maanum, nata a Oslo e giocatrice dell'Arsenal, potrebbe disputare la finale nella sua città, oppure sarà la sua compagna di nazionale Ada Hegerberg a raggiungere la finale con l'OL?

Ada Hegerberg e Frida Maanum della Norvegia saranno rivali in semifinale Getty Images

La finale

Le due squadre che supereranno le semifinali si affronteranno a Oslo sabato 23 maggio. La finale andrà in scena all'Ullevaal Stadion e, oltre a sollevare il trofeo, le campionesse si qualificheranno per la fase campionato della Women's Champions League 2026/27.

Tutto quello che devi sapere sulla finale