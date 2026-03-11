Finale di UEFA Women's Champions League del 2026: Oslo

La ﻿UEFA Women's Champions League 2025/26 si concluderà sabato 23 maggio con la finale all'Ullevaal Stadion di Oslo (Norvegia).

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA per club femminili che si giocherà in Norvegia. La finale si svolgerà nello stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili norvegesi.

Dove si giocherà la finale di Women's Champions League 2026?

L'atto conclusivo della 25ª edizione della competizione si terrà all'Ullevaal Stadion di Oslo, inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato nel corso degli anni.

Lo stadio ha ospitato due finali di UEFA Women's EURO, tra cui quella del 1987 vinta in casa dalla Norvegia contro la Svezia per 2-1 (primo titolo europeo della nazionale norvegese). L'Ullevaal Stadion ha ospitato la sua seconda finale nel 1997, quando la Germania ha battuto l'Italia 2-0.

La Norvegia ha ospitato anche la Supercoppa UEFA del 2016, quando il Real Madrid ha battuto il Sevilla per 3-2 ai supplementari al Lerkendal Stadion di Trondheim.

Come guardare la finale di Women's Champions League

I dettagli su dove guardare le prossime partite della Women's Champions League sono disponibili qui, dove a tempo debito saranno pubblicate anche le informazioni sulla finale.

Finale Women's Champions League 2024/25: Arsenal - Barcelona 1-0 ﻿

Ci saranno supplementari e rigori in caso di parità in finale di Women's Champions League?

Se il punteggio rimane in pareggio alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se una delle squadre segna più gol dell'altra durante i tempi supplementari, quella squadra viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio rimane pari dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice viene determinata dai calci di rigore.

Cosa si aggiudicano le vincitrici?

Il trofeo della Women's Champions League è alto 60 cm, pesa 10 kg ed è realizzato in argento sterling. I suoi manici a spirale e il corpo centrale simboleggiano dinamismo e forza.

Le vincitrici dell'edizione 2025/26 si aggiudicheranno anche un posto nella fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.

Com'è stato deciso il tabellone della fase a eliminazione diretta?

Al termine della prima fase campionato della competizione, il tabellone completo della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League è stato definito in occasione del sorteggio del 18 dicembre 2025.

Come posso acquistare i biglietti per la finale di Women's Champions League?

La vendita dei biglietti per la finale non inizierà prima della metà di marzo 2026. Sarà possibile acquistare i biglietti solo su UEFA.com/tickets.

Quando e dove si giocheranno le altre finali delle competizioni UEFA per club del 2026?

Finale Europa League 2026: Beşiktaş Park, Istanbul, mercoledì 20 maggio

Finale Conference League 2026: RB Arena, Lipsia, mercoledì 27 maggio

Finale Champions League 2026: Puskás Aréna, Budapest, sabato 30 maggio

* La finale di Women’s Europa Cup 2026 prevede gare d'andata e ritorno il 25 o 26 aprile e il 2 o 3 maggio. Ogni finalista giocherà una partita in casa. Date e luogo saranno definiti al termine delle semifinali.