Preparati per le partite decisive della sesta giornata: si conclude la fase campionato

Alla sesta giornata di UEFA Women's Champions League, tutte e nove le partite iniziano in contemporanea e mettono in palio quattro posti a quarti di finale e otto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: tutti i posti sono ancora da assegnare.

Alcune squadre hanno già la certezza matematica della qualificazione o dell'eliminazione, mentre altre rimangono in lizza per proseguire nel torneo. L'ultimo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, presenta in anteprima quello che si preannuncia come un finale spettacolare e ricco di emozioni della prima fase campionato di Women's Champions League.

Tutto da giocare con 18 squadre in campo

La fase campionato si conclude mettendo in palio i posti ai quarti di finale e agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Le prime quattro squadre in classifica accedono direttamente ai quarti, mentre quelle dal 12° al 15° posto accedono agli spareggi; chi vince questi ultimi accederà ai quarti di finale.

Posti ancora da decidere

Atlético de Madrid, OH Leuven e Vålerenga si contendono gli ultimi due posti disponibili nella fase a eliminazione diretta, mentre i primi quattro posti in classifica devono ancora essere confermati.

Dieci squadre sono già certe di un posto agli spareggi o ai quarti di finale in vista della sesta e ultima giornata.

Simula i risultati della sesta giornata

L'Atleti è 11° in classifica e provvisoriamente qualificato Europa Press via Getty Images

Sorteggio della fase a eliminazione diretta

Le squadre scopriranno le avversarie al turno successivo in occasione del sorteggio della fase a eliminazione diretta, in programma giovedì 18 dicembre alle 13:00 CET.

Le potenziali avversarie sono predefinite dal tabellone in base alla loro posizione nella classifica della fase campionato.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si disputeranno con gare di andata e ritorno l'11/12 e il 18/19 febbraio, mentre i quarti di finale (andata e ritorno) si disputeranno il 24/25 marzo e l'1/2 aprile.

Il tabellone allo stato attuale