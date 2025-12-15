Preparati per le partite decisive della sesta giornata: si conclude la fase campionato
lunedì 15 dicembre 2025
Il quarto episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, analizza la classifica della UEFA Women's Champions League in vista dell'ultima giornata della fase campionato.
Alla sesta giornata di UEFA Women's Champions League, tutte e nove le partite iniziano in contemporanea e mettono in palio quattro posti a quarti di finale e otto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: tutti i posti sono ancora da assegnare.
Alcune squadre hanno già la certezza matematica della qualificazione o dell'eliminazione, mentre altre rimangono in lizza per proseguire nel torneo. L'ultimo episodio di Sul Pezzo, presentato da Euronics, presenta in anteprima quello che si preannuncia come un finale spettacolare e ricco di emozioni della prima fase campionato di Women's Champions League.
Tutto da giocare con 18 squadre in campo
La fase campionato si conclude mettendo in palio i posti ai quarti di finale e agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Le prime quattro squadre in classifica accedono direttamente ai quarti, mentre quelle dal 12° al 15° posto accedono agli spareggi; chi vince questi ultimi accederà ai quarti di finale.
Posti ancora da decidere
Atlético de Madrid, OH Leuven e Vålerenga si contendono gli ultimi due posti disponibili nella fase a eliminazione diretta, mentre i primi quattro posti in classifica devono ancora essere confermati.
Dieci squadre sono già certe di un posto agli spareggi o ai quarti di finale in vista della sesta e ultima giornata.
Sorteggio della fase a eliminazione diretta
Le squadre scopriranno le avversarie al turno successivo in occasione del sorteggio della fase a eliminazione diretta, in programma giovedì 18 dicembre alle 13:00 CET.
Le potenziali avversarie sono predefinite dal tabellone in base alla loro posizione nella classifica della fase campionato.
Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si disputeranno con gare di andata e ritorno l'11/12 e il 18/19 febbraio, mentre i quarti di finale (andata e ritorno) si disputeranno il 24/25 marzo e l'1/2 aprile.