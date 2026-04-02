Classifica marcatrici Women's Champions League: Alessia Russo davanti a Pernille Harder e Ewa Pajor
giovedì 2 aprile 2026
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Alessia Russo dell'Arsenal guida la classifica delle migliori marcatrici con otto gol, uno più di Pernille Harder ed Ewa Pajor.
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La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 vede Alessia Russo dell'Arsenal in vetta a quota otto reti, con Pernille Harder (Bayern München) ed Ewa Pajor (Barcelona) subito dietro con sette.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
8 Alessia Russo (Arsenal)
7 Pernille Harder (Bayern München)
7 Ewa Pajor (Barcelona)
5 Alexia Putellas (Barcelona)
5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
8 Klara Bühl (Bayern München)
7 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Beth Mead (Arsenal)
Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
12 Alexia Putellas (Barcelona)
10 Alessia Russo (Arsenal)
9 Klara Bühl (Bayern München)
8 Linda Caicedo (Real Madrid)
8 Pernille Harder (Bayern München)
8 Ewa Pajor (Barcelona)
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale