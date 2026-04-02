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Classifica marcatrici Women's Champions League: Alessia Russo davanti a Pernille Harder e Ewa Pajor

giovedì 2 aprile 2026

Alessia Russo dell'Arsenal guida la classifica delle migliori marcatrici con otto gol, uno più di Pernille Harder ed Ewa Pajor.

Alessia Russo guida la classifica marcatrici
Alessia Russo guida la classifica marcatrici AFP via Getty Images

La corsa per il titolo di capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 vede Alessia Russo dell'Arsenal in vetta a quota otto reti, con Pernille Harder (Bayern München) ed Ewa Pajor (Barcelona) subito dietro con sette.

Classifica marcatrici

Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

8 Alessia Russo (Arsenal)

7 Pernille Harder (Bayern München)
7 Ewa Pajor (Barcelona)

5 Alexia Putellas (Barcelona)
5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)

Classifica marcatrici di Women's Champions League: guarda i gol di Caroline Weir

Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

8 Klara Bühl (Bayern München)

7 Alexia Putellas (Barcelona)

4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Beth Mead (Arsenal)﻿﻿

Classifica marcatrici di Women's Champions League: guarda i gol di Evelyne Viens

Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

12 Alexia Putellas (Barcelona)

10 Alessia Russo (Arsenal)

9 Klara Bühl (Bayern München)

8 Linda Caicedo (Real Madrid)
8 Pernille Harder (Bayern München)
8 Ewa Pajor (Barcelona)﻿

Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione

2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8﻿
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 2 aprile 2026

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