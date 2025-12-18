Il sorteggio della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League ha dato il via al cammino verso la finale di Oslo
giovedì 18 dicembre 2025
Il sorteggio ha definito il tabellone completo della fase a eliminazione diretta, a partire dagli spareggi di febbraio sino alla finale di maggio a Oslo.
Il sorteggio della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League ha definito il tabellone dagli spareggi alla finale di Oslo del 23 maggio.
Il sorteggio è stato effettuato dall'ambasciatrice della finale, Maren Mjelde e dalla direttrice UEFA per il calcio femminile, Nadine Kessler. Il calendario delle partite sarà confermato in seguito.
Tabellone completo della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League
Spareggi per la fase a eliminazione diretta
Atlético de Madrid - Manchester United
Paris FC - Real Madrid
OH Leuven - Arsenal
Wolfsburg - Juventus
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Quarti di finale
Atlético de Madrid / Manchester United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
1: Atlético de Madrid / Manchester United / Bayern München - Paris FC / Real Madrid / Barcelona
2: OH Leuven / Arsenal / Chelsea -
Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
Mentre le prime quattro classificate della fase campionato (Barcelona, OL, Chelsea e Bayern) si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, i club che hanno chiuso dal 5° al 12° posto vanno agli spareggi di febbraio per un posto nei quarti.
In questi spareggi, le campionesse in carica dell'Arsenal affronteranno l'OH Leuven, club che ha superato la fase campionato nella sua stagione d'esordio in Europa, ma ha perso 3-0 in casa contro le Gunners nella sesta giornata. Le vincitrici affronteranno il Chelsea nei quarti di finale.
Il Wolfsburg, due volte campione, incontra la Juventus. L'OL Lyonnes, otto volte vincitore del torneo, attende la vincente nei quarti di finale.
Le due squadre madrilene affronteranno avversari già incontrati nella fase campionato. Il Real Madrid incontrerà il Paris FC, con cui ha pareggiato 1-1 nella fase campionato in Spagna, e la squadra vincitrice affronterà il Barcelona, club che punta a raggiungere la sesta finale (sarebbe un record).
L'Atleti affronta il Man Utd, che ha vinto 1-0 a Madrid nella seconda giornata. Il Bayern München affronterà la vincente di quella partita.
Anche le potenziali semifinali sono state definite dal sorteggio e, con Arsenal e Barcelona sui lati opposti del tabellone, potrebbe ripetersi la finale del 2025 se entrambe le squadre riusciranno ad arrivare all'atto conclusivo di Oslo.
In che posizione si è classificata ciascuna squadra della fase a eliminazione diretta nella fase campionato?
Ai quarti di finale
1 Barcelona
2 OL Lyonnes
3 Chelsea
4 Bayern München
Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Real Madrid
8 Juventus
9 Wolfsburg
10 Paris FC
11 Atlético de Madrid
12 OH Leuven
Squadre elencate in ordine di classifica finale della fase campionato.