UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati

venerdì 19 dicembre 2025

Tutte le partite e i risultati della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2025/26.

Il Bayern si è imposto contro il Vålerenga alla sesta giornata
Il Bayern si è imposto contro il Vålerenga alla sesta giornata

La fase campionato di UEFA Women's Champions League 2025/26 è iniziata il 7 ottobre e terminerà con la finale di Oslo a maggio 2026, con le migliori squadre d'Europa che si sfideranno nel nuovo format della competizione.

Come funziona il nuovo format?

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Andata spareggi fase a eliminazione diretta

Mercoledì 11 febbraio 2026

OH Leuven - Arsenal (18:45)
Paris FC - Real Madrid (21:00)

Giovedì 12 febbraio

Wolfsburg - Juventus (18:45)
Atlético de Madrid - Manchester United (21:00)

Ritorno spareggi fase a eliminazione

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid - Paris FC (18:45)
Arsenal - OH Leuven (21:00)

Giovedì 19 febbraio

Juventus - Wolfsburg (18:45)
Manchester United - Atlético de Madrid (21:00)

FASE CAMPIONATO

Sesta giornata: risultati

Mercoledì 17 dicembre 2025

Roma - St. Pölten 6-1
Bayern München - Vålerenga 3-0
Twente - Real Madrid 1-1
Juventus - Man Utd 0-1
OH Leuven - Arsenal 0-3
OL Lyonnes - Atlético Madrid 4-0
Paris FC - Barcelona 0-2
Benfica - Paris SG 1-1
Wolfsburg - Chelsea 1-2

Le tre volte campionesse del Barcellona sono state sconfitte nella finale della scorsa stagione
Le tre volte campionesse del Barcellona sono state sconfitte nella finale della scorsa stagione

Quinta giornata: risultati

Martedì 9 dicembre 2025

St. Pölten - Juventus 0-5
Arsenal - Twente 1-0
Paris SG - OH Leuven 0-0
Real Madrid - Wolfsburg 2-0

Highlights: St. Pölten - Juventus 0-5

Mercoledì 10 dicembre 2025

Barcelona - Benfica 3-1
Vålerenga - Paris FC 0-1
Chelsea - Roma 6-0
Atlético Madrid - Bayern München 2-2
Man Utd - OL Lyonnes 0-3

L'OH Leuven partecipa per la prima volta alla Women's Champions League
L'OH Leuven partecipa per la prima volta alla Women's Champions League

Quarta giornata: risultati

Mercoledì 19 novembre 2025

Juventus - OL Lyonnes 3-3
Wolfsburg - Man Utd 5-2
Arsenal - Real Madrid 2-1
Paris FC - Benfica 2-0
Vålerenga - St. Pölten 2-2

Highlights: Juventus - OL Lyonnes 3-3

Giovedì 20 novembre 2025

Twente - Atlético Madrid 0-4
Chelsea - Barcelona 1-1
OH Leuven - Roma 1-1
Paris SG - Bayern München 1-3

Highlights: Twente - Atleti 0-4 ﻿

Terza giornata: risultati

Martedì 11 novembre 2025

Roma - Vålerenga 0-1
OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1
Real Madrid - Paris FC 1-1
St. Pölten - Chelsea 0-6

Highlights: Bayern München - Arsenal 3-2

Mercoledì 12 novembre 2025

Barcelona - OH Leuven 3-0
Bayern München - Arsenal 3-2
Atlético Madrid - Juventus 1-1
Man Utd - Paris SG 2-1
Benfica - Twente 1-1

Highlights: Roma 0-1 Vålerenga

Seconda giornata: risultati

Mercoledì 15 ottobre 2025

OL Lyonnes - St. Pölten 3-0
Vålerenga - Wolfsburg 1-2
Roma - Barcelona 0-4
Chelsea - Paris FC 4-0
OH Leuven - Twente 2-1

Giovedì 16 ottobre 2025

Atlético Madrid - Man Utd 0-1
Bayern München - Juventus 2-1
Paris SG - Real Madrid 1-2
Benfica - Arsenal 0-2

Le partite squadra per squadra

Prima giornata: risultati

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica 2-1
Arsenal - OL Lyonnes 1-2
Barcelona - Bayern München 7-1
Paris FC - OH Leuven 2-2

Highlights: Barcelona - Bayern München 7-1

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea 1-1
Real Madrid - Roma 6-2
Man Utd - Vålerenga 1-0
St. Pölten - Atlético Madrid 0-6
Wolfsburg - Paris SG 4-0

Highlights: Wolfsburg - Paris SG 4-0

Le squadre della fase campionato
