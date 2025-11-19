Quarti di finale e spareggi di Women's Champions League: chi si è qualificato?
mercoledì 19 novembre 2025
Intro articolo
Dodici squadre supereranno la fase campionato di Women's Champions League 2025/26, mentre sei saranno eliminate.
Contenuti top media
Corpo articolo
L'OL Lyonnes è la prima squadra a superare matematicamente la fase campionato di UEFA Women's Champions League 2025/26.
Dopo l'ultima giornata di mercoledì 17 dicembre, 12 squadre supereranno la fase campionato: quattro andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Il sorteggio per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta si terrà giovedì 18 dicembre.
2025/26 UEFA Women's Champions League
Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta
OL Lyonnes
Matematicamente eliminate
Nessuna
Questa è la prima edizione della Women's Champions League con la nuova fase campionato. Le prime quattro classificate si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto si sfideranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno per guadagnare l'accesso ai quarti. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto saranno eliminate.
Date della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League
Sorteggio fase a eliminazione diretta: 18 dicembre
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio
Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile
Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo): 23 maggio
Le classifiche sono provvisorie fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie; pertanto, sono solo indicative fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale della classifica finale da parte della UEFA.