Quarti di finale e spareggi di Women's Champions League: chi si è qualificato?

L'OL Lyonnes è la prima squadra a superare matematicamente la fase campionato di UEFA Women's Champions League 2025/26.

Dopo l'ultima giornata di mercoledì 17 dicembre, 12 squadre supereranno la fase campionato: quattro andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Il sorteggio per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta si terrà giovedì 18 dicembre.

2025/26 UEFA Women's Champions League Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

OL Lyonnes Matematicamente eliminate

Nessuna

Questa è la prima edizione della Women's Champions League con la nuova fase campionato. Le prime quattro classificate si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto si sfideranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno per guadagnare l'accesso ai quarti. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto saranno eliminate.

Classifica

Date della fase a eliminazione diretta di Women's Champions League Sorteggio fase a eliminazione diretta: 18 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo): 23 maggio

Le classifiche sono provvisorie fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie; pertanto, sono solo indicative fino al completamento di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale della classifica finale da parte della UEFA.