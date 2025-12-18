Presentate la brand identity e l'ambasciatrice della finale di UEFA Women's Champions League

È stata svelata la brand identity della finale di UEFA Women's Champions League a Oslo. Il suo design esprime il carattere unico della capitale norvegese, fondendo i suoi monumenti iconici con elementi astratti per evocarne l'energia e la bellezza naturale.

Creata in collaborazione con l'agenzia Vasava, l'opera contiene riferimenti visivi al Teatro dell'Opera, al Museo Munch, al Palazzo Reale e al Municipio di Oslo. Al centro è protagonista il trofeo della Women's Champions League, avvolto da una scia di colori che gli conferisce un aspetto distintivo e memorabile.

In vista della partita decisiva di sabato 23 maggio all'Ullevaal Stadion, il brand sarà ben visibile in tutta la città, allo stadio, su UEFA.com e su tutti i materiali promozionali.

Ambasciatrice Maren Mjelde, ex nazionale norvegese

Maren Mjelde a Women's EURO 2025 UEFA via Getty Images

Maren Mjelde, ex stella del Chelsea e della nazionale norvegese, è stata nominata ambasciatrice della finale di Women's Champions League. In 20 anni di onorata carriera, la giocatrice nata a Bergen si è distinta sia in difesa che a centrocampo, collezionando 183 presenze e segnando 20 gol con la Norvegia. Ha partecipato a cinque edizioni di UEFA Women's EURO, collezionando tre presenze alla fase finale del 2025 in Svizzera.

Con il Chelsea, Mjelde ha vinto cinque campionati, quattro FA Cup, due Coppe di Lega, la Spring Series e il Community Shield. Uno dei suoi momenti più memorabili risale alla stagione 2018/19, quando ha segnato il gol della vittoria nel recupero contro il Paris Saint-Germain e ha portato le Blues in semifinale di Women's Champions League. In 39 presenze nella competizione ha segnato 10 gol con tre club: Turbine Potsdam, Avaldsnes e Chelsea. Attualmente, Mjelde gioca nell'Arna-Bjørnar, il club della sua città.