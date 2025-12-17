Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: conosci le contendenti
mercoledì 17 dicembre 2025
Otto squadre si affronteranno l’11/12 e il 18/19 febbraio per raggiungere le quattro squadre già qualificate direttamente ai quarti di finale.
I nuovi spareggi della fase a eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League, in programma l’11/12 e il 18/19 febbraio, vedranno impegnate le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto nella fase campionato, che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale insieme alle prime quattro classificate.
Presentiamo le squadre in lizza in vista del sorteggio di giovedì alle 13:00 CET, che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta.
Quali squadre hanno già raggiunto i quarti e quali potranno unirsi a loro?
Ai quarti di finale
1 Barcelona
2 OL Lyonnes
3 Chelsea
4 Bayern München
Agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Real Madrid
8 Juventus
9 Wolfsburg
10 Paris FC
11 Atlético de Madrid
12 OH Leuven
Squadre elencate in ordine di classifica finale della fase campionato.
ARSENAL (ENG, CAMPIONE IN CARICA)
Fase campionato: 5°
1-2 c contro OL Lyonnes
2-0 t contro Benfica
2-3 t contro Bayern München
2-1 c contro Real Madrid
1-0 c contro Twente
3-0 t contro OH Leuven
Migliore marcatrice: Alessia Russo 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 7° (in prima fascia in veste di campione in carica)
Qualificazione: campione in carica, secondo posto in Inghilterra
Scorsa stagione: campione
Trofei nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali
Miglior precedente in Europa: campione (2006/07, 2024/25)
- Nella corsa al titolo dello scorso anno, l'Arsenal ha disputato un record di 15 partite (Katie McCabe ha giocato tutte le partite da titolare), diventando la prima squadra a raggiungere la finale dal turno di qualificazione 1 (equivalente al nuovo secondo turno di qualificazione).
Fase campionato: 6°
1-0 c contro Vålerenga
1-0 t contro Atlético de Madrid
2-1 c contro Paris Saint-Germain
2-5 t contro Wolfsburg
0-3 c contro OL Lyonnes
1-0 t contro Juventus
Migliore marcatrice (Fase campionato): Fridolina Rolfö 3
Migliore marcatrice (incluse qualificazioni): Elisabeth Terland 7
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 24°
Qualificazione: terzo posto in Inghilterra; 4-0 n contro PSV Eindhoven, 1-0t contro Hammarby, 3-1tot. contro Brann (0-1t, 3-0c)
Scorsa stagione: non in gara
Trofei nazionali: 1 coppa nazionale
Miglior precedente in Europa: secondo turno di qualificazione (2023/24)
- Elisabeth Terland ha segnato una tripletta contro il PSV e il suo ex club, il Brann, concludendo la stagione come capocannoniere delle qualificazioni con sette gol; l'unica stagione europea precedente dello United risale al 2023/24.
Fase campionato: 7°
6-2 c contro Roma
2-1 t contro Paris Saint-Germain
1-1 c contro Paris FC
1-2 t contro Arsenal
2-0 c contro Wolfsburg
1-1 t contro Twente
Migliore marcatrice (Fase campionato): Caroline Weir 4
Migliore marcatrice (incluse qualificazioni): Caroline Weir 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 8°
Qualificazione: secondo posto in Spagna; 5-1tot. contro Eintracht Frankfurt (2-1t, 3-0c)
Scorsa stagione: quarti di finale
Trofei nazionali: miglior piazzamento in campionato – 2° posto (4 volte)
Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2021/22, 2024/25)
- Il Madrid è alla quinta partecipazione alle coppe europee e ha sempre superato le qualificazioni
Fase campionato: 8°
2-1 c contro Benfica
1-2 t contro Bayern München
2-1 t contro Atlético de Madrid
3-3 c contro OL Lyonnes
5-0 t contro St. Pölten
0-1 c contro Manchester United
Migliore marcatrices: Cristiana Girelli, Tatiana Pinto, Cecilia Salvai 2
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 9°
Qualificazione: campione d'Italia
Scorsa stagione: fase a gironi
Trofei nazionali: 6 campionati, 4 Coppe Italia
Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2021/22)
- Nel 2024/25, la Juve ha vinto campionato e Coppa Italia per la terza volta in otto stagioni e ha battuto il Paris Saint-Germain, accedendo per la terza volta alla fase a gironi di Champions League.
Fase campionato: 9°
4-0 c contro Paris Saint-Germain
2-1 t contro Vålerenga
1-3 t contro OL Lyonnes
5-2 c contro Manchester United
0-2 t contro Real Madrid
1-2 c contro Chelsea
Migliore marcatrice: Lineth Beerensteyn 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 5°
Qualificazione: vicecampione di Germania
Scorsa stagione: quarti di finale
Trofei nazionali: 7 campionati, 11 Coppe di Germania
Miglior precedente in Europa: campione (2012/13, 2013/14)
- Il Wolfsburg ha raggiunto 12 quarti di finale in 13 partecipazioni
Fase campionato: 10°
2-2 c contro OH Leuven
0-4 t contro Paris FC
1-1 t contro Real Madrid
2-0 c contro Benfica
1-0 t contro Vålerenga
0-2 c contro Barcelona
Migliore marcatrice (Fase campionato): Lorena Azzaro 2
Migliore marcatrice (incluse qualificazioni): Clara Mateo 3
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 22°
Qualificazione: terzo posto in Francia; 2-0tot. contro Austria Wien (0-0c, 2-0t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione
Trofei nazionali: 6 campionati, 2 Coppe di Francia
Miglior precedente in Europa: semifinali (2012/13 come Juvisy)
- Ha cambiato nome da Juvisy nel 2017, si è qualificato per la fase a gironi nel 2023/24 (battendo due volte il Real Madrid) dopo essere diventato nelle qualificazioni la prima squadra in assoluto a eliminare il Wolfsburg prima dei quarti di finale.
Fase campionato: 11°
6-0 t contro St. Pölten
0-1 c contro Manchester United
1-2 c contro Juventus
4-0 t contro Twente
2-2 c contro Bayern München
0-4 t contro OL Lyonnes
Migliore marcatrice (Fase campionato): Fiamma 4
Migliore marcatrice (incluse qualificazioni): Fiamma 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 27:
Qualificazione: terzo posto in Spagna; 3-2 tot. contro Häcken (1-1t, 2-1c dts)
Scorsa stagione: terzo posto nel girone, primo turno di qualificazione
Trofei nazionali: 4 campionati, 2 Coppe di Spagna
Miglior precedente in Europa: quarti di finale (2019/20)
- Un rigore di Luany nei minuti di recupero ha permesso all'Atleti di pareggiare nelle qualificazioni contro l'Häcken prima di vincere ai supplementari; nonostante questo sia il suo debutto nella fase a gironi/campionato, il club di Madrid ha raggiunto almeno gli ottavi di finale per tre volte di fila tra il 2018/19 e il 2020/21.
Fase campionato: 12°
2-2 t contro Paris FC
2-1 c contro Twente
0-3 t contro Barcelona
1-1 c contro Roma
0-0 t contro Paris Saint-Germain
0-3 c contro Arsenal
Migliore marcatrice (Fase campionato): Sára Pusztai 2
Migliore marcatrice (incluse qualificazioni): Jada Conijnenberg 3
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): assente nel ranking
Qualificazione: campione del Belgio; 2-1dts c contro SFK 2000 Sarajevo, 3-2c contro Rosengård, 2-0tot. contro Vorskla Poltava (2-0t, 0-0c)
Scorsa stagione: non in gara
Trofei nazionali: 1 campionato
Miglior precedente in Europa: prima stagione nelle competizioni europee
- Dopo aver conquistato il suo primo titolo nella decima stagione dopo la promozione in Super League, l'OHL è la prima squadra della sua nazione a raggiungere la fase a gironi/campionato ed è la settima ad arrivare fin qui al debutto europeo.
Per "coppa nazionale" si intende solo la coppa principale messa in palio dalla federazione di ogni paese.
n = partita del secondo turno di qualificazione ospitata da un club diverso dai due partecipanti.
CALENDARIO DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Spareggi per la fase a eliminazione diretta
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Quarti di finale
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
Andata: 25/26 aprile
ritorno: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)
23 maggio