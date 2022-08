Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Supercoppa UEFA 2022: guida completa

Chi disputa la Supercoppa UEFA?

Il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League, affronterà l'Eintracht Frankfurt, vincitore della UEFA Europa League, nel tradizionale appuntamento che dà inizio alla nuova stagione europea.

Il Real Madrid festeggia con la Coppa dei Campioni ad Hampden Park Popperfoto via Getty Images

Sarà la prima sfida ufficiale tra le due squadre dopo la straordinaria finale di Coppa dei Campioni 1960, vinta dal Real Madrid per la quinta volta consecutiva grazie a un 7-3 sull'Eintracht ad Hampden Park (Glasgow). Le merengues si sono imposte con tre gol di Alfredo Di Stéfano e quattro di Ferenc Puskás, nonostante il temporaneo vantaggio della formazione tedesca con Richard Kress e due reti di Erwin Stein nel secondo tempo.

Jimmy Johnstone, leggendario giocatore del Celtic, ha assistito a quella partita e ha ricordato: "Era come stare in paradiso. Non avevo mai visto un calcio così e non mi sarebbe capitato mai più. Reciterò i nomi di quegli attaccanti del Real Madrid fino al giorno della mia morte".

Quando si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2022 si gioca mercoledì 10 agosto 2022 alle 21:00 CET.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2022 si gioca allo stadio Olimpico di Helsinki. Sarà la prima finale di competizioni UEFA per club a disputarsi in Finlandia, che però aveva ospitato la finale di UEFA Women's EURO 2009.

L'Olimpico sarà il decimo stadio a ospitare la Supercoppa UEFA da quando ha lasciato la sede storica di Montecarlo. In precedenza, la partita è stata giocata a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020) e Belfast (2021).

Biglietti per la Supercoppa UEFA 2022

Tutti i biglietti riservati al pubblico neutrale sono stati venduti. La vendita è iniziata il 19 luglio esclusivamente su UEFA.com e i biglietti sono stati assegnati in ordine di richiesta. Fare clic qui per maggiori dettagli.

Dove posso guardare la Supercoppa UEFA

Scopri dove guardare la partita di Supercoppa UEFA In TV e streaming.

Chi è l'arbitro?

Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato l'inglese Michael Oliver, 37 anni. È internazionale dal 2012 e arbitra regolarmente nelle competizioni UEFA per club e per nazionali. Ha anche diretto tre gare di UEFA EURO 2020.

Che cos'è la tecnologia del fuorigioco semiautomatico?

La tecnologia del fuorigioco semiautomatico (SAOT) esordirà nelle competizioni europee per club e in Supercoppa UEFA. Il nuovo sistema funziona grazie a speciali telecamere in grado di tracciare 29 punti del corpo per ogni giocatore.

"Questo sistema innovativo consentirà alle squadre VAR di valutare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e più accurato, migliorando la fluidità della gara e l'uniformità delle decisioni", ha dichiarato Roberto Rosetti, designatore UEFA.

Com'è lo stadio?

Come suggerisce il nome, la stadio Olimpico di Helsinki è stato costruito per ospitare le Olimpiadi del 1952 ed è stato rinnovato dal 2016 al 2020. L'impianto è caratterizzato da una torre adiacente alle tribune alta 72,71 metri, ovvero la distanza con cui l'atleta finlandese Matti Järvinen vinse l'oro nel lancio del giavellotto alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932.

La mascotte Bubi osserva da vicino il terreno di gioco AFP via Getty Images

L'arena ospita le partite della nazionale finlandese. La squadra è conosciuta come Huuhkajat (i gufi reali) in onore del gufo Bubi. Il nobile volatile ha costretto a sospendere per sei minuti la partita di qualificazione a UEFA EURO 2008 contro il Belgio svolazzando in campo e appollaiandosi sulla traversa. Ha lasciato l'impianto dopo un concerto rock.

Cos'è la Supercoppa UEFA?

È una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. La competizione fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decidere una volta per tutte quale fosse la squadra migliore d'Europa.

I vincitori finlandesi della Supercoppa UEFA Jari Litmanen Ajax 1995, Liverpool 2001 (in panchina)

Sami Hyypiä Liverpool 2001 e 2005

I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno sempre preso parte alla sfida che, a seconda delle edizioni, li ha visti affrontare i vincitori della Coppa delle Coppe UEFA (1973–1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (dal 2000 in poi).

Sei grandi gol in Supercoppa

Le contendenti di quest'anno hanno già vinto la Supercoppa UEFA?

L'Eintracht partecipa alla Supercoppa UEFA per la prima volta. Quando ha vinto la Coppa UEFA nel 1980, la Supercoppa opponeva le vincitrici della Coppa dei Campioni e della Coppa delle Coppe.

Il Real Madrid partecipa alla Supercoppa per l'ottava volta e si è sempre qualificato come campione d'Europa.

Quante Supercoppe UEFA ha vinto il Real Madrid?

Finora ha totalizzato quattro vittorie e tre sconfitte:

1998: S0-1 - Chelsea (Montecarlo)

2000: S2-1 dts, golden gol - Galatasaray (Montecarlo)

2002: V3-1 - Feyenoord (Montecarlo)

2014: V2-0 - Sevilla (Cardiff)

2016: V3-2 dts - Sevilla (Trondheim)

2017: V2-1 - Manchester United (Skopje)

2018: S2-4 dts - Atlético (Tallinn)