Super Kepa regala la Supercoppa al Chelsea

Kepa entra dalla panchina e para due rigori regalando la Supercoppa UEFA al Chelsea dopo che Gerard Moreno aveva risposto al gol di Hakim Ziyech a Belfast.

Gol 27' Ziyech (Chelsea)

73' Gerard Moreno (Villarreal)

La partita

Capitan N’Golo Kanté parte dall’inizio a centrocampo anche se si allena da appena otto giorni con il Chelsea, solo panchina per Jorginho, sostituito da Mateo Kovačić. Per il Villarreal debutta il nuovo acquisto Boulaye Dia, arrivato in estate dallo Stade de Reims e subito in attacco con Gerard Moreno - sette gol e tre assist in 12 partite di UEFA Europa League la scorsa stagione - e Yeremi Pino.

Il Chelsea cerca subito di prendere in mano le redini del gioco mentre il Villarreal resta abbottonato, ma sempre pronto a ripartire. La prima grande occasione è per i Blues con Sergio Asenjo che sventa d’stinto l’insidiosa conclusione da distanza ravvicinata di Timo Werner sul corner di Hakim Ziyech.

Poco dopo una staffilata di Kante dal limite sfila di poco. Non è facile per il Chelsea trovare spazi, ma il gol dei Blues arriva al 27’ con Kai Havertz che si allarga a sinistra e mette al centro un cioccolatino che Ziyech sfrutta a dovere.

Il Villarreal prova subito a reagire ma Edouard Mendy è bravo in uscita su Dia. Dall’altra parte Asenjo si oppone al rasoterra di Alonso. Poco prima dell’intervallo Ziyech è costretto a uscire per un infortunio alla spalla. Al suo posto Christian Pulišić. Proprio allo scadere del primo tempo occasionissima per il Villarreal: botta al volo di Alberto Moreno che manda il pallone a stamparsi sulla parte bassa della traversa.

Villarreal sfortunato anche in apertura di ripresa con Mendy che sfiora il tiro di Gerard Moreno di quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo. Al 65’ Tuchel mette dentro Jorginho, Mason Mount

e Andreas Christensen, ma arriva presto il pareggio dell Villarreal. Splendido assist di tacco di Dia e conclusione vincente del solito Gerard Moreno che mette il pallone dove Mendy non può arrivare.

Si va ai supplementari con Pulišić che ha la palla buona per riportare avanti il Chelsea, ma il giovane centrocampista americano non centra il bersaglio grosso da posizione favorevole. Il Chelsea spinge di più ma non passa. Si va ai rigori con Tuchel che si gioca la carta Kepa tra i pali. La scommessa del tecnico tedesco si rileva vincente con il portiere spagnolo che neutralizza i tiri di Aïssa Mandi e Raul Albiol scatenando la festa del Chelsea.

Player of the Match: Gerard Moreno (Villarreal)

Ha segnato il decisivo gol del pareggio ed è stato sempre pericoloso con i suoi scatti alle spalle della difesa inglese creando altre opportunità.

Mixu Paatelainen, Osservatore tecnico UEFA

La serie di rigori finali 0-0 Havertz (Chelsea) ❌

0-1 Moreno (Villarreal) ✅

1-1 Azpilicueta (Chelsea) ✅

1-1 Mandi (Villarreal) ❌

2-1 Alonso (Chelsea) ✅

2-2 Estupiñán (Villarreal) ✅

3-2 Mount (Chelsea) ✅

3-3 Moi Gómez (Villarreal) ✅

4-3 Jorginho (Chelsea) ✅

4-4 Raba (Villarreal) ✅

5-4 Pulišić (Chelsea) ✅

5-5 Foyth (Villarreal) ✅

6-5 Rüdiger (Chelsea) ✅

6-5 Raúl Albiol (Villarreal) ❌



Commenti

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea

"Avevamo una statistica: Kepa è il migliore a parare rigori. Gli analisti mi hanno mostrato i dati e poi abbiamo parlato con i giocatori. È fantastico come Edou [Mendy] lo accetti.

Dovevamo fare il meglio per la squadra. Sono felice che abbia funzionato. Sono contento per Kepa e sono contento per Edouard, e di avere un portiere come lui.

E' stata dura. Abbiamo giocato bene nei primi 30 minuti. Poi, dopo il gol, abbiamo perso un po' di velocità. Loro hanno pareggiato meritatamente ma nei 120 minuti ci abbiamo provato di più noi meritando il successo".

Kepa, portiere Chelsea"

Non si tratta di una situazione tipica. Edouard e il resto della squadra hanno fatto un lavoro fantastico. E' stata una partita dura contro una squadra difficile da affrontare, ma la medaglia è nostra".

Statistiche principali

Il Chelsea solleva il trofeo per la prima volta dal 1998

I vincitori della Champions League hanno conquistato sette delle ultime otto edizioni della Supercoppa UEFA

Le squadre inglesi hanno ora sollevato la Supercoppa UEFA nove volte, agganciando l'Italia – Spagna davanti a tutti con 15 successi.

Ziyech al 13esimo gol in 60 partite per club UEFA.

Gerard Moreno ha segnato otto gol nelle sue ultime nove presenze europee con il Villarreal.

Formazioni

Chelsea: Mendy (Kepa 119'); Zouma (Christensen 66'), Chalobah, Rüdiger; Hudson-Odoi (Azpilicueta 82'), Kanté (Jorginho 65'), Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech (Pulišić 43'); Werner (Mount 65')

Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán 58'); Pino (Mandi 91'), Trigueros (Moi Gómez 70'), Capoue (Mario Gaspar 70'), Alberto Moreno (Morlanes 85'); Gerard Moreno, Dia (Raba 86')