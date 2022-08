Michael Oliver arbitrerà la Supercoppa UEFA 2022 dove per la prima volta verrà utilizzata la tecnologia del fuorigioco semi-automatico

Il Comitato Arbitrale UEFA ha designato Michael Oliver (Inghilterra) come arbitro della Supercoppa UEFA 2022 tra Real Madrid CF ed Eintracht Frankfurt, che si svolgerà mercoledì 10 agosto allo Stadio Olimpico di Helsinki (calcio d'inizio ore 21:00 CET).

Il 37enne inglese è arbitro internazionale dal 2012 e dirige con regolarità nelle competizioni UEFA per club e nelle partite delle nazionali. È stato inoltre selezionato come arbitro per UEFA EURO 2020, dove ha diretto tre partite, tra cui il quarto di finale tra Svizzera e Spagna.

Michael Oliver sarà coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Donatas Rumšas (Lituania) sarà il quarto uomo. Il ruolo di arbitro VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatkowski (Polonia), che sarà assistito dal connazionale Bartosz Frankowski e dal portoghese Tiago Bruno Lopes Martins.

Tecnologia per il fuorigioco semi-automatico

La UEFA è orgogliosa di annunciare che la tecnologia del fuorigioco semi-automatico (SAOT) farà il suo debutto nelle competizioni europee per club in occasione della Supercoppa UEFA di Helsinki. Inoltre, la SAOT sarà utilizzata a partire dalla fase a gironi della prossima UEFA Champions League.

"La UEFA è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare il gioco e supportare il lavoro degli arbitri. Questo sistema innovativo consentirà alle squadre VAR di valutare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e più accurato, migliorando la fluidità della gara e l'uniformità delle decisioni", ha dichiarato l'UEFA Chef Refereeing Officer, Roberto Rosetti.

Il nuovo sistema funzionerà grazie a telecamere specializzate in grado di tracciare 29 diversi punti del corpo per ogni giocatore. Dal 2020 sono stati effettuati in totale 188 test, tra cui tutte le partite della scorsa stagione di UEFA Champions League, la fase a eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League e l'intera fase finale di UEFA Women's EURO, oltre alle altre finali delle competizioni per club.

La squadra arbitrale della Supercoppa UEFA 2022

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Guardalinee: Stuart Burt (Inghilterra), Simon Bennett (Inghilterra)

Quarto uomo: DonatasRumšas (Lituania)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

VAR Assistant: Bartosz Frankowski (Polonia), Tiago Bruno Lopes Martins (Portogallo)