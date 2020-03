Supercoppa UEFA a Helsinki e Kazan

Il Comitato Esecutivo UEFA ha decretato che la Supercoppa UEFA 2022 si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, mentre quella del 2023 si giocherà alla Kazan Arena. Le due città non avevano mai ospitato una finale UEFA maschile.

Come suggerisce il nome, lo stadio Olimpico di Helsinki ha ospitato le Olimpiadi del 1952 in Finlandia. L'impianto era stato inaugurato originariamente nel 1938 per le Olimpiadi del 1940, poi cancellate per via della Seconda Guerra Mondiale. Chiuso per ristrutturazione dal 2016, sarà riaperto nei prossimi mesi.

La Kazan Arena ospiterà la Supercoppa 2023 FIFA via Getty Images

La Kazan Arena è il terreno di gioco del Rubin Kazan, vincitore del campionato russo nel 2008 e nel 2009. Inaugurato nel 2013 per le Universiadi, ha ospitato sei partite della Coppa del Mondo FIFA 2018, tra cui l'ottavo di finale tra Francia e Argentina (4-3) e il quarto di finale tra Belgio e Brasile (2-1).

La Supercoppa UEFA è la sfida che ogni anno oppone le vincitrici delle due maggiori competizioni UEFA per club ed è stata inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decretare la squadra più forte d'Europa. Da sempre, vede in campo la vincitrice della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro la vincitrice della Coppa delle Coppe UEFA (1972–1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (2000–).