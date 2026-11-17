A partire dalla stagione 2028/29, la Nations League sarà composta da tre leghe, con un sistema di promozione e retrocessione modificato per la stagione 2026/27.

Ecco le squadre che parteciperanno ai quarti di finale, le promosse, le retrocesse e le qualificate agli spareggi.

Come funziona la nuova Nations League

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative. In caso di eventuali discrepanze, prevale il Regolamento della UEFA Nations League. La UEFA non si assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nell’articolo. Ultimo aggiornamento: martedì 16 novembre, ore 23:00 CET.

Come sono state separate le squadre a pari punti In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato: a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti; e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone; f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone; g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone; h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone; i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).

Lega A

Come funzionava Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.

Le due migliori terze rimangono nella Lega A.

Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.

Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.

Francia (13 punti), Belgio (12 punti), Italia (10 punti), Turchia (0 punti)

La Francia ha concluso al primo posto è si è qualificata ai quarti di finale.

Il Belgio ha concluso al secondo posto e si è qualificato ai quarti di finale.

L'Italia ha concluso al terzo posto e rimane in Lega A.

La Turchia ha concluso al quarto posto e retrocederà direttamente se la Serbia non perde.﻿

Germania (11 punti), Paesi Bassi (11), Grecia (11), Serbia (0)

La Germania ha chiuso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

I Paesi Bassi si sono piazzati al secondo posto e si sono qualificati ai quarti.

La Grecia chiude al terzo posto e rimarrà in Lega A.

La Serbia si è classificata al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.﻿

Inghilterra (15 punti), Spagna (15), Croazia (6), Cechia (0)

L'Inghilterra ha concluso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Spagna ha concluso al secondo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Croazia ha concluso al terzo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

La Cechia ha concluso al quarto posto e retrocede direttamente in Lega B.﻿﻿

Portogallo (15 punti), Norvegia (9), Danimarca (9), Galles (3)

Il Portogallo ha concluso al primo posto e si è qualificato ai quarti di finale.

La Norvegia ha concluso al secondo posto e si è qualificato ai quarti di finale.

La Danimarca ha concluso al terzo posto e andrà agli spareggi della Lega A/B.

Il Galles ha concluso al quarto posto e andrà agli spareggi della Lega A/B.

Lega B

Come funzionava Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega A.

Le squadre classificate al secondo posto disputano gli spareggi della Lega A/B contro le due peggiori terze e le due migliori quarte della Lega A.

Le squadre al terzo posto rimangono nella Lega B.

Le squadre classificate al quarto posto disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quattro seconde classificate della Lega C.

Svizzera (16 punti), Slovenia (11), Scozia (7), Macedonia del Nord (0)

La Svizzera ha concluso al primo posto e sarà promossa in Lega A.

La Slovenia si è confermata al secondo posto e accederà agli spareggi tra la Lega A e la Lega B.

La Scozia si è classificata al terzo posto e rimarrà nella Lega B.

La Macedonia del Nord ha concluso al quarto posto e disputerà gli spareggi della Lega B/C.﻿

Irlanda del Nord (12 punti), Ungheria (11), Ucraina (7), Georgia (2)

L'Irlanda del Nord ha concluso al primo posto ed è promossa in Lega A.

L'Ungheria ha concluso al secondo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

L'Ucraina ha concluso al terzo posto e rimane in Lega B.

La Georgia ha concluso al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega B/C.

Austria (12 punti), Repubblica d'Irlanda (8), Kosovo (6), Israele (4)

L'Austria ha concluso al primo posto ed è stata promossa in Lega A.

La Repubblica d’Irlanda ha concluso al secondo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

Il Kosovo ha concluso al terzo posto e rimane in Lega B.

Israele ha concluso al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega B/C.

Svezia (14 punti), Bosnia-Erzegovina (11), Polonia (5), Romania (3)

La Svezia ha concluso al primo posto ed è stata promossa in Lega A.

La Bosnia-Erzegovina ha concluso al secondo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

La Polonia ha concluso al terzo posto e rimane in Lega B.

La Romania ha concluso al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega B/C.﻿

Lega C

Come funzionava Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega B.

Le seconde disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quarte della Lega B.

Le squadre al terzo e al quarto posto rimangono nella Lega C.

Albania (15 punti), Bielorussia (10), Finlandia (10), San Marino (0)

L'Albania ha concluso al primo posto e sarà promossa in Lega B.

La Bielorussia ha concluso al secondo posto e andrà agli spareggi per la Lega B/C.

La Finlandia ha concluso al terzo posto e resterà in Lega C.

San Marino ha concluso al quarto posto e resterà in Lega C.

Montenegro (16 punti), Cipro (8), Armenia (6), Lettonia (2)

Il Montenegro ha concluso al primo posto e sarà promosso in Lega B.

Cipro ha concluso al secondo posto e disputerà gli spareggi della Lega B/C.

L'Armenia ha concluso al terzo posto e resterà in Lega C.

La Lettonia ha concluso al quarto posto e resterà in Lega C.

Slovacchia (12 punti), Isole Faroe (8), Moldavia (7), Kazakistan (3)

La Slovacchia si è confermata al primo posto e sarà promossa in Lega B.

Le Isole Faroe hanno chiuso al secondo posto e accederanno agli spareggi della Lega B/C.

La Moldavia si è confermata al terzo posto e rimarrà nella Lega C.

Il Kazakistan si è confermato al quarto posto e rimarrà nella Lega C.﻿

Islanda (14 punti), Estonia (12), Bulgaria (4), Lussemburgo (3)

L'Islanda ha chiuso al primo posto e sarà promossa in Lega B.

L'Estonia si è classificata al secondo posto e accederà agli spareggi tra la Lega B e la Lega C.

La Bulgaria si è confermata al terzo posto e rimarrà in Lega C.

Il Lussemburgo si è classificato al quarto posto e rimarrà in Lega C.﻿

Lega D

Come funzionava Tutte le squadre vengono promosse in Lega C.

Malta (8 punti), Andorra (4), Gibilterra (3)

Malta ha vinto il girone ed è promosso in Lega C.

Andorra si è confermata al secondo posto e sarà promossa in Lega C.

Gibilterra ha chiuso al terzo posto e sarà promossa in Lega C.

Azerbaigian (8 punti), Lituania (4), Liechtenstein (1)

L'Azerbaijan ha vinto il girone e sarà promosso in Lega C.

La Lituania ha chiuso al secondo posto e sarà promossa in Lega C.

Il Liechtenstein si è classificato al terzo posto e sarà promosso in Lega C.﻿