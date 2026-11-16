Le prime due squadre di ogni girone della Lega A si sono qualificate per i quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27, in programma a marzo.

Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Spagna si sono assicurate un posto ai quarti. Guarda come si sono conclusi i gironi della Lega A.

Info sul sorteggio

Il presente articolo ha scopo puramente informativo. In caso di discrepanze, fanno fede i Regolamenti della UEFA Nations League. L’UEFA declina ogni responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del presente articolo. Ultimo aggiornamento: martedì 17 novembre alle 23:00 CET.

Come sono state separate le squadre a pari punti In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato: a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti; e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone; f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone; g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone; h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone; i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).

Come ha funzionato Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.

Le due migliori terze rimangono nella Lega A.

Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.

Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.

Francia (13 punti), Belgio (12 punti), Italia (10 punti), Turchia (0 punti)

La Francia ha concluso al primo posto è si è qualificata ai quarti di finale.

Il Belgio ha concluso al secondo posto e si è qualificato ai quarti di finale.

L'Italia ha concluso al terzo posto e rimane in Lega A.

La Turchia ha concluso al quarto posto e retrocede in Lega B.﻿

Germania (11 punti), Paesi Bassi (11), Grecia (11), Serbia (0)

La Germania ha chiuso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

I Paesi Bassi si sono piazzati al secondo posto e si sono qualificati ai quarti.

La Grecia chiude al terzo posto e rimarrà in Lega A.

La Serbia si è classificata al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.﻿

Inghilterra (15 punti), Spagna (15), Croazia (6), Cechia (0)

L'Inghilterra ha concluso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Spagna ha concluso al secondo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Croazia ha concluso al terzo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

La Cechia ha concluso al quarto posto e retrocede direttamente in Lega B.﻿

Portogallo (15 punti), Norvegia (9), Danimarca (9), Galles (3)

Il Portogallo ha concluso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Norvegia ha concluso al secondo posto e si è qualificata ai quarti di finale.

La Danimarca ha concluso al terzo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.

Il Galles ha concluso al quarto posto e retrocede direttamente in Lega B.﻿