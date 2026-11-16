Confermate le squadre ai quarti di finale di Nations League
lunedì 16 novembre 2026
Intro articolo
Si è completato il quadro dei quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27 dopo la conclusione della fase campionato.
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Le prime due squadre di ogni girone della Lega A si sono qualificate per i quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27, in programma a marzo.
Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Spagna si sono assicurate un posto ai quarti. Guarda come si sono conclusi i gironi della Lega A.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo. In caso di discrepanze, fanno fede i Regolamenti della UEFA Nations League. L’UEFA declina ogni responsabilità in merito all’accuratezza o alla completezza del presente articolo. Ultimo aggiornamento: martedì 17 novembre alle 23:00 CET.
In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato:
a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti;
e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone;
f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone;
h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone;
i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone;
j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);
k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).
Come ha funzionato
- Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.
- Le due migliori terze rimangono nella Lega A.
- Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.
- Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.
Gruppo A1
Francia (13 punti), Belgio (12 punti), Italia (10 punti), Turchia (0 punti)
La Francia ha concluso al primo posto è si è qualificata ai quarti di finale.
Il Belgio ha concluso al secondo posto e si è qualificato ai quarti di finale.
L'Italia ha concluso al terzo posto e rimane in Lega A.
La Turchia ha concluso al quarto posto e retrocede in Lega B.
Gruppo A2
Germania (11 punti), Paesi Bassi (11), Grecia (11), Serbia (0)
La Germania ha chiuso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.
I Paesi Bassi si sono piazzati al secondo posto e si sono qualificati ai quarti.
La Grecia chiude al terzo posto e rimarrà in Lega A.
La Serbia si è classificata al quarto posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.
Gruppo A3
Inghilterra (15 punti), Spagna (15), Croazia (6), Cechia (0)
L'Inghilterra ha concluso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.
La Spagna ha concluso al secondo posto e si è qualificata ai quarti di finale.
La Croazia ha concluso al terzo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.
La Cechia ha concluso al quarto posto e retrocede direttamente in Lega B.
Gruppo A4
Portogallo (15 punti), Norvegia (9), Danimarca (9), Galles (3)
Il Portogallo ha concluso al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale.
La Norvegia ha concluso al secondo posto e si è qualificata ai quarti di finale.
La Danimarca ha concluso al terzo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B.
Il Galles ha concluso al quarto posto e retrocede direttamente in Lega B.