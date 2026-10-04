Riepilogo quarta giornata UEFA Nations League: vincono Italia e Francia, Azzurri secondi

L'Italia batte la Turchia per la seconda volta e sale al secondo posto nel Gruppo A1 dietro alla Francia, che vince contro il Belgio con una rimonta nel finale.

Nelle gare di domenica, Gonçalo Ramos segna al 79' il gol della vittoria, consentendo al Portogallo di battere la Norvegia per 2-1 e diventare la prima squadra a qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Nations League. Sugli altri campi, Rasmus Højlund e Joshua Zirkzee sono protagonisti delle importanti vittorie di Danimarca e Paesi Bassi.

UEFA.com riepiloga le partite della quarta giornata.

I Bleus segnano quattro gol in 14 minuti nel secondo tempo e travolgono il Belgio in rimonta dopo il vantaggio di Dodi Lukébakio nella prima frazione di gioco.

Zinédine Zidane inserisce le sue stelle dopo l'intervallo e vede la sua squadra cambiare marcia, con due gol in rapida successione di Désiré Doué e Rayan Cherki. Nel finale, Michael Olise segna altre due reti e suggella l'imbattibilità dei transalpini nel Gruppo A1.

Roberto Mancini conquista la prima vittoria casalinga dopo il suo ritorno sulla panchina degli Azzurri, che battono la Turchia per la seconda volta nel girone.

L'Italia chiude il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Gianluca Scamacca, ma Aral Şimşir pareggia poco dopo il quarto d'ora della ripresa. L'1-1, però, non dura a lungo: Riccardo Calafiori entra dalla panchina e riporta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa, mentre Pio Esposito firma il gol del definitivo 3-1 dalla corta distanza nei minuti finali.

Il meglio dagli altri campi

Viktor Gyökeres prolunga il suo record in Nations League segnando per la settima partita consecutiva. Il suo quarto gol in questa edizione regala alla Svezia una vittoria per 1-0 in Romania e un vantaggio di due punti in testa al Gruppo A4.

Il gol di Márk Csinger all'85' regala all'Ungheria un 2-1 contro l'Ucraina a Trnava, ma l'Irlanda del Nord rimane in testa al Gruppo B2 nonostante lo 0-0 contro la Georgia. Partite di domenica

Highlights: Grecia - Germania 0-0

Una settimana dopo la loro prima vittoria in assoluto contro la Germania, la Grecia gioca una partita ordinata fermando i tedeschi sullo 0-0 a Salonicco.

I padroni di casa vanno vicini al gol per primi con un colpo di testa di Giorgos Masouras che viene respinto da Jonas Urbig, ma è la squadra di Jürgen Klopp a fare la partita nella prima frazione di gioco con ben 15 tiri in porta. Nella ripresa nessuno dei due portieri viene messo veramente alla prova, con Philipp Treu che sfiora solamente il gol con un tiro al volo che esce sopra la traversa.

Highlights: Paesi Bassi - Serbia 2-1 ﻿

I Paesi Bassi restano imbattuti sotto la guida di Xavi Hernández dopo che il gol di Joshua Zirkzee regala agli Orange una vittoria per 2-1 sulla Serbia a Eindhoven.

I padroni di casa dominano la prima mezz’ora e passano in vantaggio al 31' col calcio di punizione di Teun Koopmeiners che attraversa una mischia finendo in rete. Dopo soli quattro minuti, Mihajlo Cvetković pareggia con un colpo di testa, facendo sì che entrambe le squadre abbiano segnato e subìto gol in ciascuna delle partite disputate finora. Al 71' i Paesi Bassi trovano il gol della vittoria con un tiro da distanza ravvicinata di Zirkzee. Con questo risultato, gli Orange sono a quota due vittorie e due pareggi.

Highlights: Portogallo - Norvegia 2-1

La Seleção si qualifica matematicamente ai quarti di finale grazie alla vittoria in rimonta contro la Norvegia.

La Norvegia passa in vantaggio al 36' con uno spettacolare tiro al volo di Kristoffer Ajer. Il Portogallo pareggia dopo soli tre minuti con una conclusione potente di João Cancelo. I padroni di casa segnano la rete della vittoria al 79' con Gonçalo Ramos su assist di João Félix. I due volte campioni della Nations League mantengono così il vantaggio sino alla fine, prolungando la loro serie di vittorie nel Gruppo A4, nonostante l’espulsione di Francisco Conceição per doppia ammonizione nelle fasi finali della partita.

Highlights: Galles - Danimarca 0-1

Il rigore trasformato con freddezza da Rasmus Højlund assicura alla Danimarca la seconda vittoria di questa edizione, portando a cinque il numero di partite senza sconfitte contro il Galles.

La squadra di casa parte forte, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 sino al 75', quando Højlund segna su rigore il suo terzo gol in quattro partite di Nations League.

Il meglio dagli altri campi

L'esultanza di Christoph Lang dopo il gol all'Austria AFP via Getty Images