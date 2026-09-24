Classifica marcatori di tutti i tempi in Nations League: Erling Haaland, Aleksandar Mitrović, Cristiano Ronaldo, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku

Dalla tripletta di Cristiano Ronaldo nella semifinale dell'edizione inaugurale alla serie di gol di Viktor Gyökeres nella stagione 2024/25, la UEFA Nations League ha regalato gol e goleador indimenticabili sin dal suo lancio.

UEFA.com elenca la classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.

Chi sono i migliori marcatori assoluti in Nations League?

21: Erling Haaland (Norvegia)

15: Aleksandar Mitrović (Serbia)

15: ﻿﻿Cristiano Ronaldo (Portogallo) ﻿

14: Vedat Muriqi (Kosovo)﻿﻿

13: ﻿Romelu Lukaku (Belgio)﻿



10: ﻿Viktor Gyökeres (Svezia)

9: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina)

9: Christian Eriksen (Danimarca)

9: Kylian Mbappé (Francia)

9: Danel Sinani (Lussemburgo)

8: Memphis Depay (Paesi Bassi)

8: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

8: Georges Mikautadze (Georgia)

8: Stefan Mugoša (Montenegro)

8: Teemu Pukki (Finlandia)

8: Benjamin Šeško (Slovenia)



L'attaccante della Serbia Aleksandar Mitrović festeggia un gol in Nations League AFP via Getty Images

Con la doppietta contro la Slovenia il 10 ottobre, Haaland è diventato il capocannoniere di tutti i tempi del suo paese, battendo il record stabilito da Jørgen Juve nel 1934. L'attaccante del Man City ha iniziato la stagione 2026/27 di Nations League con una doppietta che l'ha portato a 21 gol in sole 16 partite nella competizione.

Chi ha segnato una tripletta in Nations League?

Yura Mocontroisyan* (Armenia) contro Gibilterra, 16/11/2018

Haris Seferović (Svizzera) contro Belgio, 18/11/2018

James Forrest (Scozia) contro Israele, 20/11/2018

Arber Zeneli (Kosovo) contro Azerbaigian, 20/11/2018

Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019

Erling Haaland (Norvegia) contro Romania, 11/10/2020

Eran Zahavi (Israele) contro Slovacchia, 14/10/2020

Haris Vučkić (Slovenia) contro Moldavia, 14/10/2020

Ferran Torres (Spagna) contro Germania, 17/11/2020

Stefan Mugoša (Montenegro) contro Romania, 14/06/2022

Aleksandar Mitrović (Serbia) contro la Svezia, 24/09/2022

Benjamin Šeško (Slovenia) contro Kazakistan, 09/09/2024

Kerem Aktürkoğlu (Turchia) contro Islanda, 09/09/2024

Isaac Price (Irlanda del Nord) contro Bulgaria, 15/10/2024



Erling Haaland (Norvegia) contro Kazakistan, 17/11/2024

Viktor Gyökeres* (Svezia) contro Azerbaigian, 19/11/2024

Nikola Krstović (Montenegro) contro Turchia, 19/11/2024Vedat Muriqi (Kosovo) contro Islanda, 23/03/2025

*Indica quattro gol segnati

In totale, sono 18 i giocatori che hanno realizzato triplette in Nations League, con Muriqi del Kosovo che è l'ultimo della lista dopo la tripletta realizzata in Islanda nello spareggio della Lega B/C nel marzo 2025. Haaland (20 anni e 82 giorni) e Ferran Torres (20 anni e 262 giorni) sono i giocatori più giovani ad aver realizzato una tripletta nella competizione, mentre Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato una tripletta nelle finali di Nations League, con la sua tripletta che ha aiutato il Portogallo a superare la Svizzera nelle semifinali del 2019.

Guarda la tripletta di Ronaldo in semifinale

Chi ha segnato in più partite consecutive di Nations League?

5: Aleksandar Mitrović (Serbia), 05/06/2022 – 12/10/2024

5: Benjamin Šeško (Slovenia), 12/06/2022 – 09/09/2024

4: Răzvan Marin (Romania), 06/09/2024 – 15/10/2024

4: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), 14/10/2020 – 09/06/2022

4: Georges Mikautadze (Georgia), 16/11/2024 – presente

Mitrović della Serbia e Šeško della Slovenia sono gli unici giocatori ad aver segnato in cinque partite consecutive di Nations League. Hanno anche entrambi realizzato una tripletta durante questa serie: Mitrović contro la Svezia il 24 settembre 2022 mentre Šeško contro il Kazakistan il 9 settembre 2024.