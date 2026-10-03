Terza giornata UEFA Nations League: valanga Inghilterra, terzo successo per la Spagna

L'Inghilterra infligge una sconfitta da record alla Croazia nella gara di UEFA Nations League di sabato, mentre la Spagna festeggia la decima vittoria consecutiva dopo il 3-1 contro una Cechia in dieci uomini.

Nelle gare di venerdì, l'Italia conquista un punto prezioso in casa della Francia ma è terza dietro il Belgio, che vince senza problemi contro la Turchia con due gol di Kevin de Bruyne. Giovedì, il Portogallo vola a +6 sul secondo posto dopo aver conquistato la terza vittoria in altrettante partite, mentre la Germania di Jürgen Klopp vince la sua prima partita

UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata di UEFA Nations League.

L'Inghilterra conquista una vittoria più che convincente a Rijeka grazie alle doppiette di Harry Kane e Bukayo Saka. Kane porta in vantaggio gli ospiti con un bel tiro su assist di Jude Bellingham, che raddoppia insaccando di testa su cross di Anthony Gordon.

L'undici di Thomas Tuchel segna altri due gol con l'avvicinarsi dell'intervallo: prima, Gordon incorna in rete su traversone di Jarell Quansah, poi Bellingham serve Saka che insacca dalla corta distanza. L'Inghilterra continua a spingere anche nella ripresa: Kane si inserisce in scivolata per finalizzare una bella azione corale, Saka insacca di potenza all'incrocio e il subentrato Morgan Rogers segna dopo aver aggirato Dominik Livaković.

Per la prima volta, la Roja inizia la Nations League con tre vittorie consecutive. Lamine Yamal sblocca il risultato per la terza partita di fila con uno spettacolare tiro a giro, mentre il capitano Rodri raddoppia approfittando di una palla vagante in area e insaccando di potenza.

La Cechia segna a poco più di 20 minuti dal termine con Jiří Sláma e riaccende le speranze, ma le perde quando il capitano Ladislav Krejčí viene espulso e il subentrato Mikel Merino segna il terzo gol a fine gara.

Il meglio dagli altri campi

La Svizzera è l'unica squadra con nove punti in Lega B dopo una vittoria in rimonta contro la Slovenia. A fare la differenza sono un autogol di Erik Janža e una rete di Dan Ndoye, per un 2-1 finale.

La Scozia centra la sua prima vittoria sotto la guida di Sébastian Pocognoli; il primo gol di Kieron Bowie in nazionale apre la strada al 2-0 in Macedonia del Nord con seconda rete di Andy Robertson, che festeggia al meglio la centesima presenza.

Leo Walta sale in vetta alla classifica marcatori di Nations League 2026/27 con quattro gol dopo la doppietta nel 2-1 tra Finlandia e Albania in Lega C.

Partite di venerdì

Highlights Nations League: Francia - Italia 1-1

Un gol di Alessandro Bastoni nega a Zinédine Zidane la prima vittoria davanti al suo pubblico sulla panchina della Francia.

Il primo tempo finisce a reti inviolate dopo una parata di Mike Maignan su Moise Kean e un cross di Michael Olise che scheggia la traversa. Al 55', però, l'esterno del Bayern batte un calcio di punizione e insacca con uno splendido tiro a giro dopo la battuta corta di Rayan Cherki. Gli Azzurri, però, reagiscono con Bastoni, che ruba palla a Lucas Da Cunha e segna il gol del pari prima dell'espulsione di Dayot Upamecano nel finale.

Highlights Nations League: Belgio - Turchia 3-0

In una gara frenetica tra due squadre votate all'attacco, è il Belgio a dimostrarsi più concreto e a meritare pienamente la vittoria per 3-0.

Kevin De Bruyne porta in vantaggio la squadra di casa con una precisa conclusione dal limite dell'area, poi Dodi Lukébakio colpisce due due volte il palo. Arda Güler è sicuramente il giocatore più pericoloso della Turchia, creando diverse occasioni con la sua agilità, ma la sua squadra non mette abbastanza alla prova Senne Lammens. De Bruyne, invece, raddoppia con una splendida conclusione a giro dalla distanza, mente Romelu Lukaku suggella i tre punti da pochi passi.

Il meglio dagli altri campi

Nel Gruppo B4, Robert Lewandowski segna un gol per tempo e contribuisce al netto 6-0 della Polonia contro la Romania, che rimane in dieci uomini.

Edin Džeko disputa la sua 152esima e ultima partita con la nazionale bosniaca nell'1-1 contro la Svezia, che mantiene ancora un vantaggio di due punti nel Gruppo B4.

Ciaron Brown e Isaac Price segnano nei primi 22 minuti e aprono la strada al 3-0 dell'Irlanda del Nord contro l'Ucraina, allungando in vetta al Gruppo B2 tre punti di vantaggio.

Vincono anche Montenegro e Slovacchia, che restano a punteggio pieno e in testa ai rispettivi gironi con un distacco di cinque lunghezze.

Highlights: Germania - Serbia 2-0

Trascinata da un Florian Wirtz in gran forma, la Germania batte la Serbia a Monaco e conquista la sua prima vittoria sotto la guida di Jürgen Klopp al terzo tentativo.

Aleksandar Pavlović, Nick Woltemade e Serge Gnabry sfiorano il vantaggio per la Germania, prima di un contropiede che Kosta Nedeljković non riesce a finalizzare per questione di centimetri. Al 40' i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio con Tom Bischof dopo un palo di Wirtz. Verso l'ora di gioco, il fantasista del Liverpool chiude virtualmente la gara con una conclusione precisa che vale il 2-0 definitivo.

Highlights: Grecia - Paesi Bassi 2-2

Entrato a partita in corso, Tijjani Reijnders segna la rete del pareggio all’89° minuto, consentendo agli Orange di recuperare da uno svantaggio di 2-0 e conquistare un punto.

Reduce dalla prima vittoria in assoluto contro la Germania, la squadra di casa sembra destinata a un’altra vittoria storica dopo un primo tempo magistrale in cui si porta sul 2-0 grazie ai gol di Fotis Ioannidis (23') e Giorgos Masouras (47'), entrato al posto dell’infortunato Christos Tzolis. Dopo la ripresa, però, l’inerzia della partita cambia in favore degli ospiti che prima accorciano le distanze con un colpo di testa di Virgil van Dijk (59') e infine segnano il 2-2 con Reijnders (89').

Highlights: Danimarca - Portogallo 2-4

Il Portogallo rimane a punteggio pieno dopo tre partite in una partita dalle mille emozioni condita da sei gol – tre dei quali in 12 minuti di fuoco del primo tempo.

Gonçalo Ramos è protagonista di entrambi i gol segnati dai campioni in carica nel primo tempo: prima fa l’assist per il gol del vantaggio di João Cancelo, e poi capitalizza lui stesso l'ottimo passaggio di Bruno Fernandes riportando in vantaggio il Portogallo che aveva subito il pari al 23' con un gran tiro a giro di Mikkel Damsgaard da posizione defilata. Al 53' i padroni di casa pareggiano nuovamente con Rasmus Højlund su assist di Damsgaard. La Seleção torna in vantaggio al 67' grazie al colpo di testa di Vitinha sul primo palo, su un brillante lancio in profondità di Fernandes, prima che João Félix finalizzasse un rapido contropiede segnando il suo terzo gol della competizione – e regalando al Portogallo la terza vittoria in altrettante partite.

Highlights: Galles - Norvegia 2-1

Il Galles ottiene la sua prima vittoria in assoluto nella Lega A al nono tentativo, vincendo in rimonta a Cardiff.

Oscar Bobb porta in vantaggio gli ospiti dopo dieci minuti, finalizzando un ottimo passaggio filtrante di Martin Ødegaard, che sale al primo posto della classifica assist con tre ultimi passaggi. La squadra di Craig Bellamy trova il pari al 38', quando Dan James finalizza un contropiede segnando il primo gol del Galles in questa edizione della Nations League. I padroni di casa segnano la rete della vittoria al 48' con una punizione magistrale di Neco Williams, subito dopo l’espulsione di Torbjørn Heggem.

Il meglio dagli altri campi