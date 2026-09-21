Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Inghilterra - Spagna, Paesi Bassi - Germania e Italia - Belgio tra le partite di cartello
lunedì 21 settembre 2026
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Partite da non perdere, giocatori chiave e statistiche: guida alla prima giornata di UEFA Nations League.
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Inghilterra-Spagna, Paesi Bassi-Germania e Italia-Belgio sono tra le partite di cartello della prima giornata di UEFA Nations League.
UEFA.com punta i riflettori sui precedenti, sui temi di ogni partita e sui giocatori da tenere d'occhio.
Cosa guardare in Lega A
Calendario della Lega A
Giovedì 24 settembre
A2 Paesi Bassi - Germania
A2 Serbia - Grecia
A4 Norvegia - Danimarca
A4 Portogallo - Galles
Venerdì 25 settembre
A1 Italia - Belgio
A1 Turchia - Francia
Sabato 26 settembre
A3 Cechia - Croazia
A3 Inghilterra - Spagna
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Giocatori in primo piano
L'attaccante Brian Brobbey ha segnato una tripletta nella sconfitta del Sunderland contro il Manchester City di domenica. Tra coloro che sperano di collezionare la loro prima presenza nei Paesi Bassi ci sono Ruben van Bommel, Gjivai Zechiël e Mexx Meerdink.
L'attaccante tedesco Younes Ebnoutalib è stato convocato per la prima volta dopo un ottimo inizio di stagione, culminato con una tripletta nella prima partita di campionato dell'Eintracht Francoforte. Lennart Karl, giovane fantasista del Bayern München, può aggiungere altre presenze alle tre collezionate in amichevole a inizio anno.
Partita memorabile: Germania Ovest - Paesi Bassi 1-2 (semifinale di UEFA EURO 1988, 21/06/1988)
Dopo la rete di Lothar Matthäus e il pareggio di Ronald Koeman, il gol di Marco van Basten all'88' permette ai Paesi Bassi di raggiungere la loro prima finale del Campionato Europeo.
Il contesto
- Xavi Hernández e Jürgen Klopp debuttano rispettivamente sulla panchina di Paesi Bassi e Germania.
- Germania e Paesi Bassi si sono affrontate nel Gruppo A3 nell'edizione precedente , pareggiando 2-2 ad Amsterdam prima di una vittoria per 1-0 dei tedeschi a Monaco.
- I Paesi Bassi, due volte semifinalisti in Nations League, sono stati eliminati ai quarti di finale nell'edizione 2024/25, mentre la Germania ha raggiunto le semifinali per la prima volta.
Giocatori in primo piano
Dušan Tadić torna nella nazionale serba. L'ultima delle 137 presenze del 37enne centrocampista risale a EURO 2024. Il centrocampista della Stella Rossa Vasilije Kostov, 19 anni, e il 18enne Mihajlo Cvetković dell'Anderlecht sono i giovani da tenere d'occhio.
L'attaccante del Brighton Charalampos Kostoulas ha contribuito a quattro gol nelle sue ultime due presenze in Premier League. L'esterno Christos Tzolis ha giocato titolare in tutte e cinque le partite di campionato con il suo nuovo club, l'Arsenal.
Precedente: Grecia - Serbia 0-2 (18/11/2014)
La Serbia ha vinto l'ultimo incontro tra le due nazioni grazie ai gol di Radosav Petrović e Nemanja Gudelj al Pireo.
Il contesto
- La Grecia inizia la sua prima stagione in Lega A.
- La Serbia si è classificata terza nel Gruppo A4 dell'edizione precedente, superando l'Austria nello spareggio promozione/retrocessione.
- Anche la Grecia, seconda classificata nel Gruppo B2, ha disputato gli spareggi, superando la Scozia nonostante la sconfitta all'andata.
Giocatori in primo piano
Con quattro assist, il capitano della Norvegia Martin Ødegaard è arrivato secondo in Coppa del Mondo FIFA 2026 in questa speciale classifica. Il giocatore continua a fare bene con l'Arsenal e potrebbe aiutare Erling Haaland ad aumentare il suo record di gol in Nations League (19).
Morten Hjulmand può aggiungere altri gettoni alle 27 presenze collezionate nella Danimarca dopo essere approdato al nuovo club, l'Atleti. Mads Bidstrup, Viktor Bak, Thomas Jørgensen e Andreas Jungdal sono in lizza per l'esordio in nazionale maggiore.
Precedente: Danimarca - Norvegia 2-0 (qualificazioni a EURO, 06/09/2011)
Le due nazioni si affrontano spesso in amichevole, ma il loro ultimo confronto ufficiale risale a 15 anni fa ed è terminato con una vittoria danese con doppietta di Nicklas Bendtner.
Il contesto
- La Norvegia è stata promossa in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B3 nella stagione 2024/25, durante la quale Erling Haaland ha segnato sette gol e si è affermato miglior marcatore di tutti i tempi della UEFA Nations League con 19 reti.
- La Danimarca ha raggiunto i quarti di finale dopo essersi classificata seconda nel Gruppo A4 dietro alla Spagna, ma è stata eliminata dai futuri vincitori del Portogallo in un emozionante quarto di finale.
- Quest'estate, la Norvegia ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo FIFA raggiungendo i quarti di finale.
Giocatori in primo piano
Nuno Mendes, miglior giocatore delle finals 2024/25, punta a un'altra stagione di successi, mentre Cristiano Ronaldo ha l'opportunità di consolidare il suo record di gol e presenze nelle nazionali maschili.
Harry Wilson torna nella rosa del Galles dopo aver saltato le amichevoli di giugno per infortunio. L'attaccante del Cardiff City, Cian Ashford, festeggia la prima convocazione in nazionale maggiore e compirà 22 anni contro il Portogallo.
Partita memorabile: Portogallo - Galles 2-0 (semifinale di EURO 2016, 06/06/2016)
La favola del Galles in Francia si conclude con i gol di Cristiano Ronaldo e Nani, che consentono al Portogallo di raggiungere la sua seconda finale in un torneo internazionale.
Il contesto
- I campioni in carica del Portogallo iniziano la difesa del titolo a Lisbona. Nel 2025, sono diventati la prima squadra a vincere questa competizione due volte.
- Il Galles ha ottenuto la promozione in Lega A in Nations League 2024/25. A secco di vittorie nella sua unica stagione precedente in Lega A (2022/23), cerca la sua prima vittoria nel Gruppo A4.
- L'incontro tra Portogallo e Galles in occasione di EURO 2016 è stato il loro unico precedente a livello ufficiale.
Giocatori in primo piano
Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni hanno vinto EURO 2020 con Roberto Mancini. Pio Esposito ha segnato cinque gol in nove presenze con l'Italia.
Il centrocampista del Chelsea Romeo Lavia potrebbe collezionare la sua seconda presenza con la nazionale belga dopo quella a marzo 2023. Mika Godts è stato il secondo miglior marcatore dell'Eredivisie olandese la scorsa stagione e in estate si è trasferito al Paris Saint-Germain.
Partita memorabile: Italia - Belgio 2-2 (Nations League, 10/10/2024)
Le due squadre hanno dato vita a una partita emozionante nella scorsa fase a leghe, con i gol di Maxim De Cuyper e Leandro Trossard che hanno permesso al Belgio di rimontare da un 2-0.
Il contesto
- Roberto Mancini inizia la sua seconda esperienza con l'Italia, mentre Mark van Bommel debutta da Ct del Belgio.
- L'Italia ha raggiunto i quarti di finale la scorsa edizione, perdendo con un 5-4 complessivo contro la Germania.
- Il Belgio ha recuperato due gol all'Ucraina ed è rimasto in Lega A dopo lo spareggio promozione/retrocessione di marzo.
Giocatori in primo piano
Arda Güler ha già collezionato tre assist e un gol in sei gare di campionato con il Real Madrid. L'attaccante del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu è stato uno dei sette giocatori a realizzare una tripletta in Nations League 2024/25.
Ousmane Dembélé ha contribuito a quattro gol nella vittoria del Paris Saint-Germain nella prima gara di Champions League, uno in più di Michael Olise nel successo del Bayern contro il Bodø/Glimt. Il capitano della Francia Kylian Mbappé ha segnato il suo primo gol contro l'Inter dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della scorsa stagione.
Partita memorabile: Turchia - Francia 2-0 (qualificazioni a EURO 2020, 08/07/2019)
La Turchia è uscita vittoriosa dall'ultima partita casalinga contro la Francia grazie ai gol di Kaan Ayhan e Cengiz Ünder.
Il contesto
- Zinédine Zidane debutta da Ct della Francia e ha affrontato due volte la Turchia da giocatore, vincendo sempre 4-0.
- La Turchia ha ottenuto la promozione in Lega A grazie alla netta vittoria agli spareggi contro l'Ungheria.
- La Francia si è classificata terza nell'edizione precedente, vincendo la finale per il terzo posto contro la Germania dopo essere stata sconfitta dalla Spagna in una semifinale epica terminata 5-4.
Giocatori in primo piano
Nella prima rosa di Santi Denia ci sono tre nuovi arrivi: Roman Macek (Sparta Praha), Matěj Radosta (Teplice) e Lukáš Ambros (Anderlecht). A proposito di Ambros, il Ct ha dichiarato: "È un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli".
Il centrocampista del Como Martin Baturina è stato nominato Player of the Match al debutto in Champions League, terminato con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia. Luka Modrić ha collezionato 50 presenze durante il primo mandato di Slaven Bilić in panchina.
Partita memorabile: Cechia - Croazia 2-2 (EURO 2016, 17/06/2016)
Le possibilità della Cechia di ottenere qualcosa da questo incontro di Gruppo D sembrano scarse fino al 75', ma i subentrati Milan Škoda e Tomáš Necid ispirano il pareggio.
Il contesto
- Santi Denia e Slaven Bilić, nominati quest'estate, sono alla prima partita, ma Bilić è già stato Ct della Croazia dal 2006 al 2012.
- Le due squadre si sono incontrate anche durante le qualificazioni per i Mondiali del 2026: la Croazia ha vinto 5-1 in casa, mentre la partita a Praga si è conclusa a reti inviolate.
- La Croazia, seconda classificata nel 2023, aveva raggiunto i quarti di finale nell'edizione precedente, perdendo contro la Francia. La Cechia ha vinto il Gruppo B1 ottenendo la promozione in Lega A.
Giocatori in primo piano
Venerdì, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nella Bundesliga tedesca, mentre Jude Bellingham ha iniziato alla grande sotto la guida del nuovo allenatore José Mourinho realizzando tre gol e tre assist in sette gare di campionato con il Real Madrid.
Ferran Torres ha segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il suo nuovo compagno di squadra Fabián Ruiz non ha mai perso nelle sue 50 presenze con la Spagna (35 vittorie e 15 pareggi escludendo i calci di rigore).
Partita memorabile: Spagna - Inghilterra 2-1 (finale di EURO 2024, 14/07/2024)
La Spagna conquista il suo quarto Europeo (record) grazie a un gol di Mikel Oyarzabal nei minuti finali a Berlino. L'Inghilterra aveva risposto al gol iniziale di Nico Williams con Cole Palmer a metà del secondo tempo.
Il contesto
- Le due squadre si sono affrontate dieci volte dall'inizio del millennio. La Spagna è in vantaggio con sei vittorie contro le tre dell'Inghilterra.
- L'Inghilterra torna in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B2 la scorsa edizione.
- Nel 2025, la Spagna ha perso la finale contro il Portogallo ai rigori a Monaco.
Cosa guardare in Lega B
Calendario della Lega B
Giovedì 24 settembre
B3 Austria - Israele
B3 Kosovo - Repubblica d'Irlanda
Venerdì 25 settembre
B2 Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
B2 Ungheria - Ucraina
B4 Polonia - Bosnia ed Erzegovina
B4 Svezia - Romania
Sabato 26 settembre
B1 Slovenia - Scozia (15:00)
B1 Macedonia del Nord - Svizzera
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Il contesto
- Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Israele, Polonia, Scozia e Svizzera cercano di tornare in Lega A dopo la retrocessione.
- Austria, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Slovenia e Ucraina si preparano a un'altra stagione in Lega B.
- Kosovo, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania e Svezia vogliono proseguire la loro ascesa dopo la promozione dalla Lega C.
Temi e giocatori da tenere d'occhio
- Solo due squadre hanno segnato più dei 14 gol realizzati dall'Austria nella Lega B della scorsa edizione.
- Il Kosovo debutta in Lega B in casa contro la Repubblica d'Irlanda. Da tenere d'occhio l'attaccante Vedat Muriqi , autore di una tripletta nello spareggio di ritorno che ha contribuito alla promozione prima di trasferirsi al Fenerbahçe quest'estate. Domenica ha segnato quattro gol con il club turco.
- Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 con nove gol, che hanno permesso alla Svezia di ottenere la promozione diretta dal Gruppo C1. Riuscirà l'attaccante dell'Arsenal a mantenere lo stesso ritmo in Lega B?
- L'attaccante georgiano del Villarreal Georges Mikautadze non è arrivato lontano da Gyökeres, con sette gol. A disposizione di Willy Sagnol c'è anche Khvicha Kvaratskhelia, che darà non pochi problemi alle difese avversarie.
- La Svizzera ha avuto la migliore avventura ai Mondiali di qualsiasi altra squadra della Lega B, arrivando ai quarti di finale. Tra i protagonisti c'è il trequartista Johan Manzambi, che ha contribuito con tre gol e due assist in quattro presenze. Sabato, il giocatore ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra, l'Aston Villa.
Cosa guardare in Lega C
Calendario della Lega C
Venerdì 25 settembre
C2 Armenia - Lettonia (18:00)
C2 Montenegro - Cipro
Sabato 26 settembre
C1 San Marino - Finlandia (18:00)
C3 Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
C4 Bulgaria - Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Estonia (18:00)
C1 Albania - Bielorussia
C3 Slovacchia - Moldavia
Orari CET; calci di inizio ore 20:45 se non diversamente indicato.
- Albania, Finlandia, Islanda, Kazakistan e Montenegro sono retrocesse dalla Lega B. Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lussemburgo e Slovacchia hanno giocato in Lega C, mentre San Marino e Moldavia sono state promosse dalla Lega D.
- L'attaccante montenegrino Nikola Krstović è stato uno dei sette giocatori a realizzare una tripletta in Nations League 2024/25, mettendone a segno una contro la Turchia nel Gruppo B4.
- Albania e Islanda sono retrocesse nonostante i sette punti in Lega B la scorsa stagione (Albania direttamente, Islanda tramite gli spareggi). L'Albania ha poi battuto la Serbia (Lega A) e ha conquistato il secondo posto nel Gruppo K nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, concludendo con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.
- Le Isole Faroe si sono dimostrate altrettanto brillanti nelle qualificazioni europee, vincendo quattro partite su otto nel Gruppo L. Tra i suoi successi c'è stato un memorabile 2-1 contro la Cechia.
- San Marino ha fatto la storia in Nations League 2024/25 festeggiando le sue prime due vittorie a livello ufficiale.
Cosa guardare in Lega D
Calendario della Lega D
Giovedì 24 settembre
P1 Andorra - Malta
P2 Liechtenstein - Lituania
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
- Andorra e Malta si sono affrontate due volte nel Gruppo D2 della precedente edizione. Malta ha vinto entrambe le partite per 1-0.
- La Lituania inizia la sua missione per il ritorno in Lega C in Liechtenstein. Entrambe le squadre vogliono migliorare dopo aver chiuso l'edizione 2024/25 senza vittorie.