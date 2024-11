Classifica marcatori di tutti i tempi in Nations League: Erling Haaland, Aleksandar Mitrović, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo

Dalla tripletta di Cristiano Ronaldo nella semifinale dell'edizione inaugurale al tris di Benjamin Šeško a settembre, la UEFA Nations League ha regalato gol e goleador indimenticabili sin dal suo lancio.

UEFA.com elenca la classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.

Chi sono i migliori marcatori assoluti in Nations League?

15: Erling Haaland (Norvegia)

15: Aleksandar Mitrović (Serbia)

10: Romelu Lukaku (Belgio)

10: Vedat Muriqi (Kosovo)

10: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

9: Danel Sinani (Lussemburgo)

9: Edin Džeko (Bosnia-Erzegovina)

8: Teemu Pukki (Finlandia)

8: Stefan Mugoša (Montenegro)

8: Christian Eriksen (Danimarca)

L'attaccante della Serbia Aleksandar Mitrović festeggia un gol in Nations League AFP via Getty Images

Con una doppietta contro la Slovenia il 10 ottobre, Haaland ha portato a 15 le sue reti in sole 13 partite di Nations League, anche se Mitrović ha eguagliato il suo record solo due giorni dopo. I due gol di Haaland, che hanno permesso alla Norvegia di vincere per 3-0, hanno anche incoronato il 24enne come capocannoniere di tutti i tempi del suo Paese, superando il record detenuto da Jørgen Juve che resisteva dal 1934.

Chi ha segnato una tripletta in Nations League?

Yura Mocontroisyan* (Armenia) contro Gibilterra, 16/11/2018

Haris Seferović (Svizzera) contro Belgio, 18/11/2018

James Forrest (Scozia) contro Israele, 20/11/2018

Arber Zeneli (Kosovo) contro Azerbaigian, 20/11/2018

Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019

Erling Haaland (Norvegia) contro Romania, 11/10/2020

Eran Zahavi (Israele) contro Slovacchia, 14/10/2020

Haris Vučkić (Slovenia) contro Moldavia, 14/10/2020

Ferran Torres (Spagna) contro Germania, 17/11/2020

Stefan Mugoša (Montenegro) contro Romania, 14/06/2022

Aleksandar Mitrović (Serbia) contro la Svezia, 24/09/2022

Benjamin Šeško (Slovenia) contro Kazakistan, 09/09/2024

Kerem Aktürkoğlu (Turchia) contro Islanda, 09/09/2024

Isaac Price (Irlanda del Nord) contro Bulgaria, 15/10/2024

*Indica quattro gol segnati

L'attaccante della Slovenia Benjamin Šeško festeggia la sua tripletta in Nations League contro il Kazakistan Getty Images

A ottobre Price è diventato il 14° giocatore a realizzare una tripletta in Nations League e, a 21 anni e 19 giorni, il terzo più giovane. Nonostante abbia compiuto 21 anni e 101 giorni, Šeško è solo il quarto più giovane a esserci riuscito, dopo Erling Haaland (20 anni e 82 giorni), Ferran Torres (20 anni e 262 giorni) e Price. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato una tripletta nelle fasi finali di Nations League: la sua tripletta ha aiutato il Portogallo a superare la Svizzera nelle semifinali del 2019.