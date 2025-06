Tutti i Player of the Match delle Finals di UEFA Nations League

La UEFA assegnerà il premio ufficiale di Player of the Match dopo ogni partita della fase finale di UEFA Nations League.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA deciderà in ogni partita chi merita di essere scelto come Player of the Match, assegnando un trofeo ufficiale al vincitore al termine della partita.

Il premio di Player of the Match by Carlsberg viene assegnato al termine di ogni partita UEFA via Getty Images

Semifinali

"Conceição ha avuto un grande impatto per il Portogallo; i suoi dribbling e il suo gioco offensivo hanno ispirato la rimonta. Il suo fantastico gol ha dato il via alla rimonta dei portoghesi".

Osservatori Tecnici UEFA

Francisco Conceição ha segnato il pareggio del Portogallo appena cinque minuti dopo essere entrato dalla panchina.

Il 22enne ha tirato tre volte (di cui due in porta) nei 32 minuti in campo.

Anche il precedente e unico gol segnato in nazionale da Conceição è stato realizzato subentrando a partita in corso: contro la Cechia a UEFA EURO 2024.

Da disputarsi.