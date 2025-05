L'arbitro della finale della Nations League: Sandro Schärer

Il Comitato arbitri UEFA ha annunciato che lo svizzero Sandro Schärer dirigerà la finale della UEFA Nations League 2024-2025, in programma alla Football Arena di Monaco (Germania) domenica 8 giugno alle 21:00 CEST.

La partita avrà inizio alle 21:00 CET e vedrà sfidarsi le vincitrici delle due semifinali (Germania - Portogallo il 4 giugno e Spagna - Francia il giorno successivo).

La guida alle Finals

Il 36enne è arbitro internazionale dal 2015 e in questa stagione è stato designato per undici partite di competizioni UEFA per club. Nell'agosto 2024 ha diretto la Supercoppa UEFA tra Real Madrid CF e Atalanta BC.

Per maggiori informazioni sulla fase finale della UEFA Nations League 2024-25, che si disputerà a Monaco e Stoccarda dal 4 all'8 giugno, clicca qui.

Squadra arbitrale finale UEFA Nations League 2025

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Assistenti: Stéphane de Almeida e Jonas Erni (Svizzera)

Quarto uomo: Serdar Gozubuyuk (Paesi Bassi)

VAR: Fedayi San (Svizzera)

L'assistente di riserva, l'assistente VAR e il supporto VAR saranno confermati in seguito.

La campagna UEFA "Be a Referee!" ha l’obiettivo di ispirare i giovani a intraprendere la carriera arbitrale. L’iniziativa rientra in un programma più ampio della UEFA, pensato per sostenere le federazioni nazionali affiliate nelle loro attività di reclutamento di nuovi arbitri.