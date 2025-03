Danimarca - Portogallo 1-0: Rasmus Højlund decide l'andata dei quarti

La Danimarca domenica giocherà a Lisbona forte del vantaggio siglato al 78' dell'andata da Rasmus Højlund. Ecco un riepilogo della gara d'andata dei quarti di finale tra Danimarca e Portogallo.

Momenti chiave 24' Diogo Costa respinge la punizione di Eriksen

43' Dalot blocca la ribattuta di Eriksen

78' Højlund ribatte in rete il cross basso di Skov Olsen

La partita in breve

La Danimarca domina un primo tempo ricco di emozioni che termina a reti inviolate solo grazie all'abilità dei due portieri Diogo Costa e Kasper Schmeichel. Dopo appena due minuti, il portoghese respinge la conclusione dell'esordiente Mika Biereth, mentre poco dopo il secondo para in tuffo il tiro dalla distanza di Pedro Neto.

Al 24' i danesi hanno l'occasione per passare in vantaggio, quando Renato Veiga stende Eriksen in area. Il rigore calciato dal capitano alla destra di Diogo Costa, viene respinto dal portiere che conferma la sua fama di para-rigori dopo le tre parate dal dischetto ai calci di rigore di UEFA EURO 2024 contro la Slovenia.

La cronaca testuale di Danimarca - Portogallo

Il secondo tempo ricalca in gran parte il copione del primo, ma questa volta la Danimarca viene premiata. Dopo un primo tempo condizionato dall'errore dal dischetto, nella ripresa Eriksen suona la carica ed è determinante nel gol del vantaggio, grazie anche agli innesti dalla panchina del Ct Riemer.

Al 78' Andreas Skov Olsen effettua un traversone basso sul palo opposto al portiere, dove trova Rasmus Højlund pronto a ribadire in rete l'assist perfetto del compagno di squadra.

Statistiche chiave

Il Portogallo era imbattuto nella Nations League 2024/25 fino alla sconfitta di stasera, che è stata anche la prima vittoria di Brian Riemer da Ct della Danimarca.

La Danimarca ha perso quattro delle ultime 23 partite (V12 P7).

Questo è stato il primo incontro in gare a eliminazione diretta tra le due squadre dato che nei 15 precedenti si erano sempre affrontati in amichevole o in partite di fasi a gironi/leghe.

Formazioni

Danimarca: Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen; Isaksen (Dorgu 87'), Hjulmand, Eriksen (Wind 86'), Nørgaard, Mæhle; Biereth (Højlund 69'), Lindstrøm (Skov Olsen 69')

Portogallo: Diogo Costa; Dalot (Nélson Semedo 66'), Renato Veiga (Gonçalo Inácio 76'), Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Fernandes, João Neves (Bernardo Silva 86'); Pedro Neto, Ronaldo, Rafael Leão (Rúben Neves 76')