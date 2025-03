Italia - Germania 1-2: successo tedesco in rimonta

La Germania è più vicina alla prima qualificazione della sua storia alla Final Four di UEFA Nations League. A San Siro, i tedeschi superano 2-1 in rimonta l'Italia nell'andata dei quarti di finale: Sandro Tonali dopo nove minuti porta subito avanti gli Azzurri, che nella ripresa si inchinano ai colpi di testa di Tim Kleindienst e Leon Goretzka.

Momenti chiave 9' Tonali realizza il vantaggio al primo attacco degli Azzurri

30' Il centrocampista del Newcastle si vede negare il raddoppio da Baumann

32' Il numero 1 dei tedeschi si salva anche su Kean

49' A inizio ripresa pareggia di testa Kleindienst

67' Baumann di piede si oppone al tiro di Raspadori

76' Goretzka sempre di testa firma il gol vittoria ospite

La partita in breve: Tonali illude gli Azzurri

La sfida inizia come meglio non potrebbe per la nazionale di Luciano Spalletti. Gran palla in profondità di Nicolò Barella per Matteo Politano, che si presenta davanti a Oliver Baumann e scarica all'indietro per l'accorrente Tonali: destro perfetto e vantaggio azzurro. I tedeschi hanno un sussulto, costruiscono un paio di occasioni con Leon Goretzka ma sono dei padroni di casa le palle-gol migliori.

Tonali va a un passo dalla doppietta, ma Baumann è reattivo sul suo destro di controbalzo, poi Politano pesca Kean, ma il portiere dell'Hoffenheim si salva in angolo sulla conclusione dell'attaccante azzurro. A inizio ripresa, però, la squadra di Julian Nagelsmann trova il pareggio.

Tim Kleindienst, in campo dopo l'intervallo al posto di Jonathan Burkardt, svetta di testa sul cross di Joshua Kimmich e supera Gianluigi Donnarumma, che si tuffa ma non riesce a intervenire. L'Italia accusa il colpo, ma riesce a ritrovarsi e costruisce altre occasioni nitide. Kean, dopo un tacco splendido di Tonali, calcia alto, Raspadori si presenta a tu per tu con Baumann, ma trova la respinta di piede del portiere avversario.

Così, a un quarto d'ora dalla fine, la Germania perfeziona la rimonta e passa in vantaggio. Angolo battuto da Pascal Gross e colpo di testa vincente di Goretzka, perso dalla difesa azzurra. Baumann è ancora provvidenziale sul colpo di testa di Alessandro Bastoni, finisce 2-1 per la Germania che domenica proverà a contenere le speranze di rimonta dell'Italia.

Italia-Germania 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean

Germania: Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum (Schlotterbeck 46'); Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt (Kleindienst 46')