Croazia - Francia 2-0: la Croazia si aggiudica l'andata dei quarti

Dopo aver fallito un rigore nei primi minuti, la Croazia segna due gol nel primo tempo e batte 2-0 la Francia nell'andata dei quarti di finale di Nations League giocati a Spalato.

Momenti salienti 8' Maignan para il rigore di Kramarić

26' Budimir segna di testa su cross di Perišić

45+1' Perišić raddoppia sul finire del primo tempo

Cronaca della partita

La Croazia ha subito l'occasione per passare in vantaggio quando Ibrahima Konaté commette un fallo in area. Dal dischetto però Andrej Kramarić si fa ipnotizzare da Mike Maignan che salva il risultato con una parata spettacolare.

La situazione di stallo si sblocca a metà del primo tempo, quando Ivan Perišić riceve un lancio lungo sulla fascia sinistra prima di effettuare un cross che trova la testa di Budimir.

Maignan intercetta solamente la conclusione di Budimir, ma il pallone finisce ugualmente in rete per il vantaggio dei padroni di casa.

Sulle ali dell'entusiasmo, poco prima dell'intervallo la Croazia raddoppia con una conclusione di prima di Perišić dopo una ribattuta di William Saliba.

La Croazia continua a dominare difendendosi strenuamente dagli attacchi della Francia che non trova la porta sulle conclusioni di Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.

All'81' gli ospiti arrivano a un passo dal gol con Mbappé, ma il suo tiro viene respinto dall'ottimo Livaković, preservando così due gol di vantaggio in vista del ritorno.

La cronaca di Croazia - Francia 2-0

Statistiche

Prima di questa vittoria, la Croazia aveva vinto una sola delle dieci precedenti sfide contro la Francia (P3 S6).

Questa è stata la seconda sconfitta della Francia nelle ultime 12 partite di UEFA Nations League giocate fuori dalla Francia (V8 P2).

Escluse le gare decise ai rigori, la Croazia ha perso due delle ultime 14 partite di UEFA Nations League matches (V8 P4).

La Croazia è imbattuta nelle ultime sei partite di UEFA Nations League (V4 P2).

Questa è stata la prima sfida a eliminazione diretta in un torneo internazionale tra queste squadre da quando la Francia ha sconfitto la Croazia per 4-2 nella finale della Coppa del Mondo 2018.

Formazioni

Croazia: Livaković; Stanišić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Perišić (Vlašić, 70'), Butarina (Pašalić, 60'), Kramarić (P. Sučić, 84'); Budimir (Ivanović, 60')

Francia: Maignan; Koundé, Konaté (Upamecano, 46'), Saliba, Digne; Guendouzi (Koné, 84'), Tchouaméni, Rabiot (Camavinga, 64'); Dembele (Olise, 84'); Kolo Muani (Barcola, 64'), Mbappé